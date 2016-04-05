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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2299230023012302
Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 10:26

  prodigy написав:......
ты для чего пытаешься снова кинуть на вентилятор?
чтобы на 10 страниц начать никому не нужный срач?
.....

Почему же люди видят разное?
Кто-то красоту и добрый взгляд,
А кому-то лишь плохое видится,
В каждом слове, деле - только яд.
Светлое и солнечное в мелочи,
А другим - обида и подвох.
Разные потребности и ценности,
Всё привычно, как для жизни вдох.

Почему ж так всё-таки случается?
Всё ведь просто, что ни говори.
Каждый видит в мире окружающем
То, что у него уже внутри.

Виктория Мозгова
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 10:33

Самоуверенность людей часто подводит.
Г. Харьков налог по 2 группе - 10%, т.е. 650 грн.
Мабуть, Харків якийсь вже дуже глухий карпатський хутор. Чи дуже "депресивний регіон", яких в Україні, як звісно, нема.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 10:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Маховик розкручується поступово, зброя надходить постійно - досить писати ахінею !
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 10:52

Бен Ходжес

Що за хрінь?:
*– Можливо, відповідь США буде не ядерною, але досить руйнівною, наприклад для знищення Чорноморського флоту РФ або російських баз в Криму. Тому я вважаю, що Путін і його оточення не хочуть прямого зіткнення зі США, – додав він.
https://fakty.com.ua/ua/ukraine/2022092 ... a-hodzhes/


Тобто замість хоча б пригрозити ударом по саме рашці, Ходжес *загрожує* ударом по українській землі та всього лише дирявим коритах ЧФ.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 10:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Пані Ліза Трасс натисне кнопку, вона ж казала про це раніше. Розподіл праці такий ...
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 10:59

  maxprofit написав:Пані Ліза Трасс натисне кнопку, вона ж казала про це раніше. Розподіл праці такий ...

Добре.
Дякую, вже забув про оте її попередження.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 11:05

С поселка мирного в боевом настроении отправляют на войну

https://t.me/astrapress/12302
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 11:26

  ЛАД написав:"Украина обменяла Медведчука и 55 россиян на больше 200 своих пленных, в том числе пять командиров с "Азовстали" - https://www.bbc.com/russian/news-62990303.
200 украинских военных выменяли на Медведчука
.......
За пятерых украинских топ-командиров Россия получила 55 пленных

Просто интересно, как некоторые наши "товарищи" забудут цифру "200 украинских военных" и напишут о "зраде" в связи с освобождением Медведчука. :)


мертветчук в нас давно. цікаво чому тільки зараз обміняли. побачити б список отого довєску. щось мені підказує що під час нашого контрнаступу якісь значущі булі полонені взяті.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 11:34

Окупанти закликали ЗСУ залишити Запорізьку область до проведення "референдуму"

Окупаційна адміністрація захопленої Росією частини Запорізької області закликала Збройні сили України залишити територію області. Після проведення так званого референдуму українські військові нібито стануть окупантами.
Відповідну заяву зробив Володимир Рогов, який називає себе членом "ради адміністрації" окупованої території регіону, його слова наводить "РІА Новости".

"Збройні сили України повинні негайно залишити частину Запорізької області, що залишилася. В іншому випадку після проведення референдуму... українські війська будуть сприйняті як окупанти, а будь-які їхні дії — як агресія проти Росії", — сказав окупант.

Він додав, що російські окупаційні війська зараз контролюють близько 70% території Запорізької області.

https://ukranews.com/ua/news/883527-oku ... eferendumu
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 11:40

  Игорь Алексеевич написав:Окупанти закликали ЗСУ залишити Запорізьку область до проведення "референдуму"

Окупаційна адміністрація захопленої Росією частини Запорізької області закликала Збройні сили України залишити територію області. Після проведення так званого референдуму українські військові нібито стануть окупантами.
Відповідну заяву зробив Володимир Рогов, який називає себе членом "ради адміністрації" окупованої території регіону, його слова наводить "РІА Новости".

"Збройні сили України повинні негайно залишити частину Запорізької області, що залишилася. В іншому випадку після проведення референдуму... українські війська будуть сприйняті як окупанти, а будь-які їхні дії — як агресія проти Росії", — сказав окупант.

Він додав, що російські окупаційні війська зараз контролюють близько 70% території Запорізької області.

https://ukranews.com/ua/news/883527-oku ... eferendumu

Ці всі погрози вже втратили вагу.
Аналогічно погрози путіна - вже спиймаються досить спокійно, іншими словами ігноруються.
путін ВЖЕ зробив УСЕ що міг - газ Європі перекрив, мобілізацію об'явив. Більше він нічого зробити не може.
Лишився єдиний(останній) крок - ядерна зброя.
andrijk777
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