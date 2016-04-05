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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2313231423152316
Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 13:58

  drevlyanin написав:Відео набуло розголосу, можливо почнеться розслідування і ситуацію виправлять.
Ага
Надають по шапці комбату...і інші комбати перестануть на себе брати відповідальність чекаючи поки блогери схвалять їх рішення..
Так собі це уявляєте?
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 14:02

  andrijk777 написав:
  sashaqbl написав:Я не займаюсь шабкозакидуванням, але технічні можливості росармії наступної весни буджуть на порядок менші, ніж були цієї весни.
Я з цим зовсім не згідний.
Цієї весни у них були можливості тому що напад був раптовий. А ми були не готові.
А до наступної весни є ще 5 місяців. А вони вже знають що їм треба.
Ось вони вже і почали вирішувати проблеми - проблема з людьми вже вирішується - мобілізація.
А з технікою - на збереженні купа техніки. Відновлення техніки можна налагодити відносно просто, що б там не розказували. На складах по всій расеї купа боєприпасів. Логістику за 5 місяців порішають - для оборони точно хватить.
Поясніть мені
Логістика педерації - це тисячі малоточних снарядів, які важать тонни і мають обєм кубометри.
Прересування цих тонн/кубометрів - чудово фіксується спутниками ( чим більше перевозиться - тим легше помітити)
Замінити ці тонни/кубометри - високоточним , вони не можуть, не мають ні технологій ні комплектуючих....

Звідси висновок
Вони може й підремонтують/виготовлять вал...але це буде нівельовано якоюсь 1000 атакмансів , які цей вал почнуть відстрілювати на відстані в 200+ км від фронту...
budivelnik
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  #<1 ... 2313231423152316
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