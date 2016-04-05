Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 22 вер, 2022 07:51
"Украина обменяла Медведчука и 55 россиян на больше 200 своих пленных, в том числе пять командиров с "Азовстали"
-
https://www.bbc.com/russian/news-62990303
.
200 украинских военных выменяли на Медведчука
....... За пятерых украинских топ-командиров Россия получила 55 пленных
Просто интересно, как некоторые наши "товарищи" забудут цифру "200 украинских военных" и напишут о "зраде" в связи с освобождением Медведчука.
ЛАД
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Додано: Чет 22 вер, 2022 08:00
ЛАД написав: "Украина обменяла Медведчука и 55 россиян на больше 200 своих пленных, в том числе пять командиров с "Азовстали"
-
https://www.bbc.com/russian/news-62990303
.
200 украинских военных выменяли на Медведчука
....... За пятерых украинских топ-командиров Россия получила 55 пленных
Просто интересно, как некоторые наши "товарищи" забудут цифру "200 украинских военных" и напишут о "зраде" в связи с освобождением Медведчука.
не 55. Еще пишут о 30 или 38
sequence
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Додано: Чет 22 вер, 2022 08:11
detroytred написав: fler написав:
Боже, гарно дякую тобі за цей день! Він почався з чудових новин та закінчується ще кращими! ЗСУ звільнили ще один важливий населений пункт. Не називаю, бо слід чекати на офіційне підтвердження.
Й вишенька на тортик - звільнення захисників з полку Азов та морпіхів.
Прокопенка та інших.
https://hromadske.radio/news/2022/09/21 ... kh-ptashka
Наче на Медведчука обміняли.
на жаль, мало у нас Медведчуків
стосовно мобілізації:
рішення було прийняте з запізненням на 5 місяців, це вже ніяк їх не врятує
якщо навіть уявити, що новобранці замінять контрактників по "всей расії",
а тих привезуть на фронт, то контрактник не означає що він дійсно боєць
(просто отримує гроші за термін служби)
інша справа -наша армія, лендліз і поставки важкої зброї
турбує що все більше починають говорити про перемовини
prodigy
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Додано: Чет 22 вер, 2022 08:14
ЛАД написав: "Украина обменяла Медведчука и 55 россиян на больше 200 своих пленных, в том числе пять командиров с "Азовстали"
-
https://www.bbc.com/russian/news-62990303
.
200 украинских военных выменяли на Медведчука
....... За пятерых украинских топ-командиров Россия получила 55 пленных
Просто интересно, как некоторые наши "товарищи" забудут цифру "200 украинских военных" и напишут о "зраде" в связи с освобождением Медведчука.
ты для чего пытаешься снова кинуть на вентилятор?
чтобы на 10 страниц начать никому не нужный срач?
руководство страны решило поменять - сделали все правильно,
жалко что мало у нас Медвдедчуков
prodigy
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Додано: Чет 22 вер, 2022 08:34
То что азовцев обменяли, это несомненно круто! Но обмен попали 215 человек (самых медийных)
Но не забываем, что с азовстали тогда сдались около 2000 человек! (Там нацгвардия и морпехи были) И в плану у рашистов на сегодня около 8000 наших бойцов (((
Xenon
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Додано: Чет 22 вер, 2022 08:36
Звідки цифра 8000 ?? З москальських інфопомийок ?
maxprofit
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Додано: Чет 22 вер, 2022 08:37
Xenon написав:
........
И в плану у рашистов на сегодня около 8000 наших бойцов (((
Откуда цифра?
ЛАД
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Додано: Чет 22 вер, 2022 08:42
vitaliian
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Додано: Чет 22 вер, 2022 08:54
Xenon написав:
То что азовцев обменяли, это несомненно круто! Но обмен попали 215 человек (самых медийных)
Но не забываем, что с азовстали тогда сдались около 2000 человек! (Там нацгвардия и морпехи были)
Тим не менше, це дуже потужний моральний удар по русні. Особливо на фоні мобілізації.
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Додано: Чет 22 вер, 2022 09:11
maxprofit написав:
Звідки цифра 8000 ?? З москальських інфопомийок ?
где проскакивала цифра более 7000 (Бутусов?)
это не важно 6, 7 или 8
важно что будет в октябре с лендлизом?
поставки-в стиле "еще 4 гаубицы"- просто издевательство
prodigy
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