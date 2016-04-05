"Новая газета", по-моему, не совсем жёлтая. Или совсем не жёлтая. Но тут сегодня, по-моему, выкладывали ссылку на видео https://www.youtube.com/watch?v=EFLXrQpenTE, в котором высказывалась мысль, что согласно указу фактически объявлена всеобщая мобилизация, не ограниченная никакими цифрами.
Вредители это, а не журналисты. Возможно и наверное скорее всего, где то командование имеет свои траблы, но подобные видео это чистая работа на врага.
Життя десятків українських молодих хлопців для вас просто "трабли?! А на кого тоді працюєте ви , виправдовуючи такий безлад? "Баби іще народять"? Вам терміново потрібно в окоп, під обстріли артилерії. Може тоді щось в голові проясниться.
drevlyanin написав: Життя десятків українських молодих хлопців для вас просто "трабли?! А на кого тоді працюєте ви , виправдовуючи такий безлад? "Баби іще народять"? Вам терміново потрібно в окоп, під обстріли артилерії. Може тоді щось в голові проясниться.
Ви вже там? Ви мабуть дуже компетентний командир? Чи ПТУ-нік який роздає направо та наліво свої поради?
ЛАД написав:фактически объявлена всеобщая мобилизация, не ограниченная никакими цифрами.
ну вы тоже не преувеличивайте... солдата надо одеть, накормить, дать оружие. Есть ли это всё неограниченном количестве? Можно посмотреть в чем одеты пленные. Встречались даже в трусах ВСУ. Лимит упрется в обмундирование и логистику.
Покидать место жительства вслед за другими регионами РФ запретили находящимся в запасе военнообязанным в аннексированном Крыму, Ульяновской и Липецкой областях
До этого аналогичные ограничения на выезд появились в Воронежской области, Татарстане, Якутии, Курской, Самарской, Нижегородской областей и Дагестана. https://t.me/astrapress/12377?single
Сегодня на посту ГБДД остановили машину моего отца и попытались вручить повестку моему брату, инвалиду первой группы. Менты спрашивали: "молодому сколько лет?"
Ну что - теперь всем понятно, за что 17 июля 1918 царя Николая Второго расстреляли со чада и домочадцы и кинули в яму?
Это цитаты с русских пабликов. Там вообще сейчас море эмоций и аналогий
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 22 вер, 2022 21:58, всього редагувалось 2 разів.
vitaliian написав:ну вы тоже не преувеличивайте... солдата надо одеть, накормить, дать оружие. Есть ли это всё неограниченном количестве? Можно посмотреть в чем одеты пленные
все верно, первие 100к - ето явно смертники , их засунут на разведку позиций ВСУ через месяц. Пойдут гроби. пойдет работа.
Там смертников будет половина, потому что гребут даже артистов театра
❗️В Улан-Удэ забирают студентов-мальчиков прямо с занятий
Студент Бурятского государственного университета в Улан-Удэ рассказал The Village, что сегодня утром на пары в вуз пришли росгвардейцы и военная полиция и «забирают студентов прямо с пар».
«Менты у меня в корпусе. Человек 10-15», — написал один из молодых людей в студенческом чате. Местная блогерка рассказала в соцсетях, что полицейские были в вузе уже в 7:48.
Видео: предоставлено студентом
Подключились к мобилизации и пранкеры
Сыновьям Пескова и Мишустина позвонили с предложением явиться в военкомат в прямом эфире канала «Популярная политика»
Ведущий канала Дмитрий Низовцев позвонил Николаю Пескову под видом военкома и попросил того явиться в военкомат для осмотра на следующий день. «Естественно, завтра я не приеду. Если вы знаете, что я господин Песков, вы должны понимать, насколько это не совсем правильно, чтобы я там находился. Я буду это решать на другом уровне. Мне надо понять вообще, что происходит и какие у меня есть права. Завтра чтобы меня забрали — поверьте, это ни вам, ни мне не нужно. У меня проблемы защищать родину нет — но мне надо понимать целесообразность моего там появления, я говорю вам о политических определенных нюансах», — ответил Песков-младший.
Николай Песков также отметил, что он обещает пойти на фронт, если его об этом попросит сам Путин. Кроме того, Низовцев позвонил сыну Михаила Мишустина. Тот сказал, что «желания воевать пока не возникало».
Тем не менее, из регионов поступают сообщения, что призывают и рядовых в возрасте 45-49 лет. Выдают повестки и мобилизационное предписание на ноябрь.
Ну что ж, 49-летние рядовые и 51-летние лейтенанты. Выходит, Минобороны РФ сообщает недостоверную информацию о мобилизации.
Несколько примеров:
Сегодня принесли повестку на мобилизацию. Он сержант, был на срочной службе и попал на войну в Чечне. Ему 46 лет *** 1971 г.р., младший офицер, выдали повестку на учебные сборы и мобилизационное предписание. *** Отца забрали с остальными мужчинами из Якутии, везут в Амурскую область. Ему 49 лет, он никогда не служил *** Мы в Татарстане живём, мужу 47 лет, работает на заводе, сегодня вручили повестку, чтобы уже завтра прийти в военкомат. *** Папе 50 лет, сегодня выдали повестку на учения. *** Сегодня принесли на работу повестки одноклассникам мужа, 1985 года рождения. Они не служили вообще *** Отчима забирают из региона. 49 лет. Без боевого опыта. Не контрактник. Рядовой, стрелок. *** Пришла повестка коллеге. Ему за далеко за 40 и он сержант.
В бой идут одни старики
Соседу полковнику 63 года. Сегодня вручили повестку. Москва *** Якутия. Забрали отца, ему 58 лет, никогда не служил, но имеет ВУС. Пришли ночью вручили повестку, утром привезли в военкомат, а сейчас он уже летит в военчасть *** Волгоград. Моему сотруднику, старшему лейтенанту 55 лет также дали повестку. Должен был явиться в следующий понедельник, но сегодня позвонили ему домой и сказали быть завтра же утром. *** В Самаре призвали мужчину 60 лет, служил раньше (очень давно), сержант. Знакомый моего папы. Пошёл в военкомат (сам!) сниматься с учёта. Там и забрали *** Волгоград. У нас на работе призвали сотрудника в возрасте 61,5 год. Подполковник, боевой опыт. *** Во всех отдаленных деревнях и Улан-Удэ раздали повестки. Попали под них 60-летние. Автобусами привозили на призывной пункт https://t.me/pchikov/5091
Это канал русского юриста, по ссылке есть и фото повесток
Я думаю военкомы сцут не выполнить план, поэтому гребут всех кого только могут словить. Молодые скорее всего закроются в квартирах или выедут подальше от места прописки, пока ещё продаются ЖД билеты.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 22 вер, 2022 22:22, всього редагувалось 5 разів.