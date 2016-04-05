Ага
Надають по шапці комбату...і інші комбати перестануть на себе брати відповідальність чекаючи поки блогери схвалять їх рішення..
Так собі це уявляєте?
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 13:58
Додано: П'ят 23 вер, 2022 14:02
Поясніть мені
Логістика педерації - це тисячі малоточних снарядів, які важать тонни і мають обєм кубометри.
Прересування цих тонн/кубометрів - чудово фіксується спутниками ( чим більше перевозиться - тим легше помітити)
Замінити ці тонни/кубометри - високоточним , вони не можуть, не мають ні технологій ні комплектуючих....
Звідси висновок
Вони може й підремонтують/виготовлять вал...але це буде нівельовано якоюсь 1000 атакмансів , які цей вал почнуть відстрілювати на відстані в 200+ км від фронту...
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