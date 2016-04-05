...несмотря на варварство российской кампании, на самом деле существует ряд форм неядерной эскалации, от которых Россия до сих пор в значительной степени воздерживалась — вероятно, не в последнюю очередь из-за собственного беспокойства Путина по поводу провоцирования эскалации против НАТО.





Тем не менее, по мере того, как Путин становится все более отчаянным, он может дотянуться до этих других ступенек лестницы эскалации, даже если он продолжит избегать использования ядерного оружия. Например, Путин мог предпринять гораздо более агрессивные попытки обезглавить режим в Киеве. Или он мог бы значительно усилить атаки на гражданскую инфраструктуру, как предполагают недавние российские атаки на объекты электро- и водоснабжения в Харьковской области.



Путин также может усилить давление на сторонников Украины. Он уже разыгрывает энергетическую карту, надеясь, что Европа пересмотрит свои обязательства перед Украиной после холодной зимы без российского природного газа . Российские кибератаки на страны НАТО также пока кажутся очень ограниченными по сравнению с известными возможностями России, что предлагает Путину еще один способ посеять хаос в отношениях с Западом.



Больше всего беспокоит то, что Путин может отдать приказ об обычных военных атаках на пути снабжения НАТО в Украину — либо на территории прифронтовых государств НАТО, либо на различных складах на западе Украины. Это все фиксированные места, хорошо известные русским, и для их наведения не требуется особых навыков. Мало того, что такие атаки повысят вероятность прямого конфликта с НАТО, но, если они будут проводиться в больших масштабах, они также могут значительно помешать фактической поддержке Украины на поле боя, которая до сих пор была относительно беспрепятственной.