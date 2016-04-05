Xenon написав:судячи з відосів що зараз крутят в телеге, то там мобилізація явно не часткова і мова йде явно не про 300к вчора вранці промова йухла, а сьогодні їх вже пакують у автобуси с речами
а через 2 дні вони будуть вже десь під Бахмутом ))
27 сентября в раше обычно бывает приказ об увольнении срочников, отсуживших свой срок. Они становятся военнослужащими запаса и подлежат мобилизации. Их около 150 тыс, они уже в местах постоянной дислокации, одеты, обуты и прошли подготовку. Их первыми могут бросить в Украину.
otg написав:.. Делается посыл Украине что обменов пленными больше не будет. ..
будет. Но нам менять особо не на кого, потому наши торгуются по крупному, в стиле "медведчука на 100 наших", "летчика на роту". Успехи Харьковского наступления глобально не спасли. Потому мокша предпочитает пугать своих, чтоб не сдавались - меньше хлопот. Гляньте только на пригожина в колонии "у вас две гранаты.."
съездил на дачу, скажу так- на даче спокойнее, чем в городе, хотя во вторник свинособаки гатили надо мной по Примоскому 120 минами, потом в несколько приходов выпустили пакет с четверью из града по Степногорску, потом в их сторону начала работать наша арта, но сильно издалека, выхода я не слышал, даже надо мной летали экпериментальные снаряды с дальностью 150км, из прихода я не слышал... в среду наши продолжили издалека , потом из серой зоны, наверное 105е, даже стрелкотню немного слышал, сегодня наши гатили немного, и тишина...в отличии от города...и со вторника по среду небыло света, но мне пофиг питался от солнечной... не знаю, было тут:США выступает за передачу российских активов Украине в ответ на "референдумы"
Детали: глава министерской рабочей группы по применению санкций против рф Эндрю Адамс заявил (https://www.banking.senate.gov/hearings ... next-steps), что американский Минюст просит Конгресс узаконить передачу нашей стране замороженных российских активов в ответ на объявленные оккупантами «референдумы».
Только в США заблокировано как минимум 300 млрд долларов таких активов.
Камикадзе написав:......... 27 сентября в раше обычно бывает приказ об увольнении срочников, отсуживших свой срок. Они становятся военнослужащими запаса и подлежат мобилизации. Их около 150 тыс, они уже в местах постоянной дислокации, одеты, обуты и прошли подготовку. Их первыми могут бросить в Украину.
Интересный вариант. Но если пишут правду, то подготовка у срочников тоже заметно хуже, чем у контрактников. Хотя это, конечно, лучше давно отслуживших мобилизованных. К тому же пишут, что не хватает и сержантов, и офицеров младшего и даже среднего звена. Этих всё равно придётся призывать.