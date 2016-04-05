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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 11:20
ЛАД написав:
Точно так же.
Це отам не всім бійцям на місці вдається пояснити.
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 11:25
Hotab написав: sequence написав:
а стволы трех топоров изнашиваются куда быстрее Д-30
На чому базується це твердження?
Ресурс всього західного кратно більший, ніж радянського. Інша справа, що може в топорах електроніка скаже "it's high time M777 been sent on maintenance". Чого Д30 ніколи не скаже.
та наши же и жаловались после первых месяцев использования. Возможно, длина ствола, калибр, еще что-то. Сейчас, ИМХО, приловчились. Такая же беда, помню, с какими-то самоходками была, но потом тоже молчали.
По поводу maintenance буржуи тоже не зря пишут - видимо, страдает точность и 777 превращается в Д-30
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sequence
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 11:33
ЛАД написав: drevlyanin написав: ЛАД написав:
У Вас крайности. Или "кидати тисячі на кулемети" или вообще без жертв?
Вообще без жертв войны не бывает. И "виконання завдання з найменшими
втратами" может требовать послать часть бойцов на практически верную смерть. Об "эффекте нуль" я нигде не говорил. Но "эффект" на войне, к сожалению, крайне редко достигается без потерь.
На Харьковщине было очень удачное наступление. Надеюсь, Вы не думаете, что обошлось без раненых и погибших.
Загибель бійців на війні неминуча, але її потрібно намагатися звезти до мінімуму інакше ми програємо. Я добре пам'ятаю як у березні загинув родич моїх кумів-то справжня трагедія для сім'ї-єдиний син у батьків дуже похилого віку, двоє маленьких діточок... А у вас якось легко все та просто.
Вы почему-то упорно пытаетесь мне приписать то, чего нет.
О "легко та просто" я нигде не говорил. Гибель любого человека это трагедия для его близких. И "намагатися звезти до мінімуму" количество погибших необходимо.
Я писал только о том, что, к сожалению, не всегда это получается. Война есть война.
Я вам нічого не приписую, не фантазуйте. Я лише закликаю бути поміркованішими в оцінках щодо загибелі українців. А між "не завжди виходить" звезти до мінімуму кількість загиблих і "навіть не намагатися", що цілком може мати місце у деяких командирів, ну дууууже велика прірва. Відео набуло розголосу, можливо почнеться розслідування і ситуацію виправлять. Якщо такого не робити, то нічого й не зміниться! Якщо ви служили, то маєте розуміти, що іншого реального
способу звернути увагу на прорахунки та по...їзм безпосередніх командирів у бійця на передовій нема.
Що накажете їм робити-писати з фронту коллективного листа главкому? Такі способи можуть подіяти в мирний час і то дуже не скоро.
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drevlyanin
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 11:36
sequence написав:
а наши же и жаловались после первых месяцев использования.
наші спалили біля 40 стволів, тому що для охолодження замість азоту використовували повітря. Це був одиничний кейс на початку використання!
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sashaqbl
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 11:39
sashaqbl написав: sequence написав:
а наши же и жаловались после первых месяцев использования.
наші спалили біля 40 стволів, тому що для охолодження замість азоту використовували повітря. Це був одиничний кейс на початку використання!
не думаю, что одиночный. Простой пример: азот закончился, а снаряды нет, а передок сильно просит накрыть. И шо делать? ехать за азотом?
Думаю, наладили быструю замену стволов где-то рядом с линией фронта и всех делов
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sequence
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 11:55
Kudrjavuy написав:
Не забывайте, что капиталку на В-46 делал даже Борисовский танковый завод, это самый доступный по запчастям двигатель.
Яка процент цих запчастин на даний момент(не в 80-их, чи 90-их, а саме зараз) виготовляється на станках російського виробництва? Якщо не 100%, то різко наростити виробництво не вийде - буде бутилочне горло, в. яке все впреться.
