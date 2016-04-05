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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 09:18
Hotab написав:
Давайте будемо чесні, якість новопризваних кацапів буде +- як і наші долярчики. Тобто трагедії для нас нема, але і радощів мало. Це м'ясо буде собою наповнювати окопи і траншеї, створюючи щільність оборони. І на них треба витрачати БК. І вони так само як наш долярчик будуть носити снаряди і заряджати, і водіями на рсзо будуть. Нам можна відповісти лише збільшенням точної західної зброї.
Вы абсолютно правы, радости мало.
Правда, наши долярчики уже более-менее освоились (возможно, одна из причин, по кот. не проводят ротацию).
Опасность новопризванных кацапов будет зависеть от политики руководства. Если их нормально вооружат и дадут хоть немного времени на подготовку и слаживание, то опасность достаточно высока. Если их, по выражению Жданова, будут отправлять на фронт как маршевые роты в 41, то это будет практически пушечное мясо. И главный вопрос будет для нас - достаточное количество пуль и снарядов. Если у росс. командования хватит ума на такую глупость, то для нас это выгодно - будет много пленных и трупов, что сильно деморализует позже прибывающие части.
Сильно ли поможет точное западное оружие в такой ситуации, не уверен. Не будешь же тратить высокоточные снаряды, например, на 2-3 солдат. Скорее, нужно просто большое количество снарядов.
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 09:26
drevlyanin написав:
.........
Цікава логіка: солдат завжди винен! Вони дурні селюки і нічогісенько не розуміють, а от усі командири в ВСУ огого.
Где Вы у меня такое увидели? Тем более, "завжди"?
Бывают, конечно, и дураки командиры.
І куди ж по ващому вони, відправлені вперед від нащих позицій могли втекти-до ворога?
Из видео, вообще говоря, не видно, где была та позиция - спереди или сбоку, или вообще где-то далеко.
І як журналісти мали б розібратися-влаштувати власне розслідування в фронтових умовах? Та командир їж просто пошле в 99% і в принципі буде правий.
Может, пошлёт, а, может, и нет. При таком видео, скорее, не пошлёт, побоится. Такое обращение опасно для комбата. Хотя бы попытаться должны были.
Дуже ви далекі від армійских розкладів. Я служив то бачив все те зсередини.
Я тоже служил и тоже при Союзе. Так что не дальше Вас "від армійских розкладів".
Востаннє редагувалось ЛАД
в П'ят 23 вер, 2022 09:29, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 09:29
Референдум + мобілізація, як на мене, це припинення гарячої фази війни. путлєр зрозумів, що не те що далі, йти, а навіть утримувати захоплені території стає вже проблемою. Тому новоспечені мобіки не для війни - толку з них ніякого, скоріш за все для патрулювання захоплених территорій щоб показати місцевим, що в них усьо під контродем і вони тут на довго.
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 09:31
ЛАД написав: antey1969 написав:
.........
По сути, вы только что сказали, что инфа про млн высосана из пальца, ибо больше 100 тыс за сезон не наберут.
И почему-то то вы считаете, что эти дольки с нашей стороны никого не нарежут (размен 1 к 100 вангуете, похоже).
Мне кажется, что все весьма серьезно и относится к этому нужно без "шапками закидаем" и без оййоййой миллион.
Баланс где-то там посередине окопался.
И реагировать на действия противника нужно заранее.
Вполне вероятно, что из пальца. Шойгу назвал 300 000. Посмотрим.
Начинать массовый призыв у нас... Не уверен, что есть/будет чем вооружить. И не очень понятно, сколько призывать. Относиться нужно серьёзно, как и к любым военным вопросам, но и бежать впереди паровоза не стоит.
Вполне вероятно, что списки первоочередных призывников уже давно готовы. С оружием вопрос сложнее.
друг проходил медкомиссию (по повестке)-много людей в поликлинике за 55 (есть 1963-1964гр), у нас идет призыв непрерывный 7 месяцев (просто массовый был в первый месяц)
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 09:32
ЛАД написав:
..
