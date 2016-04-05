Тем не менее, из регионов поступают сообщения, что призывают и рядовых в возрасте 45-49 лет. Выдают повестки и мобилизационное предписание на ноябрь.Ну что ж, 49-летние рядовые и 51-летние лейтенанты. Выходит, Минобороны РФ сообщает недостоверную информацию о мобилизации.Несколько примеров:Сегодня принесли повестку на мобилизацию. Он сержант, был на срочной службе и попал на войну в Чечне. Ему 46 лет***1971 г.р., младший офицер, выдали повестку на учебные сборы и мобилизационное предписание.***Отца забрали с остальными мужчинами из Якутии, везут в Амурскую область.Ему 49 лет, он никогда не служил***Мы в Татарстане живём, мужу 47 лет, работает на заводе, сегодня вручили повестку, чтобы уже завтра прийти в военкомат.***Папе 50 лет, сегодня выдали повестку на учения.***Сегодня принесли на работу повестки одноклассникам мужа, 1985 года рождения. Они не служили вообще***Отчима забирают из региона. 49 лет. Без боевого опыта. Не контрактник. Рядовой, стрелок.***Пришла повестка коллеге. Ему за далеко за 40 и он сержант.В бой идут одни старикиСоседу полковнику 63 года. Сегодня вручили повестку. Москва***Якутия. Забрали отца, ему 58 лет, никогда не служил, но имеет ВУС.Пришли ночью вручили повестку, утром привезли в военкомат, а сейчас он уже летит в военчасть***Волгоград. Моему сотруднику, старшему лейтенанту 55 лет также дали повестку. Должен был явиться в следующий понедельник, но сегодня позвонили ему домой и сказали быть завтра же утром.***В Самаре призвали мужчину 60 лет, служил раньше (очень давно), сержант. Знакомый моего папы. Пошёл в военкомат (сам!) сниматься с учёта. Там и забрали***Волгоград. У нас на работе призвали сотрудника в возрасте 61,5 год. Подполковник, боевой опыт.***Во всех отдаленных деревнях и Улан-Удэ раздали повестки. Попали под них 60-летние. Автобусами привозили на призывной пункт