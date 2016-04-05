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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2302230323042305
Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 15:25

судячи з відосів що зараз крутят в телеге, то там мобилізація явно не часткова
і мова йде явно не про 300к рил
вчора вранці промова йухла, а сьогодні їх вже пакують у автобуси с речами

а через 2 дні вони будуть вже десь під Бахмутом ))
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 15:30

  Schmit написав:...........
Пам'ятаючи, що (чи хто) стало причиною захоплення Маріуполя і полону Азову, потрібно було просто подякувати Ердогану без 20-хвилинного совкового піару і присвоєння собі чужих заслуг.

Ну и?
Що чи хто?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 15:36

  Xenon написав:судячи з відосів що зараз крутят в телеге, то там мобилізація явно не часткова
і мова йде явно не про 300к рил
вчора вранці промова йухла, а сьогодні їх вже пакують у автобуси с речами

а через 2 дні вони будуть вже десь під Бахмутом ))

Если это будет так, то прав Маркус по ссылке, которую дал sashaqbl чуть выше. Единственная проблема будет - чтобы патронов/снарядов хватило.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 15:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Вы недостаточно последовательны.

Я намагаюсь бути обєктивним
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 15:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Xenon написав:а через 2 дні вони будуть вже десь під Бахмутом ))

це оптимальний для нас розклад...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 15:49

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Самоуверенность людей часто подводит.
Г. Харьков налог по 2 группе - 10%, т.е. 650 грн.
Мабуть, Харків якийсь вже дуже глухий карпатський хутор. Чи дуже "депресивний регіон", яких в Україні, як звісно, нема.
Щоб це не виглядало спробою свідомого накидання лайна на вентилятор - то уточніть
10% було весь час чи тільки на протязі останнього періоду?
У Львові на рік відмінили сплату Єдиного податку і платежі за оренду комунальної власності..спочатку на ковід період..а потім відновили й після початку війни і Львів також не глухе карпатське депресивне село.

Тому
Якщо 10% - на ковід період, або в звязку з війною - то ваше повідомлення - це вкидання лайна на вентилятор з свідомою маніпуляцією і перекрученням фактів.
.....
Ніякого зв'язку ані з ковідом, ані з війною. По місту так було завжди.
Перед тим, як згадувати про лайно, Ви могли обмежитися питанням.
Під час війни, на скільки знаю, єдиний податок не обов'язково сплачувати по всій країні.
Навіщо так відверто брехати?
https://kh.tax.gov.ua/media-ark/local-news/560987.html
Харківська державна податкова інспекція Головного управління ДПС у Харківській області повідомляє, що Законом України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» з 01 січня 2022 року затверджено розмір мінімальної заробітної плати 6500,00 грн, а розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб – 2481,00 гривень.

Відповідно до цих сум змінюються розміри єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок) та єдиного податку, які сплачуватимуть фізичні особи – підприємці (ФОП) з 01 січня 2022 року.

Отже, для ФОП – платників єдиного податку I, II та III груп єдиний внесок становитиме 1430,00грн на місяць (22% розміру мінімальної заробітної плати).

Єдиний податок буде становить для:

- ФОП І групи – не більше 248,10 грн на місяць (не більше 10 % прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 01 січня 2022 року);

- ФОП ІІ групи – не більше 1300,00 грн на місяць (20% мінімальної заробітної плати станом на 01 січня 2022 року).
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 15:53

Широкий общественный резонанс мобилизации

https://t.me/informnapalm/12571

Но больше всего повезло Бурятии
Студентов забирают прямо с пар
https://t.me/astrapress/12316?single
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 22 вер, 2022 16:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 16:01

budivelnik
Брешуть собаки.
А Вы так и не способны научиться элементарной вежливости.
Если Вы чего-то не поняли, то стоит для начала переспросить.
Я написал:
По місту так було завжди.

По области Вы правы - 20%.
Крупному предпринимателю стоит быть внимательнее и меньше хамить.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 16:15

  prodigy написав:
Також напередодні у РФ значно посилили покарання за здачу в полон та дезертирство. У Києві початок мобілізації в РФ назвали планом Путіна щодо утилізації росіян.
Здесь не только это. Делается посыл Украине что обменов пленными больше не будет. Возможно кто то в плен и будет сдаваться, но они вряд ли захотят возвращаться в РФ что бы сесть в тюрьму. Ведь вряд ли какому то Ваньке с зажопинска получится доказать что он сдался в плен не добровольно, а его взяли. Хотя всяких там кадыровцев возможно и будут менять, вот простому смертному вояке большая Ж...
otg
 
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