Опасность новопризванных кацапов будет зависеть от политики руководства. Если их нормально вооружат и дадут хоть немного времени на подготовку и слаживание, то опасность достаточно высока. ..
не нужно никого недооценивать. У них также сформировался обстрелянный костяк армии, и пополнение просто закроет дыры в обескровленных (или недокомплектованных) частях и сравняет численность, ровно так же, как мы это сделали весной. У нас есть фора в месяц-два, чтобы воспользоваться ситуативным преимуществом в живой силе и расширить контроль над территориями, тем самым еще подорвав врагу мораль.
Так понимаю, основные надежды возлагаются на то что у них народ взбунтуется, но никто не говорит, что делать, если это не произойдет. Почему-то все решили что это аксиома, хотя ПОКА нет никаких признаков. Мобилизацию они явно готовили заранее, о чем говорит готовность списков и скорость убытия в центры подготовки. Массового уклонизма там ПОКА тоже не замечено.
Наконец-то и Верховный заговорил о танках, которых нам капец как не хватает!
Да прибудет с нами СИЛА!
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 09:36
prodigy написав:
..
друг проходил медкомиссию (по повестке)-много людей в поликлинике за 55 ..
статистика вещь неумолимая, физические кондиции и здоровья у мужчин предпенсионного возраста намного меньше молодых, как и склонности к обучению (техника, новое оружие). В рембаты самое оно
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 09:51
prodigy написав:
друг проходил медкомиссию (по повестке)-много людей в поликлинике за 55 (есть 1963-1964гр)
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 09:52
drevlyanin написав: ЛАД написав:
Для того, чтобы судить о ситуации, этого видео совершенно недостаточно. Далеко не всегда солдат может обоснованно судить о необходимости тех или иных действий командира (при этом не исключаю и случаев раздолбайства командира). Иногда командир вынужден и обязан
посылать людей на смерть. А при таких настроениях в батальоне (очень не хочется такое говорить) 12 человек могли и просто сбежать
Но настоящие журналисты
должны были хотя бы сделать попытку разобраться, хотя бы связаться и узнать мнение командира, а не просто выложить видео в инет.
Журналисты вызывают сомнения - из 8.35 5 минут ведущий тратит на призывы жертвовать деньги на их работу.
Цікава логіка: солдат завжди винен! Вони дурні селюки і нічогісенько не розуміють, а от усі командири в ВСУ огого. І куди ж по ващому вони, відправлені вперед від нащих позицій могли втекти-до ворога? Так про цей факт уже б давно кричали на рашаканалах-"хахли самі сдаются руцкому міру".
І як журналісти мали б розібратися-влаштувати власне розслідування в фронтових умовах? Та командир їж просто пошле в 99% і в принципі буде правий. Така форма звернення це крайній випадок, крик душі, бо знімаючи таке відео солдати наражаються на серьйозну небезпеку санкцій з боку командування і через дрібнички такого точно не зроблять. Дуже ви далекі від армійских розкладів. Я служив то бачив все те зсередини. Звичайно було це ще за союзу, але по розповідям родичів і знайомих, які перебувають(ли) в ВСУ не так вже й багато змінилось з тиж часів.
А якщо б викладали подібні "розбірки" на рівні полковників...
Хз як до таких звернень відноситися. Правду може виявити тільки об'єктивне розслідування, але те, що проблеми висвітлюються, це позитив.
По суті саме розголошення має за мету привернути увагу до проблеми, розібратися, розслідувати.
З іншого боку той комбат, комбриг може правильно поступив, взяв на себе відповідальність, а розслідувачі, вище стоящі посадовці побояться, приймуть рішення в угоду аби їх не торкалося невдоволення в ефірі.
Тобто це той самий випадок, коли всі праві - і otg, і Ви.
Да й може одночасно - комбат і оті бійці.
