к старикам-родителям знакомого (в армии не был) на мент-бобике группа приезжала - где ваши сыновья. в Киеве массово пока не гребут, но это пока, а в районах - поголовно. Так что мобилизация у нас - полным ходом не прекращалась
Василь-Рівне написав:Референдум + мобілізація, як на мене, це припинення гарячої фази війни. путлєр зрозумів, що не те що далі, йти, а навіть утримувати захоплені території стає вже проблемою. Тому новоспечені мобіки не для війни - толку з них ніякого, скоріш за все для патрулювання захоплених территорій щоб показати місцевим, що в них усьо під контродем і вони тут на довго.
+ Обмін + Ердоган Цікава думка. Десь на рівні підсвідомості вона виникла у мене також. Обгрунтування не має, але воно не потрібно))), бо маємо справу з пришлепкуватими рашиками.
drevlyanin написав:а щоб стримати своїх сцикунів, поставлять загороджувальні загони як в другу світову.
не везде поставят, кадирка розачарован, что с ним не советуются и отказал по мобилизации в Чечне. Будут бежать как мобики в первие дни контрнаступления, а ето ЛАВИНА .
Ваші б слова та Богу у вуха. По факту не тільки кадирівці можуть стояти за спинами мобілізованих, є ще усілякі поліцейські та ФСБ спецзагони, росгвардія і т.п. Подивіться як вони поводяться з тими цивільними, хто намагався протестувати всі ці роки. А в бойових умовах будуть стріляти в утікаючих з усмішкою на обличчі. Так що тим росіянам, що не хочуть воювати тільки дві дороги-ухиляння або полон. Але якщо сдасця хоча б тисяч 30 (10% від мобілізованих) що ми з ними будемо робити-куди дінемо? Їх же треба десь розмістити на зиму, охороняти, годувати... Нажаль все не просто.
ЛАД написав:.. Опасность новопризванных кацапов будет зависеть от политики руководства. Если их нормально вооружат и дадут хоть немного времени на подготовку и слаживание, то опасность достаточно высока. ..
не нужно никого недооценивать. У них также сформировался обстрелянный костяк армии, и пополнение просто закроет дыры в обескровленных (или недокомплектованных) частях и сравняет численность, ровно так же, как мы это сделали весной. У нас есть фора в месяц-два, чтобы воспользоваться ситуативным преимуществом в живой силе и расширить контроль над территориями, тем самым еще подорвав врагу мораль.
Думаю, Вы видели, что шапкозакидательством я не страдаю. Недооценивать врага нельзя. Но серьёзно обсуждать здесь эти вопросы не получится - нет информации. Мы не знаем, будут ли новопризванные направляться на доукомплектование частей на передовой или из них будут формировать новые части (или разворачивать кадрированные), или использовать ещё как-то иначе. Более того, мы не знаем, есть ли сегодня "ситуативное преимущество" в живой силе.
Так понимаю, основные надежды возлагаются на то что у них народ взбунтуется, но никто не говорит, что делать, если это не произойдет. Почему-то все решили что это аксиома, хотя ПОКА нет никаких признаков. Мобилизацию они явно готовили заранее, о чем говорит готовность списков и скорость убытия в центры подготовки. Массового уклонизма там ПОКА тоже не замечено.
В срыв мобилизации в результате протестов или массового уклонизма не верю и на то, что это произойдёт в ближайшее время не рассчитываю.
Наконец-то и Верховный заговорил о танках, которых нам капец как не хватает!
О танках говорят давно и часто. И Зеленский, и Залужный, и Резников, и Кулеба. К сожалению, пока безрезультатно. Новые европейские-американские танки нам пока дать не хотят.
Российские оккупанты понесут потери среди руководящего состава. Так, украинские военные ранили в районе Сватово генерал-майора Цокова.
Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает в оперативной информации по состоянию на 6: 00.
"Противник продолжает нести потери, в том числе и среди руководящего состава. По имеющейся информации, в результате огневого поражения в районе населенного пункта Сватово был ранен командир 144 мотострелковой дивизии 20 общевойсковой армии генерал-майор Цоков. Он эвакуирован 20 сентября текущего года. С 19 по 20 сентября этого года в военный госпиталь в Ростове-на-Дону доставлено 105 тел погибших российских военнослужащих, осуществляются подготовительные меры принять еще 200 тел в ближайшее время", - говорится в сообщении.
prodigy написав: друг проходил медкомиссию (по повестке)-много людей в поликлинике за 55 (есть 1963-1964гр)
Фольксштурм
практически все лейтенанты (старлеи), многие работали на руководящих должностях (со знанием английского)-но насколько эффективно их использует армия(государство)-это вопрос
Офіцери в такому віці то ще нормально а от рядові... Подумки пройшовся по хлопцям такого віку, з якими вчився в школі і знаю, що вони з себе представляють зараз-ну може 2-3 з десяти на щось умовно годні, а інші