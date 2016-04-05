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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2305230623072308
Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 06:06

  Ukrainian написав:

Патамучто он гаспадин
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 07:41

Investor_K
Класс господ возрождён на россии, и это не юмор.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 07:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  antey1969 написав:По сути, вы только что сказали, что инфа про млн высосана из пальца, ибо больше 100 тыс за сезон не наберут.
И почему-то то вы считаете, что эти дольки с нашей стороны никого не нарежут (размен 1 к 100 вангуете, похоже).

Вам показалось, ето не мое инфо, что висосано из пальца.
Есть разница - набрать и "переварить".
Я верю русичу, котрий скулит: Вот ВСУ размотало в боях армию, которая била на учениях, контрактники , на технике .И меня такого пиджака офисного гребут и везут под хаймарси. На дворе вересень, а не березень 2022.
Goodman
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