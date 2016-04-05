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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 23062307230823092310>
Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 07:41

Investor_K
Класс господ возрождён на россии, и это не юмор.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 07:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  antey1969 написав:По сути, вы только что сказали, что инфа про млн высосана из пальца, ибо больше 100 тыс за сезон не наберут.
И почему-то то вы считаете, что эти дольки с нашей стороны никого не нарежут (размен 1 к 100 вангуете, похоже).

Вам показалось, ето не мое инфо, что висосано из пальца.
Есть разница - набрать и "переварить".
Я верю русичу, котрий скулит: Вот ВСУ размотало в боях армию, которая била на учениях, контрактники , на технике .И меня такого пиджака офисного гребут и везут под хаймарси. На дворе вересень, а не березень 2022.
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 08:16

Мені дуже подобається це фото, бо це як би натяк коллаборантам, гауляйтерам, русні, що потрібно терміново проводити "свьортиваніє" як з території Енергодару, так і з території Запоріжської АЕС.

Зображення
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в П'ят 23 вер, 2022 08:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 08:18

Давайте будемо чесні, якість новопризваних кацапів буде +- як і наші долярчики. Тобто трагедії для нас нема, але і радощів мало. Це м'ясо буде собою наповнювати окопи і траншеї, створюючи щільність оборони. І на них треба витрачати БК. І вони так само як наш долярчик будуть носити снаряди і заряджати, і водіями на рсзо будуть. Нам можна відповісти лише збільшенням точної західної зброї.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 08:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Итак, начался референдум... Я так понимаю, ожидается движ?
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 08:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Andrey2512 написав:Я так понимаю, ожидается движ?

типа того
"Российские СМИ показывают какую-то бабулю, которая в Крыму будет голосовать на фейковом референдуме о "присоединении" оккупированных территорий Украины "
бабули голосуют, мужики отгребают "пригласительние" на вчера.
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 08:48

  ЛАД написав:Для того, чтобы судить о ситуации, этого видео совершенно недостаточно. Далеко не всегда солдат может обоснованно судить о необходимости тех или иных действий командира (при этом не исключаю и случаев раздолбайства командира). Иногда командир вынужден и обязан посылать людей на смерть. А при таких настроениях в батальоне (очень не хочется такое говорить) 12 человек могли и просто сбежать
Но настоящие журналисты должны были хотя бы сделать попытку разобраться, хотя бы связаться и узнать мнение командира, а не просто выложить видео в инет.
Журналисты вызывают сомнения - из 8.35 5 минут ведущий тратит на призывы жертвовать деньги на их работу.


Цікава логіка: солдат завжди винен! Вони дурні селюки і нічогісенько не розуміють, а от усі командири в ВСУ огого. І куди ж по ващому вони, відправлені вперед від нащих позицій могли втекти-до ворога? Так про цей факт уже б давно кричали на рашаканалах-"хахли самі сдаются руцкому міру".
І як журналісти мали б розібратися-влаштувати власне розслідування в фронтових умовах? Та командир їж просто пошле в 99% і в принципі буде правий. Така форма звернення це крайній випадок, крик душі, бо знімаючи таке відео солдати наражаються на серьйозну небезпеку санкцій з боку командування і через дрібнички такого точно не зроблять. Дуже ви далекі від армійских розкладів. Я служив то бачив все те зсередини. Звичайно було це ще за союзу, але по розповідям родичів і знайомих, які перебувають(ли) в ВСУ не так вже й багато змінилось з тиж часів.
Востаннє редагувалось drevlyanin в П'ят 23 вер, 2022 08:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 08:57

  Hotab написав:Давайте будемо чесні, якість новопризваних кацапів буде +- як і наші долярчики. Тобто трагедії для нас нема, але і радощів мало. Це м'ясо буде собою наповнювати окопи і траншеї, створюючи щільність оборони. І на них треба витрачати БК. І вони так само як наш долярчик будуть носити снаряди і заряджати, і водіями на рсзо будуть. Нам можна відповісти лише збільшенням точної західної зброї.


Самий адекватний коментар події і я з ним цілком згоден. В України є ще місяць-два на те, щоб відреагувати. Потім почнеться чергова ескалація з боку рашки і м'ясо вони жаліти не будуть, а щоб стримати своїх сцикунів, поставлять загороджувальні загони як в другу світову.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 09:00

vitaliian
К вчерашнему разговору о цитатах из росс. пабликов. Возможно, конечно, что не фейки, а просто признаки паники.
МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Призыву подлежат граждане в званиях рядового, сержантского состава - в возрасте до 35 лет, младших офицеров – до 50, старших офицеров - до 55, сообщил в среду представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимира Цимлянский, говоря об объявленной в России частичной мобилизации.

https://ria.ru/20220922/mobilizatsiya-1818770110.html?utm_source=ria.24smi.info&utm_medium=referral&utm_campaign=25867&utm_content=4437594_e_1
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 09:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  drevlyanin написав:а щоб стримати своїх сцикунів, поставлять загороджувальні загони як в другу світову.

не везде поставят, кадирка розачарован, что с ним не советуются и отказал по мобилизации в Чечне. Будут бежать как мобики в первие дни контрнаступления, а ето ЛАВИНА .
Goodman
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