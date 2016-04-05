antey1969 написав:По сути, вы только что сказали, что инфа про млн высосана из пальца, ибо больше 100 тыс за сезон не наберут. И почему-то то вы считаете, что эти дольки с нашей стороны никого не нарежут (размен 1 к 100 вангуете, похоже).
Вам показалось, ето не мое инфо, что висосано из пальца. Есть разница - набрать и "переварить". Я верю русичу, котрий скулит: Вот ВСУ размотало в боях армию, которая била на учениях, контрактники , на технике .И меня такого пиджака офисного гребут и везут под хаймарси. На дворе вересень, а не березень 2022.
Давайте будемо чесні, якість новопризваних кацапів буде +- як і наші долярчики. Тобто трагедії для нас нема, але і радощів мало. Це м'ясо буде собою наповнювати окопи і траншеї, створюючи щільність оборони. І на них треба витрачати БК. І вони так само як наш долярчик будуть носити снаряди і заряджати, і водіями на рсзо будуть. Нам можна відповісти лише збільшенням точної західної зброї.
типа того "Российские СМИ показывают какую-то бабулю, которая в Крыму будет голосовать на фейковом референдуме о "присоединении" оккупированных территорий Украины " бабули голосуют, мужики отгребают "пригласительние" на вчера.
ЛАД написав:Для того, чтобы судить о ситуации, этого видео совершенно недостаточно. Далеко не всегда солдат может обоснованно судить о необходимости тех или иных действий командира (при этом не исключаю и случаев раздолбайства командира). Иногда командир вынужден и обязан посылать людей на смерть. А при таких настроениях в батальоне (очень не хочется такое говорить) 12 человек могли и просто сбежать Но настоящие журналисты должны были хотя бы сделать попытку разобраться, хотя бы связаться и узнать мнение командира, а не просто выложить видео в инет. Журналисты вызывают сомнения - из 8.35 5 минут ведущий тратит на призывы жертвовать деньги на их работу.
Цікава логіка: солдат завжди винен! Вони дурні селюки і нічогісенько не розуміють, а от усі командири в ВСУ огого. І куди ж по ващому вони, відправлені вперед від нащих позицій могли втекти-до ворога? Так про цей факт уже б давно кричали на рашаканалах-"хахли самі сдаются руцкому міру". І як журналісти мали б розібратися-влаштувати власне розслідування в фронтових умовах? Та командир їж просто пошле в 99% і в принципі буде правий. Така форма звернення це крайній випадок, крик душі, бо знімаючи таке відео солдати наражаються на серьйозну небезпеку санкцій з боку командування і через дрібнички такого точно не зроблять. Дуже ви далекі від армійских розкладів. Я служив то бачив все те зсередини. Звичайно було це ще за союзу, але по розповідям родичів і знайомих, які перебувають(ли) в ВСУ не так вже й багато змінилось з тиж часів.
Востаннє редагувалось drevlyanin в П'ят 23 вер, 2022 08:58, всього редагувалось 1 раз.
Hotab написав:Давайте будемо чесні, якість новопризваних кацапів буде +- як і наші долярчики. Тобто трагедії для нас нема, але і радощів мало. Це м'ясо буде собою наповнювати окопи і траншеї, створюючи щільність оборони. І на них треба витрачати БК. І вони так само як наш долярчик будуть носити снаряди і заряджати, і водіями на рсзо будуть. Нам можна відповісти лише збільшенням точної західної зброї.
Самий адекватний коментар події і я з ним цілком згоден. В України є ще місяць-два на те, щоб відреагувати. Потім почнеться чергова ескалація з боку рашки і м'ясо вони жаліти не будуть, а щоб стримати своїх сцикунів, поставлять загороджувальні загони як в другу світову.
vitaliian К вчерашнему разговору о цитатах из росс. пабликов. Возможно, конечно, что не фейки, а просто признаки паники.
МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Призыву подлежат граждане в званиях рядового, сержантского состава - в возрасте до 35 лет, младших офицеров – до 50, старших офицеров - до 55, сообщил в среду представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимира Цимлянский, говоря об объявленной в России частичной мобилизации.