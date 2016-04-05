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Додано: Чет 22 вер, 2022 12:51
Валерій Маркус про мобілізацію:
Додано: Чет 22 вер, 2022 12:56
Депутати Харківської обласної ради не підтримали ініціативу колективу Харківського академічного російського драматичного театру ім. О. С. Пушкіна про перейменування, яку висловлено ще 1 березня
Ключову роль у цьому ганебному рішенні відіграв Блок Кернеса, який відмовився підтримувати будь-яке рішення з перейменуванням. Депутатка цього блоку обґрунтовувала це тим, що зміна назви буде “варварством”, оскільки Пушкін – “це світове надбання”.
Харків - місто, яке кожного дня піддається обстрілам російською армією. Місто вже стало символом опору і незламності українського духу. Значна частина Харківської області ще донедавна була окупована російськими військами і лише завдяки блискучій операції ЗСУ більшість області вдалось деокупувати. Вже після цього ми дізнались про масові вбивства та звірства росіян в Ізюмі і інших звільнених містах. Задавалось, що після всього пережитого, не може бути і мови про виправдання “русского мира”
Для частини харківських депутатів нічого не змінилось. Для них не існує війни, жертв і руйнувань. Вони далі переживають за Пушкіна. Вже зараз можна прогнозувати – якщо нічого не змінити, то після війни подібна позиція буде набирати все більше сили.
Додано: Чет 22 вер, 2022 13:01
Цветов для мяса ей захотелось герои росии те кто в земле уже
Комично русня никак не поймет что ее наепывают, что мобилизация "частичная" и что призывают "только резерв"
На таком народе можно ездить верхом как на лошади.
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