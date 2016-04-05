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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2308230923102311>
Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 10:05

Словенія передає Україні 28 танків M-55S
https://www.gov.si/en/news/2022-09-19-prime-minister-robert-golob-in-a-telephone-conversation-with-german-chancellor-olaf-scholz-about-current-european-affairs/
Це модифікація Т-55, зроблена Ізраїлем, встановлено:
- новий 600 сильний двигун
- британську 105 мм гармату L7 зі стабілізацією
- динамічний захист
- балістичний обчислювач з лазерним далекоміром

Думаю, не буде якогось активного стрибка по передачі озброєнь у відповідь на мобілізацію русні. Разом з тим, поставки будуть продовжуватися, закриваючи втрати і нарощуючи вогневу потужність ЗСУ.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 10:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

к старикам-родителям знакомого (в армии не был) на мент-бобике группа приезжала - где ваши сыновья.
в Киеве массово пока не гребут, но это пока, а в районах - поголовно. Так что мобилизация у нас - полным ходом не прекращалась
beee
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 10:16

  Василь-Рівне написав:Референдум + мобілізація, як на мене, це припинення гарячої фази війни. путлєр зрозумів, що не те що далі, йти, а навіть утримувати захоплені території стає вже проблемою. Тому новоспечені мобіки не для війни - толку з них ніякого, скоріш за все для патрулювання захоплених территорій щоб показати місцевим, що в них усьо під контродем і вони тут на довго.

+ Обмін + Ердоган
Цікава думка.
Десь на рівні підсвідомості вона виникла у мене також.
Обгрунтування не має, але воно не потрібно))), бо маємо справу з пришлепкуватими рашиками.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 10:17

  UA написав:
  prodigy написав:
друг проходил медкомиссию (по повестке)-много людей в поликлинике за 55 (есть 1963-1964гр)

Фольксштурм


практически все лейтенанты (старлеи), многие работали на руководящих должностях (со знанием английского)-но насколько эффективно их использует армия(государство)-это вопрос
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 10:18

  Goodman написав:
  drevlyanin написав:а щоб стримати своїх сцикунів, поставлять загороджувальні загони як в другу світову.

не везде поставят, кадирка розачарован, что с ним не советуются и отказал по мобилизации в Чечне. Будут бежать как мобики в первие дни контрнаступления, а ето ЛАВИНА .


Ваші б слова та Богу у вуха. По факту не тільки кадирівці можуть стояти за спинами мобілізованих, є ще усілякі поліцейські та ФСБ спецзагони, росгвардія і т.п. Подивіться як вони поводяться з тими цивільними, хто намагався протестувати всі ці роки. А в бойових умовах будуть стріляти в утікаючих з усмішкою на обличчі. Так що тим росіянам, що не хочуть воювати тільки дві дороги-ухиляння або полон. Але якщо сдасця хоча б тисяч 30 (10% від мобілізованих) що ми з ними будемо робити-куди дінемо? Їх же треба десь розмістити на зиму, охороняти, годувати... Нажаль все не просто.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 10:19

  sequence написав:
  ЛАД написав:..
Опасность новопризванных кацапов будет зависеть от политики руководства. Если их нормально вооружат и дадут хоть немного времени на подготовку и слаживание, то опасность достаточно высока. ..

не нужно никого недооценивать. У них также сформировался обстрелянный костяк армии, и пополнение просто закроет дыры в обескровленных (или недокомплектованных) частях и сравняет численность, ровно так же, как мы это сделали весной. У нас есть фора в месяц-два, чтобы воспользоваться ситуативным преимуществом в живой силе и расширить контроль над территориями, тем самым еще подорвав врагу мораль.

Думаю, Вы видели, что шапкозакидательством я не страдаю. :)
Недооценивать врага нельзя. Но серьёзно обсуждать здесь эти вопросы не получится - нет информации. Мы не знаем, будут ли новопризванные направляться на доукомплектование частей на передовой или из них будут формировать новые части (или разворачивать кадрированные), или использовать ещё как-то иначе. Более того, мы не знаем, есть ли сегодня "ситуативное преимущество" в живой силе.

Так понимаю, основные надежды возлагаются на то что у них народ взбунтуется, но никто не говорит, что делать, если это не произойдет. Почему-то все решили что это аксиома, хотя ПОКА нет никаких признаков. Мобилизацию они явно готовили заранее, о чем говорит готовность списков и скорость убытия в центры подготовки. Массового уклонизма там ПОКА тоже не замечено.

В срыв мобилизации в результате протестов или массового уклонизма не верю и на то, что это произойдёт в ближайшее время не рассчитываю.

Наконец-то и Верховный заговорил о танках, которых нам капец как не хватает!

О танках говорят давно и часто. И Зеленский, и Залужный, и Резников, и Кулеба. К сожалению, пока безрезультатно. Новые европейские-американские танки нам пока дать не хотят.

Да пребудет с нами СИЛА!

Да пребудет! :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 10:20

Україна і Франція працюють над постачанням нових САУ “Caesar” для ЗСУ.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у своєму Twitter.

Він розповів про деталі своєї зустрічі з французькою колегою Катрін Колонною у Нью-Йорку.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 10:22

  UA написав:
  prodigy написав:
друг проходил медкомиссию (по повестке)-много людей в поликлинике за 55 (есть 1963-1964гр)

Фольксштурм

Численность: около 6 миллионов чел.!!!

От я дивлюсь на 2 Світову.
Німеччина наприкінці війни змогла 6 млн. дати кожному хоча б гвинтівку, панцерфауст -- тобто озброїти.

А зараз коли заводи ще швидше можна збудувати?
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 10:24

Российские оккупанты понесут потери среди руководящего состава. Так, украинские военные ранили в районе Сватово генерал-майора Цокова.

Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает в оперативной информации по состоянию на 6: 00.

"Противник продолжает нести потери, в том числе и среди руководящего состава. По имеющейся информации, в результате огневого поражения в районе населенного пункта Сватово был ранен командир 144 мотострелковой дивизии 20 общевойсковой армии генерал-майор Цоков. Он эвакуирован 20 сентября текущего года. С 19 по 20 сентября этого года в военный госпиталь в Ростове-на-Дону доставлено 105 тел погибших российских военнослужащих, осуществляются подготовительные меры принять еще 200 тел в ближайшее время", - говорится в сообщении.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 10:24

  prodigy написав:
  UA написав:
  prodigy написав:
друг проходил медкомиссию (по повестке)-много людей в поликлинике за 55 (есть 1963-1964гр)

Фольксштурм


практически все лейтенанты (старлеи), многие работали на руководящих должностях (со знанием английского)-но насколько эффективно их использует армия(государство)-это вопрос


Офіцери в такому віці то ще нормально а от рядові... Подумки пройшовся по хлопцям такого віку, з якими вчився в школі і знаю, що вони з себе представляють зараз-ну може 2-3 з десяти на щось умовно годні, а інші :cry:
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