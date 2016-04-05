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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2304230523062307
Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 22:02

  otg написав:
  drevlyanin написав:
Життя десятків українських молодих хлопців для вас просто "трабли?! :twisted: А на кого тоді працюєте ви , виправдовуючи такий безлад? "Баби іще народять"? Вам терміново потрібно в окоп, під обстріли артилерії.
Може тоді щось в голові проясниться.
Ви вже там? Ви мабуть дуже компетентний командир? Чи ПТУ-нік який роздає направо та наліво свої поради?


Ні, не там, але я хоч ціную життя тих хто там, а не як останнє імно розказую про втрати, наче це якась дрібничка, не варта уваги. Саме командири з вашим світоглядом клали в землю українців(і не тільки) сотнями тисяч в другу світову. Бажаєте щоб і зараз було теж саме? То на кого працюєте???
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 22:52

  vitaliian написав:
  mephala написав:желтая пресса уже разгоняет про 1 лям мобиков

https://novayagazeta.eu/articles/2022/09/22/istochnik-zasekrechennyi-punkt-ukaza-o-mobilizatsii-pozvoliaet-minoborony-prizvat-odin-million-chelovek-news

Вы и зеленского в жёлтую прессу записали?
https://t.me/astrapress/12375
Ну что за народ. Ничему не верят.

Ну ок, не желтая пресса.
Но к информации большой вопрос.
Если рашка действительно набирает миллион мобиков, то нам нужно уже активизировать ответную мобилизацию и кратно увеличивать поставки вооружения из-за рубежа.
Пока подобных шевелений не видно.
То есть, по вторичным признакам информация ничем не подтверждается.
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 23:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  antey1969 написав:Если рашка действительно набирает миллион мобиков, то нам нужно уже активизировать ответную мобилизацию и кратно увеличивать поставки вооружения из-за рубежа.
зачем? у нас и так 750к .
"лимон" рашки будет дольками , слюбится и перемелится.
ВС РФ не могут переварить больше 100к за сезон.
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 23:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

В голове не связывается: скорый референдум, побег русских из Харькова, мобилизация и обмен пленными.

Что тут не так?
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 23:21

  Andrey2512 написав:В голове не связывается: скорый референдум, побег русских из Харькова, мобилизация и обмен пленными.

Что тут не так?
Не хватает лебединого озера по всем каналам єрєфии.
AlexMotel
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 23:42

  Goodman написав:
  antey1969 написав:Если рашка действительно набирает миллион мобиков, то нам нужно уже активизировать ответную мобилизацию и кратно увеличивать поставки вооружения из-за рубежа.
зачем? у нас и так 750к .
"лимон" рашки будет дольками , слюбится и перемелится.
ВС РФ не могут переварить больше 100к за сезон.

По сути, вы только что сказали, что инфа про млн высосана из пальца, ибо больше 100 тыс за сезон не наберут.
И почему-то то вы считаете, что эти дольки с нашей стороны никого не нарежут (размен 1 к 100 вангуете, похоже).
Мне кажется, что все весьма серьезно и относится к этому нужно без "шапками закидаем" и без оййоййой миллион.
Баланс где-то там посередине окопался.
И реагировать на действия противника нужно заранее.
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 23:49

  vitaliian написав:
  ЛАД написав:фактически объявлена всеобщая мобилизация, не ограниченная никакими цифрами.
ну вы тоже не преувеличивайте... солдата надо одеть, накормить, дать оружие. Есть ли это всё неограниченном количестве? Можно посмотреть в чем одеты пленные. Встречались даже в трусах ВСУ. Лимит упрется в обмундирование и логистику.
......

1. Претензии не ко мне, а к Майку Наки. :)
2. Речь о юридической стороне вопроса. Призвать юридически, по его мнению, могут всех, реально призовут, сколько надо/могут (исходя из потребности, финансовых и материальных ресурсов).
По Вашим цитатам из русского юриста - ощущение такое, что сообщения фейковые (хотя бы отчасти). Возможно, ошибаюсь.
ЛАД
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