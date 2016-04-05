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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 10:44
ЛАД написав:
К сожалению, сегодня автоматы и панцерфаусты проблему не решат. Как, впрочем, это не помогло и Германии. Нужны гораздо более серьёзные и дорогостоящие вооружения.
Німеччині не помогло, бо проти неї перла налагожена величезна! бойова машина.
А проти України поки ...
Орки самі визнають, що доходило до того, що велике селище штурмувало 8 бійців.
Да й мотивація німців наприкінці! війни ніяк не схожа на в нас. На початку!
Востаннє редагувалось detroytred
в П'ят 23 вер, 2022 10:51, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 10:48
sashaqbl написав:
..
Разом з тим, не дуже зрозуміло, як вони збираються поповнювати матерально технічну базу - навіть якщо відкинути втрати, знос техніки, яка на початку війни була не в ідеальному стані, за рік війни стає доволі критичним, ремонтні потужності в раші обмежені
....
где-то мелькала недавно инфо о строительстве двух новых
ремонтных заводах. Ну и понятно, что снимают с хранения много старой техники, с последующим ремонтом и модернизацией. Речь пока даже не идет о Т-55 и модификациях Су-17, хватает и поновее. Относительно новой техники в виде Т-90 задействовано ПОКА мало, берегут. ТОС-1А и прочих Градов можно делать много и быстро, там больше вопрос количества боеприпасов, ИМХО, по многой номенклатуре явно поиздержались, уже нет того огневого вала, что практиковался в июне/июле, та и уничтожение складов/износ стволов сказались.
Надо сказать, что все эти проблемы касаются и нас, поставки со складов США/Европы имеют лимиты, а стволы трех топоров изнашиваются куда быстрее Д-30. По ходу, началась фаза войны на измор, и тут уже надежда на то, что поставки нам будут идти ритмично с наращиванием массы
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 10:50
ЛАД написав:
У Вас крайности. Или "кидати тисячі на кулемети" или вообще без жертв?
Вообще без жертв войны не бывает. И "виконання завдання з найменшими
втратами" может требовать послать часть бойцов на практически верную смерть. Об "эффекте нуль" я нигде не говорил. Но "эффект" на войне, к сожалению, крайне редко достигается без потерь.
На Харьковщине было очень удачное наступление. Надеюсь, Вы не думаете, что обошлось без раненых и погибших.
Загибель бійців на війні неминуча, але її потрібно намагатися звезти до мінімуму інакше ми програємо. Я добре пам'ятаю як у березні загинув родич моїх кумів-то справжня трагедія для сім'ї-єдиний син у батьків дуже похилого віку, двоє маленьких діточок... А у вас якось легко все та просто.
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 10:50
Василь-Рівне написав:
Референдум + мобілізація, як на мене, це припинення гарячої фази війни. путлєр зрозумів, що не те що далі, йти, а навіть утримувати захоплені території стає вже проблемою. Тому новоспечені мобіки не для війни - толку з них ніякого, скоріш за все для патрулювання захоплених территорій щоб показати місцевим, що в них усьо під контродем і вони тут на довго.
- Это тотальная Война.
И прежде всего, с целью уничтожения местных.
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 10:50
ЛАД написав: detroytred написав:
....
Не згоден.
Подивіться на ситуацію для цього командира. Йому не пояснити блогерам, якщо він правий.
А якщо неправий, то тим паче.
Чому???
Якщо неправий, то так.
Да не зможе командир доводити "публике" необхідність жертвувати людьми (нехай і з тактичних міркувань).
Ви можете уявити таке?
Єдине, що якось зглажує наслідки отакої необхідністі -- це максимально вшановування загиблих (розголос про героїчність і т.д.).
Але зараз нерозголошення втрат...
Тому ситуація патова.
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 10:53
detroytred написав: ЛАД написав:
К сожалению, сегодня автоматы и панцерфаусты проблему не решат. Как, впрочем, это не помогло и Германии. Нужны гораздо более серьёзные и дорогостоящие вооружения.
Німеччині не помогло, бо проти неї перша налагожена величезна! бойова машина.
А проти України поки
Якби не допомога Заходу...
Вистачило б і "поки".
Орки самі визнають, що доходило до того, що велике селище штурмувало 8 бійців.
Да й мотивація німців наприкінці! війни ніяк не схожа на в нас. На початку!
Щодо мотивації. Достатньо сильна - захист Батьківщини + страх перед Червоной Армією. Інша річ моральний стан.
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 10:55
detroytred написав:
..
Да не зможе командир доводити "публике" необхідність жертвувати людьми (нехай і з тактичних міркувань).
Ви можете уявити таке?
..
да, могу представить. Если не "жертвовать", то наступать не получится , надо сидеть в глухой обороне. Хаймарсы не наступают, только бойцы, если повезло, то с танками и БМП. Огневого вала у нас не будет, а на каждого орка индивидуального снаряда не напасешься
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 10:56
detroytred написав:
А зараз коли заводи ще швидше можна збудувати?
Это ещё при петрушке прошли:А красть тогда как?
Востаннє редагувалось Kudrjavuy
в П'ят 23 вер, 2022 11:07, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 10:57
sequence написав:
а стволы трех топоров изнашиваются куда быстрее Д-30
На чому базується це твердження?
Ресурс всього західного кратно більший, ніж радянського. Інша справа, що може в топорах електроніка скаже "it's high time M777 been sent on maintenance". Чого Д30 ніколи не скаже.
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 10:59
drevlyanin написав: ЛАД написав:
У Вас крайности. Или "кидати тисячі на кулемети" или вообще без жертв?
Вообще без жертв войны не бывает. И "виконання завдання з найменшими
втратами" может требовать послать часть бойцов на практически верную смерть. Об "эффекте нуль" я нигде не говорил. Но "эффект" на войне, к сожалению, крайне редко достигается без потерь.
На Харьковщине было очень удачное наступление. Надеюсь, Вы не думаете, что обошлось без раненых и погибших.
Загибель бійців на війні неминуча, але її потрібно намагатися звезти до мінімуму інакше ми програємо. Я добре пам'ятаю як у березні загинув родич моїх кумів-то справжня трагедія для сім'ї-єдиний син у батьків дуже похилого віку, двоє маленьких діточок... А у вас якось легко все та просто.
Вы почему-то упорно пытаетесь мне приписать то, чего нет.
О "легко та просто" я нигде не говорил. Гибель любого человека это трагедия для его близких. И "намагатися звезти до мінімуму" количество погибших необходимо.
Я писал только о том, что, к сожалению, не всегда это получается. Война есть война.
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