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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 10:26
drevlyanin написав: Goodman написав: drevlyanin написав:
а щоб стримати своїх сцикунів, поставлять загороджувальні загони як в другу світову.
не везде поставят, кадирка розачарован, что с ним не советуются и отказал по мобилизации в Чечне. Будут бежать как мобики в первие дни контрнаступления, а ето ЛАВИНА
.
Ваші б слова та Богу у вуха. По факту не тільки кадирівці можуть стояти за спинами мобілізованих, є ще усілякі поліцейські та ФСБ спецзагони, росгвардія і т.п. Подивіться як вони поводяться з тими цивільними, хто намагався протестувати всі ці роки. А в бойових умовах будуть стріляти в утікаючих з усмішкою на обличчі. Так що тим росіянам, що не хочуть воювати тільки дві дороги-ухиляння або полон. Але якщо сдасця хоча б тисяч 30 (10% від мобілізованих) що ми з ними будемо робити-куди дінемо? Їх же треба десь розмістити на зиму, охороняти, годувати... Нажаль все не просто.
Орда завжди брала масою...
Тому Хотаб вище вірно визначив -- потрібна зброя, зброя і зброя. Багато й ефективна.
І як можна скоріше.
А орки ще *Солнцепеков* наштампують та будуть жбурляти.
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detroytred
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 10:28
detroytred написав: UA написав: prodigy написав:
друг проходил медкомиссию (по повестке)-много людей в поликлинике за 55 (есть 1963-1964гр)
Фольксштурм
Численность: около 6 миллионов чел.!!!
От я дивлюсь на 2 Світову.
Німеччина наприкінці війни змогла 6 млн. дати кожному хоча б гвинтівку, панцерфауст -- тобто озброїти.
А зараз коли заводи ще швидше можна збудувати?
не маэ сенсу...
битва Македонського при Гавгамелах-коли армія персів проти армії Александра сьогдні не можлива апріорі , треба воювати технікою, а не біомасою
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 10:32
drevlyanin написав:
.....
Якщо служили, то сподіватися, що комбат на фронті буде звертати увагу на якихось по факту "блохерів"-ну не знаю в якому всесвіті таке можливо. Якась зворотня реакція може бути коли(якщо) тому комбату надають "по шапці" більш високе командування.
При наличии такого видео комбат будет стараться избежать его публикации и широкой огласки. Поэтому (если есть хоть немного мозгов) общаться с "блохерами" будет.
А на рахунок де таке побачив-так перечитайте свій пост спокійно, без емоцій. Оце:
"Далеко не всегда солдат может обоснованно судить о необходимости тех или иных действий командира" про що? В відео ж мова йшла не тільки про тих 12 безвісти зниклих. Чи ви "тут читаємо а там не читаємо"?
А оце до чого: "Иногда командир вынужден и обязан посылать людей на смерть"? Ностальгія за совком? В цивілізованому світі командири мають не посилати бійців на смерть як СРСР кидали тисячі на кулемети, а розмірковувати, як виконати завдання з найменшими втратами. Якщо бійці загинуть а ефекту нуль, то навіщо було їм гинути? У нас що, мільярд в резерві, як в Індії?
Читаем всё.
У Вас крайности. Или "кидати тисячі на кулемети" или вообще без жертв?
Вообще без жертв войны не бывает. И "виконання завдання з найменшими
втратами" может требовать послать часть бойцов на практически верную смерть. Об "эффекте нуль" я нигде не говорил. Но "эффект" на войне, к сожалению, крайне редко достигается без потерь.
На Харьковщине было очень удачное наступление. Надеюсь, Вы не думаете, что обошлось без раненых и погибших.
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 10:34
prodigy написав:
не маэ сенсу...
битва Македонського при Гавгамелах-коли армія персів проти армії Александра сьогдні не можлива апріорі , треба воювати технікою, а не біомасою
Я про озброєння не для битв, а для місцевого спротиву.
А для орків -- біомаса згодиться. Для них ні сенс, ні результат не має ролі. В них процес та рішення царя.
