Додано: Чет 22 вер, 2022 16:58

съездил на дачу, скажу так- на даче спокойнее, чем в городе, хотя во вторник свинособаки гатили надо мной по Примоскому 120 минами, потом в несколько приходов выпустили пакет с четверью из града по Степногорску, потом в их сторону начала работать наша арта, но сильно издалека, выхода я не слышал, даже надо мной летали экпериментальные снаряды с дальностью 150км, из прихода я не слышал...в среду наши продолжили издалека , потом из серой зоны, наверное 105е, даже стрелкотню немного слышал, сегодня наши гатили немного, и тишина...в отличии от города...и со вторника по среду небыло света, но мне пофиг питался от солнечной...не знаю, было тут:США выступает за передачу российских активов Украине в ответ на "референдумы"Детали: глава министерской рабочей группы по применению санкций против рф Эндрю Адамс заявил (), что американский Минюст просит Конгресс узаконить передачу нашей стране замороженных российских активов в ответ на объявленные оккупантами «референдумы».Только в США заблокировано как минимум 300 млрд долларов таких активов.📷 The Washington Post