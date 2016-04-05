Schmit написав:........... Пам'ятаючи, що (чи хто) стало причиною захоплення Маріуполя і полону Азову, потрібно було просто подякувати Ердогану без 20-хвилинного совкового піару і присвоєння собі чужих заслуг.
ЛАД написав:Самоуверенность людей часто подводит. Г. Харьков налог по 2 группе - 10%, т.е. 650 грн. Мабуть, Харків якийсь вже дуже глухий карпатський хутор. Чи дуже "депресивний регіон", яких в Україні, як звісно, нема.
Щоб це не виглядало спробою свідомого накидання лайна на вентилятор - то уточніть 10% було весь час чи тільки на протязі останнього періоду? У Львові на рік відмінили сплату Єдиного податку і платежі за оренду комунальної власності..спочатку на ковід період..а потім відновили й після початку війни і Львів також не глухе карпатське депресивне село.
Тому Якщо 10% - на ковід період, або в звязку з війною - то ваше повідомлення - це вкидання лайна на вентилятор з свідомою маніпуляцією і перекрученням фактів. .....
Ніякого зв'язку ані з ковідом, ані з війною. По місту так було завжди. Перед тим, як згадувати про лайно, Ви могли обмежитися питанням. Під час війни, на скільки знаю, єдиний податок не обов'язково сплачувати по всій країні.
Навіщо так відверто брехати?
https://kh.tax.gov.ua/media-ark/local-news/560987.html Харківська державна податкова інспекція Головного управління ДПС у Харківській області повідомляє, що Законом України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» з 01 січня 2022 року затверджено розмір мінімальної заробітної плати 6500,00 грн, а розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб – 2481,00 гривень.
Відповідно до цих сум змінюються розміри єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок) та єдиного податку, які сплачуватимуть фізичні особи – підприємці (ФОП) з 01 січня 2022 року.
Отже, для ФОП – платників єдиного податку I, II та III груп єдиний внесок становитиме 1430,00грн на місяць (22% розміру мінімальної заробітної плати).
Єдиний податок буде становить для:
- ФОП І групи – не більше 248,10 грн на місяць (не більше 10 % прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 01 січня 2022 року);
- ФОП ІІ групи – не більше 1300,00 грн на місяць (20% мінімальної заробітної плати станом на 01 січня 2022 року).
prodigy написав: Також напередодні у РФ значно посилили покарання за здачу в полон та дезертирство. У Києві початок мобілізації в РФ назвали планом Путіна щодо утилізації росіян.
Здесь не только это. Делается посыл Украине что обменов пленными больше не будет. Возможно кто то в плен и будет сдаваться, но они вряд ли захотят возвращаться в РФ что бы сесть в тюрьму. Ведь вряд ли какому то Ваньке с зажопинска получится доказать что он сдался в плен не добровольно, а его взяли. Хотя всяких там кадыровцев возможно и будут менять, вот простому смертному вояке большая Ж...