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 10:35
beee написав:
к старикам-родителям знакомого (в армии не был) на мент-бобике группа приезжала - где ваши сыновья.
в Киеве массово пока не гребут, но это пока, а в районах - поголовно. Так что мобилизация у нас - полным ходом не прекращалась
Це війна, сір!
Не всі втекли в Європу, на відміну від вас.
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 10:36
drevlyanin написав: Goodman написав: drevlyanin написав:
а щоб стримати своїх сцикунів, поставлять загороджувальні загони як в другу світову.
не везде поставят, кадирка розачарован, что с ним не советуются и отказал по мобилизации в Чечне. Будут бежать как мобики в первие дни контрнаступления, а ето ЛАВИНА
.
Ваші б слова та Богу у вуха. По факту не тільки кадирівці можуть стояти за спинами мобілізованих, є ще усілякі поліцейські та ФСБ спецзагони, росгвардія і т.п. Подивіться як вони поводяться з тими цивільними, хто намагався протестувати всі ці роки. А в бойових умовах будуть стріляти в утікаючих з усмішкою на обличчі. Так що тим росіянам, що не хочуть воювати тільки дві дороги-ухиляння або полон. Але якщо сдасця хоча б тисяч 30 (10% від мобілізованих) що ми з ними будемо робити-куди дінемо? Їх же треба десь розмістити на зиму, охороняти, годувати... Нажаль все не просто.
та я вас прошу, ця їхня росгвардія разом з іншими "героями" - вони тільки студентів та жінок беззахисних на мітінгах ганяти спроможні. а коли проти них стоятиме хтось, нехай і ватний втікач, з автоматом в руках, а місцями з чимось значно потужнішим, ніж автомат, і цих "хтось" буде значно більше кількістю ніж 1 "бойовий бурят", вся їх "термінаторність" різко кудись зникне і тікати вони будуть ще попереду тих, ким ніби то мали "поганяти"
Востаннє редагувалось wild.tomcat
в П'ят 23 вер, 2022 10:39, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 10:38
ЛАД написав: drevlyanin написав:
.....
Якщо служили, то сподіватися, що комбат на фронті буде звертати увагу на якихось по факту "блохерів"-ну не знаю в якому всесвіті таке можливо. Якась зворотня реакція може бути коли(якщо) тому комбату надають "по шапці" більш високе командування.
При наличии такого видео комбат будет стараться избежать его публикации и широкой огласки. Поэтому (если есть хоть немного мозгов) общаться с "блохерами" будет.
Ні.
Не згоден.
Подивіться на ситуацію для цього командира. Йому не пояснити блогерам, якщо він правий.
А якщо неправий, то тим паче.
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 10:39
detroytred написав: UA написав:
..........
Фольксштурм
Численность: около 6 миллионов чел.!!!
От я дивлюсь на 2 Світову.
Німеччина наприкінці війни змогла 6 млн. дати кожному хоча б гвинтівку, панцерфауст -- тобто озброїти.
А зараз коли заводи ще швидше можна збудувати?
К сожалению, сегодня автоматы и панцерфаусты проблему не решат. Как, впрочем, это не помогло и Германии. Нужны гораздо более серьёзные и дорогостоящие вооружения.
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 10:42
Frant написав: beee написав:
к старикам-родителям знакомого (в армии не был) на мент-бобике группа приезжала - где ваши сыновья.
в Киеве массово пока не гребут, но это пока, а в районах - поголовно. Так что мобилизация у нас - полным ходом не прекращалась
Це війна, сір!
Не всі втекли в Європу, на відміну від вас.
я нахожусь в Киеве
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 10:43
detroytred написав:
....
Не згоден.
Подивіться на ситуацію для цього командира. Йому не пояснити блогерам, якщо він правий.
А якщо неправий, то тим паче.
Чому???
Хіба що це пов'язано з військовою таємницею.
Якщо неправий, то так.
Востаннє редагувалось ЛАД
в П'ят 23 вер, 2022 10:45, всього редагувалось 1 раз.
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