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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2302230323042305>
Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 14:35

  sashaqbl написав:Валерій Маркус про мобілізацію:
https://t.me/valerii_markus/697


Хто такий Маркус? Це Валера Ананьєв, що на Порошенка накидував лайно та називав українців скотом?
Хіба його слова та думки чогось варті?
farm
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 14:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  farm написав:Хто такий Маркус? Це Валера Ананьєв, що на Порошенка накидував лайно та називав українців скотом?
Хіба його слова та думки чогось варті?

Мабуть слова людини, яка 24 лютого повернулась в Україну і відразу пішла на фронт - чогось таки варті.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 14:39

  sashaqbl написав:
  prodigy написав:

Жесть. Зелена влада, навіть зробивши щось хороше, умудряється пробити дно.

Огидний совковий піар на заслугах Ердогана.
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 14:45

  sashaqbl написав:
  prodigy написав:

Жесть. Зелена влада, навіть зробивши щось хороше, умудряється пробити дно.

В чому саме дно ? Потрібно було залишити Азовців в полоні ?
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 14:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Вся слава і піар - боневтіку, всі ярлики - на Порошенка, решта - не на часі

(наприклад,чоловік Олени Шуляк – Олександр Шуляк, а також її брат – Олексій Заремба, попри загальну мобілізацію та заборону на виїзд з України для чоловіків призовного віку, виїхали з країни на початку березня. Вони перетнули державний кордон України в пункті пропуску "Краковець" 9 березня, при цьому не задекларували матеріальні цінності, що мали при собі: 1,3 млн доларів США готівкою, колекцію ікон та коштовні годинники) ...

Мінірасєя в дії .
Востаннє редагувалось maxprofit в Чет 22 вер, 2022 14:51, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 14:47

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Самоуверенность людей часто подводит.
Г. Харьков налог по 2 группе - 10%, т.е. 650 грн.
Мабуть, Харків якийсь вже дуже глухий карпатський хутор. Чи дуже "депресивний регіон", яких в Україні, як звісно, нема.
Щоб це не виглядало спробою свідомого накидання лайна на вентилятор - то уточніть
10% було весь час чи тільки на протязі останнього періоду?
У Львові на рік відмінили сплату Єдиного податку і платежі за оренду комунальної власності..спочатку на ковід період..а потім відновили й після початку війни і Львів також не глухе карпатське депресивне село.

Тому
Якщо 10% - на ковід період, або в звязку з війною - то ваше повідомлення - це вкидання лайна на вентилятор з свідомою маніпуляцією і перекрученням фактів.
.....

Ніякого зв'язку ані з ковідом, ані з війною. По місту так було завжди.
Перед тим, як згадувати про лайно, Ви могли обмежитися питанням.
Під час війни, на скільки знаю, єдиний податок не обов'язково сплачувати по всій країні.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 14:57

  Ukrainian написав:
  sashaqbl написав:

Жесть. Зелена влада, навіть зробивши щось хороше, умудряється пробити дно.

В чому саме дно ? Потрібно було залишити Азовців в полоні ?

Пам'ятаючи, що (чи хто) стало причиною захоплення Маріуполя і полону Азову, потрібно було просто подякувати Ердогану без 20-хвилинного совкового піару і присвоєння собі чужих заслуг.
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 15:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Ukrainian написав:В чому саме дно ? Потрібно було залишити Азовців в полоні ?

Як мінімум - хоча б не піаритись в перші години після звільнення. Дати хлопцям поїсти, помитись і відпочити.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 15:11

  sergey_sryvkin написав:...........
Пушкін - франкомовний нігер. Таких світових надбань півпарижу, брелоками торнують :)

Хочу обратить внимание модераторов.
Это как, по-европейски или по-американски?
В сегодняшних США за такое определение...
Или мы обираемся сближаться не с США, а с КФА (Конфедеративными Штатами Америки)?
Тогда господин sergey_sryvkin несколько запутался со временем.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 15:25

  sashaqbl написав:
  prodigy написав:...GCScwPeDvFU...

Жесть. Зелена влада, навіть зробивши щось хороше, умудряється пробити дно.

Вы недостаточно последовательны.
Берите пример с farm (viewtopic.php?p=5488934#p5488934) и Schmit (viewtopic.php?p=5488937#p5488937).
Подробнее не буду, бо знов забанять. :)

P.s. А відпочивати у хлопців зараз буде багато часу. І вони це заслужили.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 22 вер, 2022 15:27, всього редагувалось 2 разів.
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