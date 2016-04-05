Додано: П'ят 23 вер, 2022 10:19

sequence написав: ЛАД написав: ..

Опасность новопризванных кацапов будет зависеть от политики руководства. Если их нормально вооружат и дадут хоть немного времени на подготовку и слаживание, то опасность достаточно высока. .. ..Опасность новопризванных кацапов будет зависеть от политики руководства. Если их нормально вооружат и дадут хоть немного времени на подготовку и слаживание, то опасность достаточно высока. ..

не нужно никого недооценивать. У них также сформировался обстрелянный костяк армии, и пополнение просто закроет дыры в обескровленных (или недокомплектованных) частях и сравняет численность, ровно так же, как мы это сделали весной. У нас есть фора в месяц-два, чтобы воспользоваться ситуативным преимуществом в живой силе и расширить контроль над территориями, тем самым еще подорвав врагу мораль. не нужно никого недооценивать. У них также сформировался обстрелянный костяк армии, и пополнение просто закроет дыры в обескровленных (или недокомплектованных) частях и сравняет численность, ровно так же, как мы это сделали весной. У нас есть фора в месяц-два, чтобы воспользоваться ситуативным преимуществом в живой силе и расширить контроль над территориями, тем самым еще подорвав врагу мораль.

Так понимаю, основные надежды возлагаются на то что у них народ взбунтуется, но никто не говорит, что делать, если это не произойдет. Почему-то все решили что это аксиома, хотя ПОКА нет никаких признаков. Мобилизацию они явно готовили заранее, о чем говорит готовность списков и скорость убытия в центры подготовки. Массового уклонизма там ПОКА тоже не замечено.

Наконец-то и Верховный заговорил о танках, которых нам капец как не хватает!

Да пребудет с нами СИЛА!

Думаю, Вы видели, что шапкозакидательством я не страдаю.Недооценивать врага нельзя. Но серьёзно обсуждать здесь эти вопросы не получится - нет информации. Мы не знаем, будут ли новопризванные направляться на доукомплектование частей на передовой или из них будут формировать новые части (или разворачивать кадрированные), или использовать ещё как-то иначе. Более того, мы не знаем, есть ли сегодня "ситуативное преимущество" в живой силе.В срыв мобилизации в результате протестов или массового уклонизма не верю и на то, что это произойдёт в ближайшее время не рассчитываю.О танках говорят давно и часто. И Зеленский, и Залужный, и Резников, и Кулеба. К сожалению, пока безрезультатно. Новые европейские-американские танки нам пока дать не хотят.Да пребудет!