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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2302230323042305
Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 16:25

  Xenon написав:судячи з відосів що зараз крутят в телеге, то там мобилізація явно не часткова
і мова йде явно не про 300к
вчора вранці промова йухла, а сьогодні їх вже пакують у автобуси с речами

а через 2 дні вони будуть вже десь під Бахмутом ))


27 сентября в раше обычно бывает приказ об увольнении срочников, отсуживших свой срок. Они становятся военнослужащими запаса и подлежат мобилизации. Их около 150 тыс, они уже в местах постоянной дислокации, одеты, обуты и прошли подготовку. Их первыми могут бросить в Украину.
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 16:31

  Xenon написав:будуть вже десь під Бахмутом )
или под Киевом/Черниговым
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 16:49

  otg написав:.. Делается посыл Украине что обменов пленными больше не будет. ..

будет. Но нам менять особо не на кого, потому наши торгуются по крупному, в стиле "медведчука на 100 наших", "летчика на роту". Успехи Харьковского наступления глобально не спасли.
Потому мокша предпочитает пугать своих, чтоб не сдавались - меньше хлопот. Гляньте только на пригожина в колонии "у вас две гранаты.."
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 16:58

съездил на дачу, скажу так- на даче спокойнее, чем в городе, хотя во вторник свинособаки гатили надо мной по Примоскому 120 минами, потом в несколько приходов выпустили пакет с четверью из града по Степногорску, потом в их сторону начала работать наша арта, но сильно издалека, выхода я не слышал, даже надо мной летали экпериментальные снаряды с дальностью 150км, из прихода я не слышал...
в среду наши продолжили издалека , потом из серой зоны, наверное 105е, даже стрелкотню немного слышал, сегодня наши гатили немного, и тишина...в отличии от города...и со вторника по среду небыло света, но мне пофиг питался от солнечной...
не знаю, было тут:США выступает за передачу российских активов Украине в ответ на "референдумы"

Детали: глава министерской рабочей группы по применению санкций против рф Эндрю Адамс заявил (https://www.banking.senate.gov/hearings ... next-steps), что американский Минюст просит Конгресс узаконить передачу нашей стране замороженных российских активов в ответ на объявленные оккупантами «референдумы».

Только в США заблокировано как минимум 300 млрд долларов таких активов.

📷 The Washington Post
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 17:04



Емеля, встал с печи и пошел в военкомат (печь останется дома) (с)
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 17:08

  Камикадзе написав:.........
27 сентября в раше обычно бывает приказ об увольнении срочников, отсуживших свой срок. Они становятся военнослужащими запаса и подлежат мобилизации. Их около 150 тыс, они уже в местах постоянной дислокации, одеты, обуты и прошли подготовку. Их первыми могут бросить в Украину.

Интересный вариант.
Но если пишут правду, то подготовка у срочников тоже заметно хуже, чем у контрактников. Хотя это, конечно, лучше давно отслуживших мобилизованных. К тому же пишут, что не хватает и сержантов, и офицеров младшего и даже среднего звена. Этих всё равно придётся призывать.
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 17:24

  vitaliian написав:
  Xenon написав:будуть вже десь під Бахмутом )
или под Киевом/Черниговым
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судя по фото -
это конец зимы - начало весны
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 18:42

...несмотря на варварство российской кампании, на самом деле существует ряд форм неядерной эскалации, от которых Россия до сих пор в значительной степени воздерживалась — вероятно, не в последнюю очередь из-за собственного беспокойства Путина по поводу провоцирования эскалации против НАТО.


Тем не менее, по мере того, как Путин становится все более отчаянным, он может дотянуться до этих других ступенек лестницы эскалации, даже если он продолжит избегать использования ядерного оружия. Например, Путин мог предпринять гораздо более агрессивные попытки обезглавить режим в Киеве. Или он мог бы значительно усилить атаки на гражданскую инфраструктуру, как предполагают недавние российские атаки на объекты электро- и водоснабжения в Харьковской области.

Путин также может усилить давление на сторонников Украины. Он уже разыгрывает энергетическую карту, надеясь, что Европа пересмотрит свои обязательства перед Украиной после холодной зимы без российского природного газа . Российские кибератаки на страны НАТО также пока кажутся очень ограниченными по сравнению с известными возможностями России, что предлагает Путину еще один способ посеять хаос в отношениях с Западом.

Больше всего беспокоит то, что Путин может отдать приказ об обычных военных атаках на пути снабжения НАТО в Украину — либо на территории прифронтовых государств НАТО, либо на различных складах на западе Украины. Это все фиксированные места, хорошо известные русским, и для их наведения не требуется особых навыков. Мало того, что такие атаки повысят вероятность прямого конфликта с НАТО, но, если они будут проводиться в больших масштабах, они также могут значительно помешать фактической поддержке Украины на поле боя, которая до сих пор была относительно беспрепятственной.

https://www.washingtonpost.com/politics/2022/09/21/why-russias-mobilization-may-lower-risk-nuclear-war-now/
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 19:00



гірка правда (з 5ї хвилини)
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 19:08

Интересно, по всем городам мира будут обличать?
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