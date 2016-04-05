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Додано: Чет 22 вер, 2022 12:51
Валерій Маркус про мобілізацію:
Додано: Чет 22 вер, 2022 12:56
Депутати Харківської обласної ради не підтримали ініціативу колективу Харківського академічного російського драматичного театру ім. О. С. Пушкіна про перейменування, яку висловлено ще 1 березня
Ключову роль у цьому ганебному рішенні відіграв Блок Кернеса, який відмовився підтримувати будь-яке рішення з перейменуванням. Депутатка цього блоку обґрунтовувала це тим, що зміна назви буде “варварством”, оскільки Пушкін – “це світове надбання”.
Харків - місто, яке кожного дня піддається обстрілам російською армією. Місто вже стало символом опору і незламності українського духу. Значна частина Харківської області ще донедавна була окупована російськими військами і лише завдяки блискучій операції ЗСУ більшість області вдалось деокупувати. Вже після цього ми дізнались про масові вбивства та звірства росіян в Ізюмі і інших звільнених містах. Задавалось, що після всього пережитого, не може бути і мови про виправдання “русского мира”
Для частини харківських депутатів нічого не змінилось. Для них не існує війни, жертв і руйнувань. Вони далі переживають за Пушкіна. Вже зараз можна прогнозувати – якщо нічого не змінити, то після війни подібна позиція буде набирати все більше сили.
Додано: Чет 22 вер, 2022 13:01
Цветов для мяса ей захотелось герои росии те кто в земле уже
Комично русня никак не поймет что ее наепывают, что мобилизация "частичная" и что призывают "только резерв"
На таком народе можно ездить верхом как на лошади.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 22 вер, 2022 13:48, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 22 вер, 2022 13:47
Скоріше, йому цей покидьок вважається надто значущою персоною, як і для хуйла.
Я вважаю, про це гівно в Україні вже давно забули, всі необхідні допити проведено. Поміняли й добре
Додано: Чет 22 вер, 2022 13:53
Пушкін - франкомовний нігер. Таких світових надбань півпарижу, брелоками торнують
Додано: Чет 22 вер, 2022 13:53
Щоб це не виглядало спробою свідомого накидання лайна на вентилятор - то уточніть
10% було весь час чи тільки на протязі останнього періоду?
У Львові на рік відмінили сплату Єдиного податку і платежі за оренду комунальної власності..спочатку на ковід період..а потім відновили й після початку війни і Львів також не глухе карпатське депресивне село.
Тому
Якщо 10% - на ковід період, або в звязку з війною - то ваше повідомлення - це вкидання лайна на вентилятор з свідомою маніпуляцією і перекрученням фактів.
То як - фігня чи не фігня?
Чи просто не потрудились вивчити питання більш детально?
Додано: Чет 22 вер, 2022 14:09
Указ Путіна про мобілізацію: що відомо
РФ вранці 24 лютого 2022 року розпочала повномасштабне вторгнення в Україну в тому числі, з території Білорусі. Кремль не оголошував війну Україні, а назвав повномасштабну агресію "спецоперацією".
21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив про початок часткової мобілізації у країні. У Міноборони РФ кажуть, що призиватимуть на війну проти України насамперед громадян, які мають бойовий досвід. Шойгу озвучив кількість тих, хто підлягає мобілізації з 21 вересня, - до 300 тисяч осіб.
У версії указу, опублікованій на сайті Кремля, 7 пункт просто пропущено. А у версії указу, розміщеній на сайті для офіційного опублікування нормативних актів, йдеться, що це пункт "для службового користування".
Як запевняв прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, у 7 пункті указу про мобілізацію йдеться про кількість резервістів, які підлягають призову. "Єдине, що я можу сказати, що Сергій Кожугетович Шойгу у своєму інтерв'ю сказав: "300 тис. осіб". Ось там (у 7 пункті, - УНІАН.) йдеться про кількість до 300 тис. осіб", - стверджує Пєсков.
Заява Путіна узгоджується з аналізом багатьох західних експертів, що Росія потребує людських ресурсів для продовження війни, а сам Путін не відмовляється від первісного наміру окупувати всю територію України.
Також напередодні у РФ значно посилили покарання за здачу в полон та дезертирство. У Києві початок мобілізації в РФ назвали планом Путіна щодо утилізації росіян.
Додано: Чет 22 вер, 2022 14:12
про лайнометів
На жаль , наші офіційні органи , дуже часто самі підкидають інфоповоди для того щоб лайномети могли розійтись по повній
Два простих приклади
Сьогодні, заборонили виїзд за кордон студентам( громадянам України) іноземних вишів.
Мотивація - за останній місяць виявлено 600 фактів підробки документів...
В мене питання - так кого наказали за підробку? тих хто пробував виїхати(3% від загальної кількості) чи тих 97% законослухняних які тепер не зможуть виїхати?
Приклад два
Євробляхи
Під час війни було знищено сотні тисяч машин, дозволили ввести без розмитнення
ВВвезли - 200 000+/- авто вартістю до 4000 доларів
і 300+/- авто вартістю понад 30 000 доларів..
На підставі того що ввезли 300 дорогих...- наказали тих сотню тисяч які хотіли привезти собі дешеве...
Тому не тільки ми тут повинні зберігати інфогігієну..а й наше керівництво повинно хоч трошки думати наперед.
Додано: Чет 22 вер, 2022 14:21
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