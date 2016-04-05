Додано: П'ят 23 вер, 2022 09:57

sequence написав: Массового уклонизма там ПОКА тоже не замечено. Массового уклонизма там ПОКА тоже не замечено.

Уклонізм - він тому й уклонізм, що люди намагаються тихенько прослизнути мимо воєнкоматів.З того, що я побачив на даний момент:- пропагандони виклали кілька роліків з мобілізованими в автобусах, показуючи успішну мобілізацію( це може бути тиском на Україну/Захід - мовляв засиплемо мясом)- опозиція почала розганяти ці роліки, доповнивши їх роликами з перекриттям дороги і ще якимось кіпішем в Дагестані, начебто мобілізацією в якомусь ВУЗі в Тиві, інсультом мобілізованого в автобусі та іншим трешом.При цьому поки що обєктивно нема жодних підстав вірити чи не вірити озвученій Шойгу цифрі в 300 тис.Попередньо є інфа з різних, до повістки отримали порядка 1-3% населення. В містах кажуть, що трохи менше.Якщо їх всіх реально мобілізують, то виходить порядка 1-1.5 мільйона. Якщо військомати розраховують на вихлоп в 20-30% від повісток - то якраз і виходить озвучена цифра в 300 тис. + як вище висали - строковиків можуть мобілізувати одразу після завершення строкової служби.Це достатньо для поповнення знекровлених частин і навіть формування нових.Разом з тим, не дуже зрозуміло, як вони збираються поповнювати матерально технічну базу - навіть якщо відкинути втрати, знос техніки, яка на початку війни була не в ідеальному стані, за рік війни стає доволі критичним, ремонтні потужності в раші обмежені.Тому припускаю, що значну частину мобілізованих можуть просто використовувати як донецьких мобіків...