sashaqbl написав:Я не займаюсь шабкозакидуванням, але технічні можливості росармії наступної весни буджуть на порядок менші, ніж були цієї весни.
Я з цим зовсім не згідний. Цієї весни у них були можливості тому що напад був раптовий. А ми були не готові. А до наступної весни є ще 5 місяців. А вони вже знають що їм треба. Ось вони вже і почали вирішувати проблеми - проблема з людьми вже вирішується - мобілізація. А з технікою - на збереженні купа техніки. Відновлення техніки можна налагодити відносно просто, що б там не розказували. На складах по всій расеї купа боєприпасів. Логістику за 5 місяців порішають - для оборони точно хватить.
Поясніть мені Логістика педерації - це тисячі малоточних снарядів, які важать тонни і мають обєм кубометри. Прересування цих тонн/кубометрів - чудово фіксується спутниками ( чим більше перевозиться - тим легше помітити) Замінити ці тонни/кубометри - високоточним , вони не можуть, не мають ні технологій ні комплектуючих....
Звідси висновок Вони може й підремонтують/виготовлять вал...але це буде нівельовано якоюсь 1000 атакмансів , які цей вал почнуть відстрілювати на відстані в 200+ км від фронту...
Kudrjavuy написав:- Иран - БПЛА "Герань" (Шахид-136 ) - миномётные снаряды с иероглифами...-?
Так, Іран шось там поставляє. І це шось таки створює проблему. Але питання виробничих потужностей Ірана - це раз. Два - в Ірана наразі в принципі не все гладко. Та й в принципі порівнювати Іран з НАТО трохи некоректно. А от щодо 60мм мін - тут вже є питання. Якщо не помиляюсь, в ЗС РФ на цьому рівні використовуються міномети калібра 82 мм. Зато в Україні в деяких бригадах ТРО якраз використовуються 60мм міномети. І преса озвучувала про постави 60мм мін китайського виробництва в Україну європейськими країнами. Тому це скоріш за все трофейні міни, які наші знову затрофеїли.
budivelnik написав:Звідси висновок Вони може й підремонтують/виготовлять вал...але це буде нівельовано якоюсь 1000 атакмансів , які цей вал почнуть відстрілювати на відстані в 200+ км від фронту...
Вже писав. Вал потрібен для наступу. Для оборони вал не дуже і потрібен. Хаймарси це прекрасно, але їх мало. Повторюсь: ці 7 місяців ми перебудовувались. Тепер перебудовуватись починають вони. У них це все повільно і неефективно, але процес йде(пішов). Не зможуть вони перебудуватись - це ще не факт. Теоретично можливості у них в рази більші ніж наші.
budivelnik написав:Звідси висновок Вони може й підремонтують/виготовлять вал...але це буде нівельовано якоюсь 1000 атакмансів , які цей вал почнуть відстрілювати на відстані в 200+ км від фронту...
Вже писав. Вал потрібен для наступу. Для оборони вал не дуже і потрібен. Хаймарси це прекрасно, але їх мало. Повторюсь: ці 7 місяців ми перебудовувались. Тепер перебудовуватись починають вони. У них це все повільно і неефективно, але процес йде(пішов). Не зможуть вони перебудуватись - це ще не факт. Теоретично можливості у них в рази більші ніж наші.
Є вогневе ураження... Різниці немає - це наступ чи оборона... Ми можемо 1 снарядом вагою в 300 кг закрити 1 ціль з ймовірністю в 0,95 Їм треба 20снарядів вагою по100кг щоб закрити таку ж ціль з ймовірністю в тих же 0,95 Це називається логістика....Змінити вони її не можуть , поки не змінять малоточні на високоточні.... Плюс На нас працюють спутники ЄС і США з Британією..а в педерації? Ми на своїй землі..вони на чужій - де більше партизан?
Востаннє редагувалось budivelnik в П'ят 23 вер, 2022 14:58, всього редагувалось 1 раз.
Игорь Алексеевич написав:Мне кажется надо на территории раши начинать диверсии. взрывать мосты, военные обьекты и т.д. Пусть немного поживут в страхе. Именно на территории раши, немного подальше от наших границ. Можно начать с Воронежской обл., там леса и легко нашим РДГ зайти на объект и уйти. Не знаю, как сейчас там охраняют военные объекты, но если как и раньше, то заход на обьект с разводящим при смене караула особенно под утро, можно за 5 минут объект полностью пустить на воздух.
Кто лично Вас ограничивает в этом?
Для этого существуют спец. службы, которые проф. обучаются и РДГ, которые владеют этими навыками. А просто обвязаться взрывчаткой и лечь под поезд ума большого не надо.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в П'ят 23 вер, 2022 14:58, всього редагувалось 2 разів.
andrijk777 написав:Вал потрібен для наступу. Для оборони вал не дуже і потрібен. Хаймарси це прекрасно, але їх мало. Повторюсь: ці 7 місяців ми перебудовувались. Тепер перебудовуватись починають вони. У них це все повільно і неефективно, але процес йде(пішов).
Ви вважаєте, що вони проводять мобілізацію для оборони? Бо наскільки я зрозумів, більшість тут присутніх обговорюють можливості русні продовжити наступ після мобілізації... Якщо вони оборонятимуться - то це просто затягування війни.