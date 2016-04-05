|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: П'ят 23 вер, 2022 12:26
sashaqbl написав:
Я не займаюсь шабкозакидуванням, але технічні можливості росармії наступної весни буджуть на порядок менші, ніж були цієї весни.
Я з цим зовсім не згідний.
Цієї весни у них були можливості тому що напад був раптовий. А ми були не готові.
А до наступної весни є ще 5 місяців. А вони вже знають що їм треба.
Ось вони вже і почали вирішувати проблеми - проблема з людьми вже вирішується - мобілізація.
А з технікою - на збереженні купа техніки. Відновлення техніки можна налагодити відносно просто, що б там не розказували. На складах по всій расеї купа боєприпасів. Логістику за 5 місяців порішають - для оборони точно хватить.
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 4118
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 184 раз.
- Подякували: 260 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 23 вер, 2022 12:38
барабашов написав:
Неверные данные погодной станции по скорости и направлению ветров на высоте где снаряд начинает спуск по гиперболе оказывают большее влияние чем незначительный!!! износ ствола
незначний знос ствола - це після якого настрілу?
Середній настріл російських гармат з початку війни до початку вересня становив десь порятда 5-6 тис пострілів на ствол.
-
sashaqbl
-
-
- Повідомлень: 521
- З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 23 вер, 2022 12:40
antey1969 написав: prodigy написав:
друг проходил медкомиссию (по повестке)-много людей в поликлинике за 55 (есть 1963-1964гр), у нас идет призыв непрерывный 7 месяцев (просто массовый был в первый месяц)
Ну за 55 - это понятно.
Там много афганцев с боевым опытом, их сейчас вовсю окучивают.
Опять же 50+ практически все у военкомов значатся, как отслужившие
или со званиями от военных кафедр. Отслужившие призываются в первую очередь, особенно если имеют в военном билете нужную ВУС. По сути отслужившие 50+ у военкомов приравниваются к неотслужившим сорокалетним
по очередности призыва.
Воно начебто й так та не зовсім. В совку овердо...ра люду так "служили" що те можна не рахувати: усілякі частини забезпечення де вся служба то перетягування вантажів та наряди, роти охорони різних об'єктів-тупо караули через день де автомат дають а стріляти зась, стройбати різного пошибу і т.п. Я наприклад був у ВПС але за всю службу, офіційно дали три
! патрони вистріляти з автомата у "учебці".
-
drevlyanin
-
-
- Повідомлень: 1004
- З нами з: 01.04.20
- Подякував: 430 раз.
- Подякували: 404 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 23 вер, 2022 13:04
drevlyanin написав:
Воно начебто й так та не зовсім. В совку овердо...ра люду так "служили" що те можна не рахувати: усілякі частини забезпечення де вся служба то перетягування вантажів та наряди, роти охорони різних об'єктів-тупо караули через день де автомат дають а стріляти зась, стройбати різного пошибу і т.п. Я наприклад був у ВПС але за всю службу, офіційно дали три
! патрони вистріляти з автомата у "учебці".
Гадаєте в раші, оті кого зара гребуть, по-іншому служили?
-
Xenon
-
-
- Повідомлень: 4016
- З нами з: 25.02.09
- Подякував: 76 раз.
- Подякували: 312 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 23 вер, 2022 13:12
Мне кажется надо на территории раши начинать диверсии. взрывать мосты, военные обьекты и т.д.
Пусть немного поживут в страхе. Именно на территории раши, немного подальше от наших границ. Можно начать с Воронежской обл., там леса и легко нашим РДГ зайти на объект и уйти.
Не знаю, как сейчас там охраняют военные объекты, но если как и раньше, то заход на обьект с разводящим при смене караула особенно под утро, можно за 5 минут объект полностью пустить на воздух.
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 5783
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 653 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 23 вер, 2022 13:36
sashaqbl написав:Інсайдер озвучував цифри виробництва в 10-20 штук 152х47 і 60-80 152х28 на рік за 2010-20 роки. Навряд на складах великі запаси.