Тільки у кожного баланс приоритету трохи зміщений. Ключове слово - трохи.
А головне, що фактичить з цього випадку -- раз вже бійці звернулися до СМІ, то найвище командування скоріш за все в курсі цього.
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 09:57
ЛАД написав:
Где Вы у меня такое увидели
drevlyanin написав:
.........
Цікава логіка: солдат завжди винен! Вони дурні селюки і нічогісенько не розуміють, а от усі командири в ВСУ огого.
? Тем более, "завжди"?
І куди ж по ващому вони, відправлені вперед від нащих позицій могли втекти-до ворога?
Из видео, вообще говоря, не видно, где была та позиция - спереди или сбоку, или вообще где-то далеко.
Может, пошлёт, а, может, и нет. При таком видео, скорее, не пошлёт, побоится.
І як журналісти мали б розібратися-влаштувати власне розслідування в фронтових умовах? Та командир їж просто пошле в 99% і в принципі буде правий.
Такое обращение опасно для комбата. Хотя бы попытаться должны были.
Дуже ви далекі від армійских розкладів. Я служив то бачив все те зсередини.
Я тоже служил и тоже при Союзе. Так что не дальше Вас "від армійских розкладів".
Якщо служили, то сподіватися, що комбат на фронті буде звертати увагу на якихось по факту "блохерів"-ну не знаю в якому всесвіті таке можливо. Якась зворотня реакція може бути коли(якщо) тому комбату надають "по шапці" більш високе командування.
А на рахунок де таке побачив-так перечитайте свій пост спокійно, без емоцій. Оце:
"Далеко не всегда солдат может обоснованно судить о необходимости тех или иных действий командира" про що? В відео ж мова йшла не тільки про тих 12 безвісти зниклих. Чи ви "тут читаємо а там не читаємо"?
А оце до чого: "Иногда командир вынужден и обязан посылать людей на смерть"? Ностальгія за совком? В цивілізованому світі командири мають не посилати бійців на смерть як СРСР кидали тисячі на кулемети, а розмірковувати, як виконати завдання з найменшими
втратами. Якщо бійці загинуть а ефекту нуль, то навіщо було їм гинути? У нас що, мільярд в резерві, як в Індії?
Я дивлюся на форумі є індивідиуми, які дуже легко жонглюють чужими
життями.
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 09:57
sequence написав:
Массового уклонизма там ПОКА тоже не замечено.
Уклонізм - він тому й уклонізм, що люди намагаються тихенько прослизнути мимо воєнкоматів.
З того, що я побачив на даний момент:
- пропагандони виклали кілька роліків з мобілізованими в автобусах, показуючи успішну мобілізацію( це може бути тиском на Україну/Захід - мовляв засиплемо мясом)
- опозиція почала розганяти ці роліки, доповнивши їх роликами з перекриттям дороги і ще якимось кіпішем в Дагестані, начебто мобілізацією в якомусь ВУЗі в Тиві, інсультом мобілізованого в автобусі та іншим трешом.
При цьому поки що обєктивно нема жодних підстав вірити чи не вірити озвученій Шойгу цифрі в 300 тис.
Попередньо є інфа з різних, до повістки отримали порядка 1-3% населення. В містах кажуть, що трохи менше.
Якщо їх всіх реально мобілізують, то виходить порядка 1-1.5 мільйона. Якщо військомати розраховують на вихлоп в 20-30% від повісток - то якраз і виходить озвучена цифра в 300 тис. + як вище висали - строковиків можуть мобілізувати одразу після завершення строкової служби.
Це достатньо для поповнення знекровлених частин і навіть формування нових.
Разом з тим, не дуже зрозуміло, як вони збираються поповнювати матерально технічну базу - навіть якщо відкинути втрати, знос техніки, яка на початку війни була не в ідеальному стані, за рік війни стає доволі критичним, ремонтні потужності в раші обмежені.
Тому припускаю, що значну частину мобілізованих можуть просто використовувати як донецьких мобіків...
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