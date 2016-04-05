prodigy написав:...... ты для чего пытаешься снова кинуть на вентилятор? чтобы на 10 страниц начать никому не нужный срач? .....
Почему же люди видят разное? Кто-то красоту и добрый взгляд, А кому-то лишь плохое видится, В каждом слове, деле - только яд. Светлое и солнечное в мелочи, А другим - обида и подвох. Разные потребности и ценности, Всё привычно, как для жизни вдох.
Почему ж так всё-таки случается? Всё ведь просто, что ни говори. Каждый видит в мире окружающем То, что у него уже внутри.
Самоуверенность людей часто подводит. Г. Харьков налог по 2 группе - 10%, т.е. 650 грн. Мабуть, Харків якийсь вже дуже глухий карпатський хутор. Чи дуже "депресивний регіон", яких в Україні, як звісно, нема.
Що за хрінь?: *– Можливо, відповідь США буде не ядерною, але досить руйнівною, наприклад для знищення Чорноморського флоту РФ або російських баз в Криму. Тому я вважаю, що Путін і його оточення не хочуть прямого зіткнення зі США, – додав він. https://fakty.com.ua/ua/ukraine/2022092 ... a-hodzhes/
Тобто замість хоча б пригрозити ударом по саме рашці, Ходжес *загрожує* ударом по українській землі та всього лише дирявим коритах ЧФ.
Окупанти закликали ЗСУ залишити Запорізьку область до проведення "референдуму"
Окупаційна адміністрація захопленої Росією частини Запорізької області закликала Збройні сили України залишити територію області. Після проведення так званого референдуму українські військові нібито стануть окупантами. Відповідну заяву зробив Володимир Рогов, який називає себе членом "ради адміністрації" окупованої території регіону, його слова наводить "РІА Новости".
"Збройні сили України повинні негайно залишити частину Запорізької області, що залишилася. В іншому випадку після проведення референдуму... українські війська будуть сприйняті як окупанти, а будь-які їхні дії — як агресія проти Росії", — сказав окупант.
Він додав, що російські окупаційні війська зараз контролюють близько 70% території Запорізької області.
Игорь Алексеевич написав:Окупанти закликали ЗСУ залишити Запорізьку область до проведення "референдуму"
Окупаційна адміністрація захопленої Росією частини Запорізької області закликала Збройні сили України залишити територію області. Після проведення так званого референдуму українські військові нібито стануть окупантами. Відповідну заяву зробив Володимир Рогов, який називає себе членом "ради адміністрації" окупованої території регіону, його слова наводить "РІА Новости".
"Збройні сили України повинні негайно залишити частину Запорізької області, що залишилася. В іншому випадку після проведення референдуму... українські війська будуть сприйняті як окупанти, а будь-які їхні дії — як агресія проти Росії", — сказав окупант.
Він додав, що російські окупаційні війська зараз контролюють близько 70% території Запорізької області.
Ці всі погрози вже втратили вагу. Аналогічно погрози путіна - вже спиймаються досить спокійно, іншими словами ігноруються. путін ВЖЕ зробив УСЕ що міг - газ Європі перекрив, мобілізацію об'явив. Більше він нічого зробити не може. Лишився єдиний(останній) крок - ядерна зброя.