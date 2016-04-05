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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2298229923002301
Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 07:51

"Украина обменяла Медведчука и 55 россиян на больше 200 своих пленных, в том числе пять командиров с "Азовстали" - https://www.bbc.com/russian/news-62990303.
200 украинских военных выменяли на Медведчука
.......
За пятерых украинских топ-командиров Россия получила 55 пленных

Просто интересно, как некоторые наши "товарищи" забудут цифру "200 украинских военных" и напишут о "зраде" в связи с освобождением Медведчука. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 08:00

  ЛАД написав:"Украина обменяла Медведчука и 55 россиян на больше 200 своих пленных, в том числе пять командиров с "Азовстали" - https://www.bbc.com/russian/news-62990303.
200 украинских военных выменяли на Медведчука
.......
За пятерых украинских топ-командиров Россия получила 55 пленных

Просто интересно, как некоторые наши "товарищи" забудут цифру "200 украинских военных" и напишут о "зраде" в связи с освобождением Медведчука. :)

не 55. Еще пишут о 30 или 38
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 08:11

  detroytred написав:
  fler написав:Боже, гарно дякую тобі за цей день! Він почався з чудових новин та закінчується ще кращими! ЗСУ звільнили ще один важливий населений пункт. Не називаю, бо слід чекати на офіційне підтвердження.

Й вишенька на тортик - звільнення захисників з полку Азов та морпіхів.
Прокопенка та інших.
https://hromadske.radio/news/2022/09/21 ... kh-ptashka

Наче на Медведчука обміняли.


на жаль, мало у нас Медведчуків


стосовно мобілізації:
рішення було прийняте з запізненням на 5 місяців, це вже ніяк їх не врятує

якщо навіть уявити, що новобранці замінять контрактників по "всей расії",
а тих привезуть на фронт, то контрактник не означає що він дійсно боєць
(просто отримує гроші за термін служби)

інша справа -наша армія, лендліз і поставки важкої зброї

турбує що все більше починають говорити про перемовини
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 08:14

  ЛАД написав:"Украина обменяла Медведчука и 55 россиян на больше 200 своих пленных, в том числе пять командиров с "Азовстали" - https://www.bbc.com/russian/news-62990303.
200 украинских военных выменяли на Медведчука
.......
За пятерых украинских топ-командиров Россия получила 55 пленных

Просто интересно, как некоторые наши "товарищи" забудут цифру "200 украинских военных" и напишут о "зраде" в связи с освобождением Медведчука. :)


ты для чего пытаешься снова кинуть на вентилятор?
чтобы на 10 страниц начать никому не нужный срач?

руководство страны решило поменять - сделали все правильно,
жалко что мало у нас Медвдедчуков
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 08:34

То что азовцев обменяли, это несомненно круто! Но обмен попали 215 человек (самых медийных)

Но не забываем, что с азовстали тогда сдались около 2000 человек! (Там нацгвардия и морпехи были)
И в плану у рашистов на сегодня около 8000 наших бойцов (((
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 08:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Звідки цифра 8000 ?? З москальських інфопомийок ?
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 08:37

  Xenon написав:........
И в плану у рашистов на сегодня около 8000 наших бойцов (((

Откуда цифра?
ЛАД
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