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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 22 вер, 2022 22:02
otg написав: drevlyanin написав:
Життя десятків українських молодих хлопців для вас просто "трабли?!
А на кого тоді працюєте ви , виправдовуючи такий безлад? "Баби іще народять"? Вам терміново потрібно в окоп, під обстріли артилерії.
Може тоді щось в голові проясниться.
Ви вже там? Ви мабуть дуже компетентний командир? Чи ПТУ-нік який роздає направо та наліво свої поради?
Ні, не там, але я хоч ціную життя тих хто там, а не як останнє імно розказую про втрати, наче це якась дрібничка, не варта уваги. Саме командири з вашим світоглядом клали в землю українців(і не тільки) сотнями тисяч в другу світову. Бажаєте щоб і зараз було теж саме? То на кого працюєте???
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drevlyanin
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Додано: Чет 22 вер, 2022 22:52
Ну ок, не желтая пресса.
Но к информации большой вопрос.
Если рашка действительно набирает миллион мобиков, то нам нужно уже активизировать ответную мобилизацию и кратно увеличивать поставки вооружения из-за рубежа.
Пока подобных шевелений не видно.
То есть, по вторичным признакам информация ничем не подтверждается.
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antey1969
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Додано: Чет 22 вер, 2022 23:07
antey1969 написав:
Если рашка действительно набирает миллион мобиков, то нам нужно уже активизировать ответную мобилизацию и кратно увеличивать поставки вооружения из-за рубежа.
зачем? у нас и так 750к .
"лимон" рашки будет дольками , слюбится и перемелится.
ВС РФ не могут переварить больше 100к за сезон.
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Goodman
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Додано: Чет 22 вер, 2022 23:10
В голове не связывается: скорый референдум, побег русских из Харькова, мобилизация и обмен пленными.
Что тут не так?
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Andrey2512
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Додано: Чет 22 вер, 2022 23:21
Andrey2512 написав:
В голове не связывается: скорый референдум, побег русских из Харькова, мобилизация и обмен пленными.
Что тут не так?
Не хватает лебединого озера по всем каналам єрєфии.
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Додано: Чет 22 вер, 2022 23:42
Goodman написав: antey1969 написав:
Если рашка действительно набирает миллион мобиков, то нам нужно уже активизировать ответную мобилизацию и кратно увеличивать поставки вооружения из-за рубежа.
зачем? у нас и так 750к .
"лимон" рашки будет дольками , слюбится и перемелится.
ВС РФ не могут переварить больше 100к за сезон.
По сути, вы только что сказали, что инфа про млн высосана из пальца, ибо больше 100 тыс за сезон не наберут.
И почему-то то вы считаете, что эти дольки с нашей стороны никого не нарежут (размен 1 к 100 вангуете, похоже).
Мне кажется, что все весьма серьезно и относится к этому нужно без "шапками закидаем" и без оййоййой миллион.
Баланс где-то там посередине окопался.
И реагировать на действия противника нужно заранее.
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Додано: Чет 22 вер, 2022 23:49
vitaliian написав: ЛАД написав:
фактически объявлена всеобщая мобилизация, не ограниченная никакими цифрами.
ну вы тоже не преувеличивайте... солдата надо одеть, накормить, дать оружие. Есть ли это всё неограниченном количестве? Можно посмотреть в чем одеты пленные. Встречались даже в трусах ВСУ. Лимит упрется в обмундирование и логистику.
......
1. Претензии не ко мне, а к Майку Наки.
2. Речь о юридической
стороне вопроса. Призвать юридически
, по его мнению, могут всех, реально
призовут, сколько надо/могут (исходя из потребности, финансовых и материальных ресурсов).
По Вашим цитатам из русского юриста - ощущение такое, что сообщения фейковые (хотя бы отчасти). Возможно, ошибаюсь.
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Додано: Чет 22 вер, 2022 23:57
antey1969 написав:
.........
По сути, вы только что сказали, что инфа про млн высосана из пальца, ибо больше 100 тыс за сезон не наберут.
И почему-то то вы считаете, что эти дольки с нашей стороны никого не нарежут (размен 1 к 100 вангуете, похоже).
Мне кажется, что все весьма серьезно и относится к этому нужно без "шапками закидаем" и без оййоййой миллион.
Баланс где-то там посередине окопался.
И реагировать на действия противника нужно заранее.
Вполне вероятно, что из пальца. Шойгу назвал 300 000. Посмотрим.
Начинать массовый призыв у нас... Не уверен, что есть/будет чем вооружить. И не очень понятно, сколько призывать. Относиться нужно серьёзно, как и к любым военным вопросам, но и бежать впереди паровоза не стоит.
Вполне вероятно, что списки первоочередных призывников уже давно готовы. С оружием вопрос сложнее.
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 00:09
drevlyanin написав: otg написав: prodigy написав:
.....2kQanf5FdoM.....
гірка правда (з 5ї хвилини)
Вредители это, а не журналисты. Возможно и наверное скорее всего, где то командование имеет свои траблы, но подобные видео это чистая работа на врага.
Життя десятків українських молодих хлопців для вас просто "трабли?!
А на кого тоді працюєте ви , виправдовуючи такий безлад? "Баби іще народять"? Вам терміново потрібно в окоп, під обстріли артилерії.
Може тоді щось в голові проясниться.
Для того, чтобы судить о ситуации, этого видео совершенно недостаточно. Далеко не всегда солдат может обоснованно судить о необходимости тех или иных действий командира (при этом не исключаю и случаев раздолбайства командира). Иногда командир вынужден и обязан
посылать людей на смерть. А при таких настроениях в батальоне (очень не хочется такое говорить) 12 человек могли и просто сбежать
Но настоящие журналисты
должны были хотя бы сделать попытку разобраться, хотя бы связаться и узнать мнение командира, а не просто выложить видео в инет.
Журналисты вызывают сомнения - из 8.35 5 минут ведущий тратит на призывы жертвовать деньги на их работу.
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