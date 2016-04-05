RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 2300230123022303
Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 12:51

Валерій Маркус про мобілізацію:
https://t.me/valerii_markus/697
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 509
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 12:56

Депутати Харківської обласної ради не підтримали ініціативу колективу Харківського академічного російського драматичного театру ім. О. С. Пушкіна про перейменування, яку висловлено ще 1 березня
Ключову роль у цьому ганебному рішенні відіграв Блок Кернеса, який відмовився підтримувати будь-яке рішення з перейменуванням. Депутатка цього блоку обґрунтовувала це тим, що зміна назви буде “варварством”, оскільки Пушкін – “це світове надбання”.

Харків - місто, яке кожного дня піддається обстрілам російською армією. Місто вже стало символом опору і незламності українського духу. Значна частина Харківської області ще донедавна була окупована російськими військами і лише завдяки блискучій операції ЗСУ більшість області вдалось деокупувати. Вже після цього ми дізнались про масові вбивства та звірства росіян в Ізюмі і інших звільнених містах. Задавалось, що після всього пережитого, не може бути і мови про виправдання “русского мира”

Для частини харківських депутатів нічого не змінилось. Для них не існує війни, жертв і руйнувань. Вони далі переживають за Пушкіна. Вже зараз можна прогнозувати – якщо нічого не змінити, то після війни подібна позиція буде набирати все більше сили.
https://espreso.tv/ganebne-rishennya-kh ... asnoi-radi
V2
4
 
Повідомлень: 7704
З нами з: 03.07.09
Подякував: 279 раз.
Подякували: 1290 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 13:01

Цветов для мяса ей захотелось герои росии те кто в земле уже

Зображення

Комично русня никак не поймет что ее наепывают, что мобилизация "частичная" и что призывают "только резерв"
https://t.me/anatoly_nesmiyan/4919

На таком народе можно ездить верхом как на лошади.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14625
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2077 раз.
Подякували: 2937 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2300230123022303
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 103980
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 465616
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3868
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (1263)
22.09.2022 14:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.