P.S. Опосередковано мою думку підтверджує те, що в травні ввели, а зараз посилили кримінальну відповідальність за невиконання оборонних замовлень - тобто є якісь проблеми з виробництвом, які залити грошима не виходить.
К сожалению у нас, ситуация куда печальнее.
-
Kudrjavuy
-
-
- Повідомлень: 10065
- З нами з: 20.09.12
- Подякував: 744 раз.
- Подякували: 889 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 23 вер, 2022 13:38
Игорь Алексеевич написав:
Мне кажется надо на территории раши начинать диверсии. взрывать мосты, военные обьекты и т.д.
Пусть немного поживут в страхе. Именно на территории раши, немного подальше от наших границ. Можно начать с Воронежской обл., там леса и легко нашим РДГ зайти на объект и уйти.
Не знаю, как сейчас там охраняют военные объекты, но если как и раньше, то заход на обьект с разводящим при смене караула особенно под утро, можно за 5 минут объект полностью пустить на воздух.
Кто лично Вас ограничивает в этом?
-
Kudrjavuy
-
-
- Повідомлень: 10065
- З нами з: 20.09.12
- Подякував: 744 раз.
- Подякували: 889 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 23 вер, 2022 13:41
Kudrjavuy написав:
К сожалению у нас, ситуация куда печальнее.
Звичайно. Але поки що втрати по техніці +/- покриваються західними поставками, а РФ змушена опиратися на власні сили.
По БК ми повністю забезпечуємось західними поставками.
-
sashaqbl
-
-
- Повідомлень: 521
- З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 23 вер, 2022 13:49
Xenon написав: drevlyanin написав:
Воно начебто й так та не зовсім. В совку овердо...ра люду так "служили" що те можна не рахувати: усілякі частини забезпечення де вся служба то перетягування вантажів та наряди, роти охорони різних об'єктів-тупо караули через день де автомат дають а стріляти зась, стройбати різного пошибу і т.п. Я наприклад був у ВПС але за всю службу, офіційно дали три
! патрони вистріляти з автомата у "учебці".
Гадаєте в раші, оті кого зара гребуть, по-іншому служили?
Ні, не гадаю. Я лише відповів на пост вище, де людина пише, мовляв наші воєнкомати високо цінують досвід служби в армії при совку, а там частин де дійсно "тягли службу", типу ВДВ, розвідрот і т.п. було досить мало. У більшості служба була номінальною: наряди, стройова підготовка, прибирання території та миття техніки, допомога підшефним підприємствам, будівництво дач генералам і т.п.
-
drevlyanin
-
-
- Повідомлень: 1004
- З нами з: 01.04.20
- Подякував: 430 раз.
- Подякували: 404 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 23 вер, 2022 13:54
ЛАД написав: detroytred написав:
....
Не згоден.
Подивіться на ситуацію для цього командира. Йому не пояснити блогерам, якщо він правий.
А якщо неправий, то тим паче.
Чому???
Хіба що це пов'язано з військовою таємницею.
Якщо неправий, то так.
1 Дії командира на полі бою має право оцінювати
а - вищестояче командування
б - військова прокуратура
Блогери не відносяться ні до першого ні до другого
2 Як пояснити блогеру , що пославши 12 осіб вправо - ти зберіг
а - 300 осіб зліва
б - виконав наказ командування тримати фланг..
Нагадати чому стався Іловайський котел?
Там ситуація була дуже проста
Командир Івано-Франківського добробату, під ударами Градів , зняв добробат з кордону і через цю дірку в обороні педераційники завели 4 БТГ які оточоли а потім і розстріляли наших 300+ бійців.
Питання до цього командира з точки зору блогера
Так він зберіг своїх 100...чи угробив наших 300 ?
як пояснити все правильно?
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 25948
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 254 раз.
- Подякували: 2911 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1488
|104074
|
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
|
|6076
|465737
|
|
|1
|3880
|
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka
|