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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2303230423052306
Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 19:19


ЛАД, это тот случай, когда надо цитировать всё, а не то, что тебе хочется
Там статья гораздо глубже, её надо читать целиком

Я могу и такое процитировать
Перед лицом ошеломляющих недавних потерь России на северо-востоке Украины президент Владимир Путин только что объявил о мобилизации 300 000 российских резервистов. Это обычные (т.е. неядерные) силы, но Путин воспользовался случаем , чтобы бросить ядерные угрозы : «В случае угрозы территориальной целостности нашей страны и для защиты России и нашего народа мы обязательно применим все оружие». доступные нам системы. Это не блеф», — предупредил он . «Те, кто использует ядерный шантаж против нас, должны знать, что роза ветров может развернуться».

Несмотря на эту угрожающую риторику, частичная мобилизация Путиным обычных вооружений России может на самом деле снизить риск применения Россией ядерного оружия в Украине — по крайней мере, на данный момент

Эхх, придётся тебя учить :)

Вот есть коктель "Кровавая Мэри". Водка и томатный сок. Всё просто.

Но если водку пить сегодня, а томатный сок завтра, то это уже не будет коктель
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 19:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

желтая пресса уже разгоняет про 1 лям мобиков

https://novayagazeta.eu/articles/2022/09/22/istochnik-zasekrechennyi-punkt-ukaza-o-mobilizatsii-pozvoliaet-minoborony-prizvat-odin-million-chelovek-news
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 19:44

pesikot
Чтобы меня учить, Вам стоит ещё подрасти.
"Цитировать всё" - это что ли всю статью целиком? Это уже не цитирование, а перепечатка.
Что в Вашей цитате?
Вы выделили "ошеломляющие потери" и "мобилизации 300 000 резервистов". Это новость? Здесь об этом не писали? Что даёт Ваша цитата?
В моей цитате отмечаются реальные возможные угрозы со стороны России, о которых здесь не говорилось.
И я дал ссылку на статью. Желающие могут прочитать целиком. Рад за Вас, что Вы это сделали. Жаль что, похоже, не поняли, судя по Вашим выделениям.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 20:00

  mephala написав:желтая пресса уже разгоняет про 1 лям мобиков

https://novayagazeta.eu/articles/2022/09/22/istochnik-zasekrechennyi-punkt-ukaza-o-mobilizatsii-pozvoliaet-minoborony-prizvat-odin-million-chelovek-news

Да не просто:
Выставили даже список: https://drive.proton.me/urls/VCPW7RY0M8#Udo7RTkpzlDY
Источник: https://donpress.com/news/22-09-2022-pu ... n-rossiyan
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 20:02

  mephala написав:желтая пресса уже разгоняет про 1 лям мобиков

https://novayagazeta.eu/articles/2022/09/22/istochnik-zasekrechennyi-punkt-ukaza-o-mobilizatsii-pozvoliaet-minoborony-prizvat-odin-million-chelovek-news

"Новая газета", по-моему, не совсем жёлтая. Или совсем не жёлтая. :)
Но тут сегодня, по-моему, выкладывали ссылку на видео https://www.youtube.com/watch?v=EFLXrQpenTE, в котором высказывалась мысль, что согласно указу фактически объявлена всеобщая мобилизация, не ограниченная никакими цифрами.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 20:06

  prodigy написав:

гірка правда (з 5ї хвилини)
Вредители это, а не журналисты. Возможно и наверное скорее всего, где то командование имеет свои траблы, но подобные видео это чистая работа на врага.
otg
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 20:08

  ЛАД написав:pesikot
Чтобы меня учить, Вам стоит ещё подрасти.

Фу-фу-фу, не надо так громко сливаться :)

Я то подрос давно, а вот ВЫ, уже в обратную сторону, в детство :)
pesikot
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