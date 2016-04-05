RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 2313231423152316>
Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 12:26

  sashaqbl написав:Я не займаюсь шабкозакидуванням, але технічні можливості росармії наступної весни буджуть на порядок менші, ніж були цієї весни.

Я з цим зовсім не згідний.
Цієї весни у них були можливості тому що напад був раптовий. А ми були не готові.
А до наступної весни є ще 5 місяців. А вони вже знають що їм треба.
Ось вони вже і почали вирішувати проблеми - проблема з людьми вже вирішується - мобілізація.
А з технікою - на збереженні купа техніки. Відновлення техніки можна налагодити відносно просто, що б там не розказували. На складах по всій расеї купа боєприпасів. Логістику за 5 місяців порішають - для оборони точно хватить.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4118
З нами з: 11.11.14
Подякував: 184 раз.
Подякували: 260 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 12:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  барабашов написав:Неверные данные погодной станции по скорости и направлению ветров на высоте где снаряд начинает спуск по гиперболе оказывают большее влияние чем незначительный!!! износ ствола

незначний знос ствола - це після якого настрілу?
Середній настріл російських гармат з початку війни до початку вересня становив десь порятда 5-6 тис пострілів на ствол.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 521
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 12:40

  antey1969 написав:
  prodigy написав:
друг проходил медкомиссию (по повестке)-много людей в поликлинике за 55 (есть 1963-1964гр), у нас идет призыв непрерывный 7 месяцев (просто массовый был в первый месяц)

Ну за 55 - это понятно.
Там много афганцев с боевым опытом, их сейчас вовсю окучивают.
Опять же 50+ практически все у военкомов значатся, как отслужившие или со званиями от военных кафедр. Отслужившие призываются в первую очередь, особенно если имеют в военном билете нужную ВУС. По сути отслужившие 50+ у военкомов приравниваются к неотслужившим сорокалетним по очередности призыва.


Воно начебто й так та не зовсім. В совку овердо...ра люду так "служили" що те можна не рахувати: усілякі частини забезпечення де вся служба то перетягування вантажів та наряди, роти охорони різних об'єктів-тупо караули через день де автомат дають а стріляти зась, стройбати різного пошибу і т.п. Я наприклад був у ВПС але за всю службу, офіційно дали три! патрони вистріляти з автомата у "учебці".
drevlyanin
 
Повідомлень: 1004
З нами з: 01.04.20
Подякував: 430 раз.
Подякували: 404 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 13:04

  drevlyanin написав:Воно начебто й так та не зовсім. В совку овердо...ра люду так "служили" що те можна не рахувати: усілякі частини забезпечення де вся служба то перетягування вантажів та наряди, роти охорони різних об'єктів-тупо караули через день де автомат дають а стріляти зась, стройбати різного пошибу і т.п. Я наприклад був у ВПС але за всю службу, офіційно дали три! патрони вистріляти з автомата у "учебці".

Гадаєте в раші, оті кого зара гребуть, по-іншому служили?
Xenon
 
Повідомлень: 4016
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 312 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 13:12

Мне кажется надо на территории раши начинать диверсии. взрывать мосты, военные обьекты и т.д.
Пусть немного поживут в страхе. Именно на территории раши, немного подальше от наших границ. Можно начать с Воронежской обл., там леса и легко нашим РДГ зайти на объект и уйти.
Не знаю, как сейчас там охраняют военные объекты, но если как и раньше, то заход на обьект с разводящим при смене караула особенно под утро, можно за 5 минут объект полностью пустить на воздух.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 5783
З нами з: 13.09.09
Подякував: 14 раз.
Подякували: 653 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 13:36

  sashaqbl написав:Інсайдер озвучував цифри виробництва в 10-20 штук 152х47 і 60-80 152х28 на рік за 2010-20 роки. Навряд на складах великі запаси.

P.S. Опосередковано мою думку підтверджує те, що в травні ввели, а зараз посилили кримінальну відповідальність за невиконання оборонних замовлень - тобто є якісь проблеми з виробництвом, які залити грошима не виходить.

К сожалению у нас, ситуация куда печальнее.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10065
З нами з: 20.09.12
Подякував: 744 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 13:38

  Игорь Алексеевич написав:Мне кажется надо на территории раши начинать диверсии. взрывать мосты, военные обьекты и т.д.
Пусть немного поживут в страхе. Именно на территории раши, немного подальше от наших границ. Можно начать с Воронежской обл., там леса и легко нашим РДГ зайти на объект и уйти.
Не знаю, как сейчас там охраняют военные объекты, но если как и раньше, то заход на обьект с разводящим при смене караула особенно под утро, можно за 5 минут объект полностью пустить на воздух.

Кто лично Вас ограничивает в этом?
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10065
З нами з: 20.09.12
Подякував: 744 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 13:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Kudrjavuy написав:К сожалению у нас, ситуация куда печальнее.

Звичайно. Але поки що втрати по техніці +/- покриваються західними поставками, а РФ змушена опиратися на власні сили.
По БК ми повністю забезпечуємось західними поставками.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 521
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 13:49

  Xenon написав:
  drevlyanin написав:Воно начебто й так та не зовсім. В совку овердо...ра люду так "служили" що те можна не рахувати: усілякі частини забезпечення де вся служба то перетягування вантажів та наряди, роти охорони різних об'єктів-тупо караули через день де автомат дають а стріляти зась, стройбати різного пошибу і т.п. Я наприклад був у ВПС але за всю службу, офіційно дали три! патрони вистріляти з автомата у "учебці".

Гадаєте в раші, оті кого зара гребуть, по-іншому служили?


Ні, не гадаю. Я лише відповів на пост вище, де людина пише, мовляв наші воєнкомати високо цінують досвід служби в армії при совку, а там частин де дійсно "тягли службу", типу ВДВ, розвідрот і т.п. було досить мало. У більшості служба була номінальною: наряди, стройова підготовка, прибирання території та миття техніки, допомога підшефним підприємствам, будівництво дач генералам і т.п.
drevlyanin
 
Повідомлень: 1004
З нами з: 01.04.20
Подякував: 430 раз.
Подякували: 404 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 13:54

  ЛАД написав:
  detroytred написав:....
Не згоден.
Подивіться на ситуацію для цього командира. Йому не пояснити блогерам, якщо він правий.
А якщо неправий, то тим паче.
Чому???
Хіба що це пов'язано з військовою таємницею.
Якщо неправий, то так.
1 Дії командира на полі бою має право оцінювати
а - вищестояче командування
б - військова прокуратура
Блогери не відносяться ні до першого ні до другого
2 Як пояснити блогеру , що пославши 12 осіб вправо - ти зберіг
а - 300 осіб зліва
б - виконав наказ командування тримати фланг..

Нагадати чому стався Іловайський котел?
Там ситуація була дуже проста
Командир Івано-Франківського добробату, під ударами Градів , зняв добробат з кордону і через цю дірку в обороні педераційники завели 4 БТГ які оточоли а потім і розстріляли наших 300+ бійців.

Питання до цього командира з точки зору блогера
Так він зберіг своїх 100...чи угробив наших 300 ?
як пояснити все правильно?
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25948
З нами з: 15.01.09
Подякував: 254 раз.
Подякували: 2911 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 2313231423152316>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 104074
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 465736
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3880
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.