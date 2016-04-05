antey1969 написав:
По сути, вы только что сказали, что инфа про млн высосана из пальца, ибо больше 100 тыс за сезон не наберут.
И почему-то то вы считаете, что эти дольки с нашей стороны никого не нарежут (размен 1 к 100 вангуете, похоже).
Вам показалось, ето не мое инфо, что висосано из пальца.
Есть разница - набрать и "переварить".
Я верю русичу, котрий скулит: Вот ВСУ размотало в боях армию, которая била на учениях, контрактники , на технике .И меня такого пиджака офисного гребут и везут под хаймарси. На дворе вересень, а не березень 2022.