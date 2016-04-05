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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 22 вер, 2022 14:35
Хто такий Маркус? Це Валера Ананьєв, що на Порошенка накидував лайно та називав українців скотом?
Хіба його слова та думки чогось варті?
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farm
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Додано: Чет 22 вер, 2022 14:38
farm написав:
Хто такий Маркус? Це Валера Ананьєв, що на Порошенка накидував лайно та називав українців скотом?
Хіба його слова та думки чогось варті?
Мабуть слова людини, яка 24 лютого повернулась в Україну і відразу пішла на фронт - чогось таки варті.
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sashaqbl
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Додано: Чет 22 вер, 2022 14:39
sashaqbl написав: prodigy написав:
Жесть. Зелена влада, навіть зробивши щось хороше, умудряється пробити дно.
Огидний совковий піар на заслугах Ердогана.
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Додано: Чет 22 вер, 2022 14:45
sashaqbl написав: prodigy написав:
Жесть. Зелена влада, навіть зробивши щось хороше, умудряється пробити дно.
В чому саме дно ? Потрібно було залишити Азовців в полоні ?
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Додано: Чет 22 вер, 2022 14:47
Вся слава і піар - боневтіку, всі ярлики - на Порошенка, решта - не на часі
(наприклад,чоловік Олени Шуляк – Олександр Шуляк, а також її брат – Олексій Заремба, попри загальну мобілізацію та заборону на виїзд з України для чоловіків призовного віку, виїхали з країни на початку березня. Вони перетнули державний кордон України в пункті пропуску "Краковець" 9 березня, при цьому не задекларували матеріальні цінності, що мали при собі: 1,3 млн доларів США готівкою, колекцію ікон та коштовні годинники) ...
Мінірасєя в дії .
Востаннє редагувалось maxprofit
в Чет 22 вер, 2022 14:51, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Чет 22 вер, 2022 14:47
budivelnik написав: ЛАД написав:
Самоуверенность людей часто подводит.
Г. Харьков налог по 2 группе - 10%, т.е. 650 грн.
Мабуть, Харків якийсь вже дуже глухий карпатський хутор. Чи дуже "депресивний регіон", яких в Україні, як звісно, нема.
Щоб це не виглядало спробою свідомого накидання лайна на вентилятор - то уточніть10% було весь час
чи тільки на протязі останнього періоду?
У Львові на рік відмінили сплату Єдиного податку
і платежі за оренду комунальної власності..спочатку на ковід період..а потім відновили й після початку війни і Львів також не глухе карпатське депресивне село.
Тому
Якщо 10% - на ковід період, або в звязку з війною - то ваше повідомлення - це вкидання лайна на вентилятор з свідомою маніпуляцією і перекрученням фактів.
.....
Ніякого зв'язку ані з ковідом, ані з війною. По місту так було завжди.
Перед тим, як згадувати про лайно, Ви могли обмежитися питанням.
Під час війни, на скільки знаю, єдиний податок не обов'язково сплачувати по всій країні.
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Додано: Чет 22 вер, 2022 14:57
Ukrainian написав: sashaqbl написав:
Жесть. Зелена влада, навіть зробивши щось хороше, умудряється пробити дно.
В чому саме дно ? Потрібно було залишити Азовців в полоні ?
Пам'ятаючи, що (чи хто) стало причиною захоплення Маріуполя і полону Азову, потрібно було просто подякувати Ердогану без 20-хвилинного совкового піару і присвоєння собі чужих заслуг.
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Додано: Чет 22 вер, 2022 15:01
Ukrainian написав:
В чому саме дно ? Потрібно було залишити Азовців в полоні ?
Як мінімум - хоча б не піаритись в перші години після звільнення. Дати хлопцям поїсти, помитись і відпочити.
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Додано: Чет 22 вер, 2022 15:11
sergey_sryvkin написав:
...........
Пушкін - франкомовний нігер
. Таких світових надбань півпарижу, брелоками торнують
Хочу обратить внимание модераторов.
Это как, по-европейски или по-американски?
В сегодняшних
США за такое определение...
Или мы обираемся сближаться не с США, а с КФА (Конфедеративными Штатами Америки)?
Тогда господин sergey_sryvkin
несколько запутался со временем.
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Додано: Чет 22 вер, 2022 15:25
sashaqbl написав: prodigy написав:
...GCScwPeDvFU...
Жесть. Зелена влада, навіть зробивши щось хороше, умудряється пробити дно.
Вы недостаточно последовательны.
Берите пример с farm
(viewtopic.php?p=5488934#p5488934
) и Schmit
(viewtopic.php?p=5488937#p5488937
).
Подробнее не буду, бо знов забанять.
P.s. А відпочивати у хлопців зараз буде багато часу. І вони це заслужили.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Чет 22 вер, 2022 15:27, всього редагувалось 2 разів.
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