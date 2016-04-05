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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2313231423152316>
Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 12:26

  sashaqbl написав:Я не займаюсь шабкозакидуванням, але технічні можливості росармії наступної весни буджуть на порядок менші, ніж були цієї весни.

Я з цим зовсім не згідний.
Цієї весни у них були можливості тому що напад був раптовий. А ми були не готові.
А до наступної весни є ще 5 місяців. А вони вже знають що їм треба.
Ось вони вже і почали вирішувати проблеми - проблема з людьми вже вирішується - мобілізація.
А з технікою - на збереженні купа техніки. Відновлення техніки можна налагодити відносно просто, що б там не розказували. На складах по всій расеї купа боєприпасів. Логістику за 5 місяців порішають - для оборони точно хватить.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 12:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  барабашов написав:Неверные данные погодной станции по скорости и направлению ветров на высоте где снаряд начинает спуск по гиперболе оказывают большее влияние чем незначительный!!! износ ствола

незначний знос ствола - це після якого настрілу?
Середній настріл російських гармат з початку війни до початку вересня становив десь порятда 5-6 тис пострілів на ствол.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 12:40

  antey1969 написав:
  prodigy написав:
друг проходил медкомиссию (по повестке)-много людей в поликлинике за 55 (есть 1963-1964гр), у нас идет призыв непрерывный 7 месяцев (просто массовый был в первый месяц)

Ну за 55 - это понятно.
Там много афганцев с боевым опытом, их сейчас вовсю окучивают.
Опять же 50+ практически все у военкомов значатся, как отслужившие или со званиями от военных кафедр. Отслужившие призываются в первую очередь, особенно если имеют в военном билете нужную ВУС. По сути отслужившие 50+ у военкомов приравниваются к неотслужившим сорокалетним по очередности призыва.


Воно начебто й так та не зовсім. В совку овердо...ра люду так "служили" що те можна не рахувати: усілякі частини забезпечення де вся служба то перетягування вантажів та наряди, роти охорони різних об'єктів-тупо караули через день де автомат дають а стріляти зась, стройбати різного пошибу і т.п. Я наприклад був у ВПС але за всю службу, офіційно дали три! патрони вистріляти з автомата у "учебці".
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 13:04

  drevlyanin написав:Воно начебто й так та не зовсім. В совку овердо...ра люду так "служили" що те можна не рахувати: усілякі частини забезпечення де вся служба то перетягування вантажів та наряди, роти охорони різних об'єктів-тупо караули через день де автомат дають а стріляти зась, стройбати різного пошибу і т.п. Я наприклад був у ВПС але за всю службу, офіційно дали три! патрони вистріляти з автомата у "учебці".

Гадаєте в раші, оті кого зара гребуть, по-іншому служили?
Xenon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 13:12

Мне кажется надо на территории раши начинать диверсии. взрывать мосты, военные обьекты и т.д.
Пусть немного поживут в страхе. Именно на территории раши, немного подальше от наших границ. Можно начать с Воронежской обл., там леса и легко нашим РДГ зайти на объект и уйти.
Не знаю, как сейчас там охраняют военные объекты, но если как и раньше, то заход на обьект с разводящим при смене караула особенно под утро, можно за 5 минут объект полностью пустить на воздух.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 13:36

  sashaqbl написав:Інсайдер озвучував цифри виробництва в 10-20 штук 152х47 і 60-80 152х28 на рік за 2010-20 роки. Навряд на складах великі запаси.

P.S. Опосередковано мою думку підтверджує те, що в травні ввели, а зараз посилили кримінальну відповідальність за невиконання оборонних замовлень - тобто є якісь проблеми з виробництвом, які залити грошима не виходить.

К сожалению у нас, ситуация куда печальнее.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 13:38

  Игорь Алексеевич написав:Мне кажется надо на территории раши начинать диверсии. взрывать мосты, военные обьекты и т.д.
Пусть немного поживут в страхе. Именно на территории раши, немного подальше от наших границ. Можно начать с Воронежской обл., там леса и легко нашим РДГ зайти на объект и уйти.
Не знаю, как сейчас там охраняют военные объекты, но если как и раньше, то заход на обьект с разводящим при смене караула особенно под утро, можно за 5 минут объект полностью пустить на воздух.

Кто лично Вас ограничивает в этом?
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 13:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Kudrjavuy написав:К сожалению у нас, ситуация куда печальнее.

Звичайно. Але поки що втрати по техніці +/- покриваються західними поставками, а РФ змушена опиратися на власні сили.
По БК ми повністю забезпечуємось західними поставками.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 13:49

  Xenon написав:
  drevlyanin написав:Воно начебто й так та не зовсім. В совку овердо...ра люду так "служили" що те можна не рахувати: усілякі частини забезпечення де вся служба то перетягування вантажів та наряди, роти охорони різних об'єктів-тупо караули через день де автомат дають а стріляти зась, стройбати різного пошибу і т.п. Я наприклад був у ВПС але за всю службу, офіційно дали три! патрони вистріляти з автомата у "учебці".

Гадаєте в раші, оті кого зара гребуть, по-іншому служили?


Ні, не гадаю. Я лише відповів на пост вище, де людина пише, мовляв наші воєнкомати високо цінують досвід служби в армії при совку, а там частин де дійсно "тягли службу", типу ВДВ, розвідрот і т.п. було досить мало. У більшості служба була номінальною: наряди, стройова підготовка, прибирання території та миття техніки, допомога підшефним підприємствам, будівництво дач генералам і т.п.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 13:54

  ЛАД написав:
  detroytred написав:....
Не згоден.
Подивіться на ситуацію для цього командира. Йому не пояснити блогерам, якщо він правий.
А якщо неправий, то тим паче.
Чому???
Хіба що це пов'язано з військовою таємницею.
Якщо неправий, то так.
1 Дії командира на полі бою має право оцінювати
а - вищестояче командування
б - військова прокуратура
Блогери не відносяться ні до першого ні до другого
2 Як пояснити блогеру , що пославши 12 осіб вправо - ти зберіг
а - 300 осіб зліва
б - виконав наказ командування тримати фланг..

Нагадати чому стався Іловайський котел?
Там ситуація була дуже проста
Командир Івано-Франківського добробату, під ударами Градів , зняв добробат з кордону і через цю дірку в обороні педераційники завели 4 БТГ які оточоли а потім і розстріляли наших 300+ бійців.

Питання до цього командира з точки зору блогера
Так він зберіг своїх 100...чи угробив наших 300 ?
як пояснити все правильно?
budivelnik
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