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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 22 вер, 2022 14:35
Хто такий Маркус? Це Валера Ананьєв, що на Порошенка накидував лайно та називав українців скотом?
Хіба його слова та думки чогось варті?
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farm
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Додано: Чет 22 вер, 2022 14:38
farm написав:
Хто такий Маркус? Це Валера Ананьєв, що на Порошенка накидував лайно та називав українців скотом?
Хіба його слова та думки чогось варті?
Мабуть слова людини, яка 24 лютого повернулась в Україну і відразу пішла на фронт - чогось таки варті.
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sashaqbl
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Додано: Чет 22 вер, 2022 14:39
sashaqbl написав: prodigy написав:
Жесть. Зелена влада, навіть зробивши щось хороше, умудряється пробити дно.
Огидний совковий піар на заслугах Ердогана.
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Додано: Чет 22 вер, 2022 14:45
sashaqbl написав: prodigy написав:
Жесть. Зелена влада, навіть зробивши щось хороше, умудряється пробити дно.
В чому саме дно ? Потрібно було залишити Азовців в полоні ?
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