Kudrjavuy написав:
А вот 5ТДФ - кроме Малышева?(Львов...)
Може Львів.
Kudrjavuy написав:
По орудиям - срок изготовления(нарезки одного орудия) от 2х недель.
Поэтому будут использованы хранящиеся на складах(а таковые есть)
Інсайдер озвучував цифри виробництва в 10-20 штук 152х47 і 60-80 152х28 на рік за 2010-20 роки. Навряд на складах великі запаси.
P.S. Опосередковано мою думку підтверджує те, що в травні ввели, а зараз посилили кримінальну відповідальність за невиконання оборонних замовлень - тобто є якісь проблеми з виробництвом, які залити грошима не виходить.
Востаннє редагувалось sashaqbl
в П'ят 23 вер, 2022 12:04, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 11:58
sequence написав:
Простой пример: азот закончился, а снаряды нет, а передок сильно просит накрыть. И шо делать? ехать за азотом?
А включити голову і налагодити поставки азоту разом зі снарядами в потрібних кількостях на вашу думку неможливо?
sequence написав:
Думаю, наладили быструю замену стволов где-то рядом с линией фронта и всех делов
Проблема не в заміні а в виробництві стволів.
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 12:02
sashaqbl написав:
А включити голову і налагодити поставки азоту разом зі снарядами в потрібних кількостях на вашу думку неможливо?
я думаю, что ситуаций непредсказуемых на фронте больше чем вы можете себе представить. Если у орудия высокая температура пороховых газов и сложная система охлаждения, то вероятность, что что-то пойдет не так, весьма высока. Сменные стволы должны быть в достаточном количестве
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 12:13
prodigy написав: ЛАД написав: antey1969 написав:
.........
По сути, вы только что сказали, что инфа про млн высосана из пальца, ибо больше 100 тыс за сезон не наберут.
И почему-то то вы считаете, что эти дольки с нашей стороны никого не нарежут (размен 1 к 100 вангуете, похоже).
Мне кажется, что все весьма серьезно и относится к этому нужно без "шапками закидаем" и без оййоййой миллион.
Баланс где-то там посередине окопался.
И реагировать на действия противника нужно заранее.
Вполне вероятно, что из пальца. Шойгу назвал 300 000. Посмотрим.
Начинать массовый призыв у нас... Не уверен, что есть/будет чем вооружить. И не очень понятно, сколько призывать. Относиться нужно серьёзно, как и к любым военным вопросам, но и бежать впереди паровоза не стоит.
Вполне вероятно, что списки первоочередных призывников уже давно готовы. С оружием вопрос сложнее.
друг проходил медкомиссию (по повестке)-много людей в поликлинике за 55 (есть 1963-1964гр), у нас идет призыв непрерывный 7 месяцев (просто массовый был в первый месяц)
Ну за 55 - это понятно.
Там много афганцев с боевым опытом, их сейчас вовсю окучивают.
Опять же 50+ практически все у военкомов значатся, как отслужившие или со званиями от военных кафедр. Отслужившие призываются в первую очередь, особенно если имеют в военном билете нужную ВУС. По сути отслужившие 50+ у военкомов приравниваются к неотслужившим сорокалетним по очередности призыва.
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 12:18
В Д30а никакого азота не требовалось, по крайней мере в Афгане и когда я на них учился
Точность по контрольным стрельба был 25м, в плане разброс во все стороны относительно координат цели
Неверные данные погодной станции по скорости и направлению ветров на высоте где снаряд начинает спуск по гиперболе оказывают большее влияние чем незначительный!!! износ ствола
Если конечно барану дать старый Порш911турбо и не проинструктировать, что мотор на 8000об 10мин работать не может, что охлаждение воздушное, что форсаж и линейный режим это разная длительность - он сломает его так быстро как и хрустальный xyй. Надрачивать состав и комвзводов надо правильно
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барабашов
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