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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2301230223032304
Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 14:35

  sashaqbl написав:Валерій Маркус про мобілізацію:
https://t.me/valerii_markus/697


Хто такий Маркус? Це Валера Ананьєв, що на Порошенка накидував лайно та називав українців скотом?
Хіба його слова та думки чогось варті?
farm
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 14:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  farm написав:Хто такий Маркус? Це Валера Ананьєв, що на Порошенка накидував лайно та називав українців скотом?
Хіба його слова та думки чогось варті?

Мабуть слова людини, яка 24 лютого повернулась в Україну і відразу пішла на фронт - чогось таки варті.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 14:39

  sashaqbl написав:
  prodigy написав:

Жесть. Зелена влада, навіть зробивши щось хороше, умудряється пробити дно.

Огидний совковий піар на заслугах Ердогана.
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 14:45

  sashaqbl написав:
  prodigy написав:

Жесть. Зелена влада, навіть зробивши щось хороше, умудряється пробити дно.

В чому саме дно ? Потрібно було залишити Азовців в полоні ?
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