Додано: П'ят 23 вер, 2022 10:57

sequence написав: а стволы трех топоров изнашиваются куда быстрее Д-30 а стволы трех топоров изнашиваются куда быстрее Д-30

На чому базується це твердження?Ресурс всього західного кратно більший, ніж радянського. Інша справа, що може в топорах електроніка скаже "it's high time M777 been sent on maintenance". Чого Д30 ніколи не скаже.