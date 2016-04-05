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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 23112312231323142315>
Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 10:59

  sequence написав:
  detroytred написав:..
Да не зможе командир доводити "публике" необхідність жертвувати людьми (нехай і з тактичних міркувань).
Ви можете уявити таке?
..

да, могу представить. Если не "жертвовать", то наступать не получится , надо сидеть в глухой обороне. Хаймарсы не наступают, только бойцы, если повезло, то с танками и БМП. Огневого вала у нас не будет, а на каждого орка индивидуального снаряда не напасешься

Це Ви представили доведення до командування (тобто з тактичних міркувань).

А для "публіки"?
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 11:01

  prodigy написав:
  detroytred написав:
  UA написав:Фольксштурм

Численность: около 6 миллионов чел.!!!

От я дивлюсь на 2 Світову.
Німеччина наприкінці війни змогла 6 млн. дати кожному хоча б гвинтівку, панцерфауст -- тобто озброїти.

А зараз коли заводи ще швидше можна збудувати?


не маэ сенсу...
битва Македонського при Гавгамелах-коли армія персів проти армії Александра сьогдні не можлива апріорі , треба воювати технікою, а не біомасою

Технику на заводах и изготовляют!
В особенностях развивая свои оборонные технологии.
На 91й Украина была третьим Государством по оборонке - и не только по ЯО!
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 11:02

  detroytred написав:
  sequence написав:
  detroytred написав:..
Да не зможе командир доводити "публике" необхідність жертвувати людьми (нехай і з тактичних міркувань).
Ви можете уявити таке?
..

да, могу представить. Если не "жертвовать", то наступать не получится , надо сидеть в глухой обороне. Хаймарсы не наступают, только бойцы, если повезло, то с танками и БМП. Огневого вала у нас не будет, а на каждого орка индивидуального снаряда не напасешься

Це Ви представили доведення до командування (тобто з тактичних міркувань).

А для "публіки"?

Точно так же.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 11:04

  Kudrjavuy написав:..........
Технику на заводах и изготовляют!
В особенностях развивая свои оборонные технологии.
На 91й Украина была третьим Государством по оборонке - и не только по ЯО!

Хватит о 91-ом.
На 91-ый Украина не была государством, а была частью Союза.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 11:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sequence написав:где-то мелькала недавно инфо о строительстве двух новых ремонтных заводах. Ну и понятно, что снимают с хранения много старой техники, с последующим

Під номерами 72 і 73.
Моторесурс двигуна Т-72 - 300 або 500 годин. Капіталку до війни робили по 20-40 штук в рік. Більше ніж в 10 разів не наростять.
По стволам ситуація подібна.
Я не займаюсь шабкозакидуванням, але технічні можливості росармії наступної весни буджуть на порядок менші, ніж були цієї весни.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 11:08

  Hotab написав:
  sequence написав:а стволы трех топоров изнашиваются куда быстрее Д-30

На чому базується це твердження?
Ресурс всього західного кратно більший, ніж радянського. Інша справа, що може в топорах електроніка скаже "it's high time M777 been sent on maintenance". Чого Д30 ніколи не скаже.

Ресурс меньше ибо нагрузка кратно больше.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 11:13

  ЛАД написав:
  Kudrjavuy написав:..........
Технику на заводах и изготовляют!
В особенностях развивая свои оборонные технологии.
На 91й Украина была третьим Государством по оборонке - и не только по ЯО!

Хватит о 91-ом.
На 91-ый Украина не была государством, а была частью Союза.

Заводы остались - разграблены.
Спецов до 94го было вывезено в Украину на порядок от РФского.
Оружие пятого поколения разрабатывалось в Украине.
- РФ и США официально распотрошили Украинскую оборонку.
Последнее, что отдал чивакуня обогащённый уран....
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 11:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sequence написав:Надо сказать, что все эти проблемы касаются и нас, поставки со складов США/Европы имеют лимиты, а стволы трех топоров изнашиваются куда быстрее Д-30.

Звісно, що вони мають ліміти. Але склади закінчуються. Зараз все впирається в виробничі та ремонтні потужності. А вони на Заході на кілька порядків вищі, ніж у раші.
По М777 - звісно, що їх ресурс менший, ніж в Д30, оскільки в них більший калібр, і довжина ствола. Але якщо брати зі співмірними 2С5 і 2С3 - то цілком співмірний.
І якщо не рахувати проблема на початку, коли артилеристи відверто зафейлили з охолодженням - то гармати працюють чудово.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 11:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:..Я не займаюсь шабкозакидуванням, але технічні можливості росармії наступної весни буджуть на порядок менші, ніж були цієї весни.
меньше, но не на порядок. А по некоторым позициям качественно вырастут, например, по снайперской технике - там уже на военные рельсы поставили три частных завода с неплохими винтовками. Плюс БПЛА к концу года будут не только иранские и Мавики.
Вообще, считаю символом первой половины этой войны Мавик, модель 3. Не байрактар, не жавелин, не 777, не хаймарс.
Мы своим ребятам на несколько таких насобирали
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 11:18

  sashaqbl написав:
  sequence написав:где-то мелькала недавно инфо о строительстве двух новых ремонтных заводах. Ну и понятно, что снимают с хранения много старой техники, с последующим

Під номерами 72 і 73.
Моторесурс двигуна Т-72 - 300 або 500 годин. Капіталку до війни робили по 20-40 штук в рік. Більше ніж в 10 разів не наростять.
По стволам ситуація подібна.
Я не займаюсь шабкозакидуванням, але технічні можливості росармії наступної весни буджуть на порядок менші, ніж були цієї весни.

Не забывайте, что капиталку на В-46 делал даже Борисовский танковый завод, это самый доступный по запчастям двигатель.
А вот 5ТДФ - кроме Малышева?(Львов...)
По орудиям - срок изготовления(нарезки одного орудия) от 2х недель.
Поэтому будут использованы хранящиеся на складах(а таковые есть)
- У нас же со всем этим проблема!
При чём проблема нарисованная сверху и по полной.
Где её могли разрешить, за последние пять лет уничтожены заводы до фундамента.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в П'ят 23 вер, 2022 11:21, всього редагувалось 1 раз.
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