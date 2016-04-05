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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2302230323042305
Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 16:25

  Xenon написав:судячи з відосів що зараз крутят в телеге, то там мобилізація явно не часткова
і мова йде явно не про 300к
вчора вранці промова йухла, а сьогодні їх вже пакують у автобуси с речами

а через 2 дні вони будуть вже десь під Бахмутом ))


27 сентября в раше обычно бывает приказ об увольнении срочников, отсуживших свой срок. Они становятся военнослужащими запаса и подлежат мобилизации. Их около 150 тыс, они уже в местах постоянной дислокации, одеты, обуты и прошли подготовку. Их первыми могут бросить в Украину.
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 16:31

  Xenon написав:будуть вже десь під Бахмутом )
или под Киевом/Черниговым
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 16:49

  otg написав:.. Делается посыл Украине что обменов пленными больше не будет. ..

будет. Но нам менять особо не на кого, потому наши торгуются по крупному, в стиле "медведчука на 100 наших", "летчика на роту". Успехи Харьковского наступления глобально не спасли.
Потому мокша предпочитает пугать своих, чтоб не сдавались - меньше хлопот. Гляньте только на пригожина в колонии "у вас две гранаты.."
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 16:58

съездил на дачу, скажу так- на даче спокойнее, чем в городе, хотя во вторник свинособаки гатили надо мной по Примоскому 120 минами, потом в несколько приходов выпустили пакет с четверью из града по Степногорску, потом в их сторону начала работать наша арта, но сильно издалека, выхода я не слышал, даже надо мной летали экпериментальные снаряды с дальностью 150км, из прихода я не слышал...
в среду наши продолжили издалека , потом из серой зоны, наверное 105е, даже стрелкотню немного слышал, сегодня наши гатили немного, и тишина...в отличии от города...и со вторника по среду небыло света, но мне пофиг питался от солнечной...
не знаю, было тут:США выступает за передачу российских активов Украине в ответ на "референдумы"

Детали: глава министерской рабочей группы по применению санкций против рф Эндрю Адамс заявил (https://www.banking.senate.gov/hearings ... next-steps), что американский Минюст просит Конгресс узаконить передачу нашей стране замороженных российских активов в ответ на объявленные оккупантами «референдумы».

Только в США заблокировано как минимум 300 млрд долларов таких активов.

📷 The Washington Post
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 17:04



Емеля, встал с печи и пошел в военкомат (печь останется дома) (с)
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 17:08

  Камикадзе написав:.........
27 сентября в раше обычно бывает приказ об увольнении срочников, отсуживших свой срок. Они становятся военнослужащими запаса и подлежат мобилизации. Их около 150 тыс, они уже в местах постоянной дислокации, одеты, обуты и прошли подготовку. Их первыми могут бросить в Украину.

Интересный вариант.
Но если пишут правду, то подготовка у срочников тоже заметно хуже, чем у контрактников. Хотя это, конечно, лучше давно отслуживших мобилизованных. К тому же пишут, что не хватает и сержантов, и офицеров младшего и даже среднего звена. Этих всё равно придётся призывать.
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 17:24

  vitaliian написав:
  Xenon написав:будуть вже десь під Бахмутом )
или под Киевом/Черниговым
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судя по фото -
это конец зимы - начало весны
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