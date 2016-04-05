RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 2304230523062307
Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 22:02

  otg написав:
  drevlyanin написав:
Життя десятків українських молодих хлопців для вас просто "трабли?! :twisted: А на кого тоді працюєте ви , виправдовуючи такий безлад? "Баби іще народять"? Вам терміново потрібно в окоп, під обстріли артилерії.
Може тоді щось в голові проясниться.
Ви вже там? Ви мабуть дуже компетентний командир? Чи ПТУ-нік який роздає направо та наліво свої поради?


Ні, не там, але я хоч ціную життя тих хто там, а не як останнє імно розказую про втрати, наче це якась дрібничка, не варта уваги. Саме командири з вашим світоглядом клали в землю українців(і не тільки) сотнями тисяч в другу світову. Бажаєте щоб і зараз було теж саме? То на кого працюєте???
drevlyanin
 
Повідомлень: 994
З нами з: 01.04.20
Подякував: 430 раз.
Подякували: 404 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 22:52

  vitaliian написав:
  mephala написав:желтая пресса уже разгоняет про 1 лям мобиков

https://novayagazeta.eu/articles/2022/09/22/istochnik-zasekrechennyi-punkt-ukaza-o-mobilizatsii-pozvoliaet-minoborony-prizvat-odin-million-chelovek-news

Вы и зеленского в жёлтую прессу записали?
https://t.me/astrapress/12375
Ну что за народ. Ничему не верят.

Ну ок, не желтая пресса.
Но к информации большой вопрос.
Если рашка действительно набирает миллион мобиков, то нам нужно уже активизировать ответную мобилизацию и кратно увеличивать поставки вооружения из-за рубежа.
Пока подобных шевелений не видно.
То есть, по вторичным признакам информация ничем не подтверждается.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 11466
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1556 раз.
Подякували: 3420 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 23:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  antey1969 написав:Если рашка действительно набирает миллион мобиков, то нам нужно уже активизировать ответную мобилизацию и кратно увеличивать поставки вооружения из-за рубежа.
зачем? у нас и так 750к .
"лимон" рашки будет дольками , слюбится и перемелится.
ВС РФ не могут переварить больше 100к за сезон.
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5361
З нами з: 23.11.14
Подякував: 723 раз.
Подякували: 517 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 23:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

В голове не связывается: скорый референдум, побег русских из Харькова, мобилизация и обмен пленными.

Что тут не так?
Andrey2512
 
Повідомлень: 299
З нами з: 04.04.22
Подякував: 18 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 23:21

  Andrey2512 написав:В голове не связывается: скорый референдум, побег русских из Харькова, мобилизация и обмен пленными.

Что тут не так?
Не хватает лебединого озера по всем каналам єрєфии.
AlexMotel
 
Повідомлень: 381
З нами з: 09.12.08
Подякував: 19 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 23:42

  Goodman написав:
  antey1969 написав:Если рашка действительно набирает миллион мобиков, то нам нужно уже активизировать ответную мобилизацию и кратно увеличивать поставки вооружения из-за рубежа.
зачем? у нас и так 750к .
"лимон" рашки будет дольками , слюбится и перемелится.
ВС РФ не могут переварить больше 100к за сезон.

По сути, вы только что сказали, что инфа про млн высосана из пальца, ибо больше 100 тыс за сезон не наберут.
И почему-то то вы считаете, что эти дольки с нашей стороны никого не нарежут (размен 1 к 100 вангуете, похоже).
Мне кажется, что все весьма серьезно и относится к этому нужно без "шапками закидаем" и без оййоййой миллион.
Баланс где-то там посередине окопался.
И реагировать на действия противника нужно заранее.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 11466
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1556 раз.
Подякували: 3420 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 23:49

  vitaliian написав:
  ЛАД написав:фактически объявлена всеобщая мобилизация, не ограниченная никакими цифрами.
ну вы тоже не преувеличивайте... солдата надо одеть, накормить, дать оружие. Есть ли это всё неограниченном количестве? Можно посмотреть в чем одеты пленные. Встречались даже в трусах ВСУ. Лимит упрется в обмундирование и логистику.
......

1. Претензии не ко мне, а к Майку Наки. :)
2. Речь о юридической стороне вопроса. Призвать юридически, по его мнению, могут всех, реально призовут, сколько надо/могут (исходя из потребности, финансовых и материальных ресурсов).
По Вашим цитатам из русского юриста - ощущение такое, что сообщения фейковые (хотя бы отчасти). Возможно, ошибаюсь.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 23102
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4693 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 23:57

  antey1969 написав:.........
По сути, вы только что сказали, что инфа про млн высосана из пальца, ибо больше 100 тыс за сезон не наберут.
И почему-то то вы считаете, что эти дольки с нашей стороны никого не нарежут (размен 1 к 100 вангуете, похоже).
Мне кажется, что все весьма серьезно и относится к этому нужно без "шапками закидаем" и без оййоййой миллион.
Баланс где-то там посередине окопался.
И реагировать на действия противника нужно заранее.

Вполне вероятно, что из пальца. Шойгу назвал 300 000. Посмотрим.
Начинать массовый призыв у нас... Не уверен, что есть/будет чем вооружить. И не очень понятно, сколько призывать. Относиться нужно серьёзно, как и к любым военным вопросам, но и бежать впереди паровоза не стоит.
Вполне вероятно, что списки первоочередных призывников уже давно готовы. С оружием вопрос сложнее.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 23102
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4693 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 00:09

  drevlyanin написав:
  otg написав:
  prodigy написав:.....2kQanf5FdoM.....

гірка правда (з 5ї хвилини)
Вредители это, а не журналисты. Возможно и наверное скорее всего, где то командование имеет свои траблы, но подобные видео это чистая работа на врага.


Життя десятків українських молодих хлопців для вас просто "трабли?! :twisted: А на кого тоді працюєте ви , виправдовуючи такий безлад? "Баби іще народять"? Вам терміново потрібно в окоп, під обстріли артилерії.
Може тоді щось в голові проясниться.

Для того, чтобы судить о ситуации, этого видео совершенно недостаточно. Далеко не всегда солдат может обоснованно судить о необходимости тех или иных действий командира (при этом не исключаю и случаев раздолбайства командира). Иногда командир вынужден и обязан посылать людей на смерть. А при таких настроениях в батальоне (очень не хочется такое говорить) 12 человек могли и просто сбежать
Но настоящие журналисты должны были хотя бы сделать попытку разобраться, хотя бы связаться и узнать мнение командира, а не просто выложить видео в инет.
Журналисты вызывают сомнения - из 8.35 5 минут ведущий тратит на призывы жертвовать деньги на их работу.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 23102
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4693 раз.
 
Профіль
2
2
5
  #<1 ... 2304230523062307
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 104054
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 465703
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3878
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (202)
23.09.2022 01:33
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.