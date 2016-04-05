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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 23142315231623172318>
Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 13:58

  drevlyanin написав:Відео набуло розголосу, можливо почнеться розслідування і ситуацію виправлять.
Ага
Надають по шапці комбату...і інші комбати перестануть на себе брати відповідальність чекаючи поки блогери схвалять їх рішення..
Так собі це уявляєте?
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 14:02

  andrijk777 написав:
  sashaqbl написав:Я не займаюсь шабкозакидуванням, але технічні можливості росармії наступної весни буджуть на порядок менші, ніж були цієї весни.
Я з цим зовсім не згідний.
Цієї весни у них були можливості тому що напад був раптовий. А ми були не готові.
А до наступної весни є ще 5 місяців. А вони вже знають що їм треба.
Ось вони вже і почали вирішувати проблеми - проблема з людьми вже вирішується - мобілізація.
А з технікою - на збереженні купа техніки. Відновлення техніки можна налагодити відносно просто, що б там не розказували. На складах по всій расеї купа боєприпасів. Логістику за 5 місяців порішають - для оборони точно хватить.
Поясніть мені
Логістика педерації - це тисячі малоточних снарядів, які важать тонни і мають обєм кубометри.
Прересування цих тонн/кубометрів - чудово фіксується спутниками ( чим більше перевозиться - тим легше помітити)
Замінити ці тонни/кубометри - високоточним , вони не можуть, не мають ні технологій ні комплектуючих....

Звідси висновок
Вони може й підремонтують/виготовлять вал...але це буде нівельовано якоюсь 1000 атакмансів , які цей вал почнуть відстрілювати на відстані в 200+ км від фронту...
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 14:22

Ось дивіться

Їм военком прямо каже
3 дні збірний пункт
2 тижні тренування
І на фронт!

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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 14:29

  sashaqbl написав:
  Kudrjavuy написав:К сожалению у нас, ситуация куда печальнее.

Звичайно. Але поки що втрати по техніці +/- покриваються західними поставками, а РФ змушена опиратися на власні сили.

Упс...
- Иран - БПЛА "Герань" :mrgreen: (Шахид-136 )
- миномётные снаряды с иероглифами...-?
..................
Лично меня не удивит немалый процент Авиатехники производства востока.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 14:41

  Kudrjavuy написав:
  sashaqbl написав:
  Kudrjavuy написав:К сожалению у нас, ситуация куда печальнее.

Звичайно. Але поки що втрати по техніці +/- покриваються західними поставками, а РФ змушена опиратися на власні сили.

Упс...
- Иран - БПЛА "Герань" :mrgreen: (Шахид-136 )
- миномётные снаряды с иероглифами...-?
..................
Лично меня не удивит немалый процент Авиатехники производства востока.

Ті снаряди - хитрий реекспорт з Албанії. Вже було пояснення.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 14:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Kudrjavuy написав:- Иран - БПЛА "Герань" (Шахид-136 )
- миномётные снаряды с иероглифами...-?

Так, Іран шось там поставляє. І це шось таки створює проблему. Але питання виробничих потужностей Ірана - це раз. Два - в Ірана наразі в принципі не все гладко. Та й в принципі порівнювати Іран з НАТО трохи некоректно.
А от щодо 60мм мін - тут вже є питання. Якщо не помиляюсь, в ЗС РФ на цьому рівні використовуються міномети калібра 82 мм. Зато в Україні в деяких бригадах ТРО якраз використовуються 60мм міномети. І преса озвучувала про постави 60мм мін китайського виробництва в Україну європейськими країнами. Тому це скоріш за все трофейні міни, які наші знову затрофеїли.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 14:49

  budivelnik написав:Звідси висновок
Вони може й підремонтують/виготовлять вал...але це буде нівельовано якоюсь 1000 атакмансів , які цей вал почнуть відстрілювати на відстані в 200+ км від фронту...

Вже писав.
Вал потрібен для наступу. Для оборони вал не дуже і потрібен.
Хаймарси це прекрасно, але їх мало.
Повторюсь: ці 7 місяців ми перебудовувались. Тепер перебудовуватись починають вони. У них це все повільно і неефективно, але процес йде(пішов).
Не зможуть вони перебудуватись - це ще не факт. Теоретично можливості у них в рази більші ніж наші.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 14:54

  andrijk777 написав:
  budivelnik написав:Звідси висновок
Вони може й підремонтують/виготовлять вал...але це буде нівельовано якоюсь 1000 атакмансів , які цей вал почнуть відстрілювати на відстані в 200+ км від фронту...
Вже писав.
Вал потрібен для наступу. Для оборони вал не дуже і потрібен.
Хаймарси це прекрасно, але їх мало.
Повторюсь: ці 7 місяців ми перебудовувались. Тепер перебудовуватись починають вони. У них це все повільно і неефективно, але процес йде(пішов).
Не зможуть вони перебудуватись - це ще не факт. Теоретично можливості у них в рази більші ніж наші.
Є вогневе ураження...
Різниці немає - це наступ чи оборона...
Ми можемо 1 снарядом вагою в 300 кг закрити 1 ціль з ймовірністю в 0,95
Їм треба 20снарядів вагою по100кг щоб закрити таку ж ціль з ймовірністю в тих же 0,95
Це називається логістика....Змінити вони її не можуть , поки не змінять малоточні на високоточні....
Плюс
На нас працюють спутники ЄС і США з Британією..а в педерації?
Ми на своїй землі..вони на чужій - де більше партизан?
Востаннє редагувалось budivelnik в П'ят 23 вер, 2022 14:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 14:57

  Kudrjavuy написав:
  Игорь Алексеевич написав:Мне кажется надо на территории раши начинать диверсии. взрывать мосты, военные обьекты и т.д.
Пусть немного поживут в страхе. Именно на территории раши, немного подальше от наших границ. Можно начать с Воронежской обл., там леса и легко нашим РДГ зайти на объект и уйти.
Не знаю, как сейчас там охраняют военные объекты, но если как и раньше, то заход на обьект с разводящим при смене караула особенно под утро, можно за 5 минут объект полностью пустить на воздух.

Кто лично Вас ограничивает в этом?


Для этого существуют спец. службы, которые проф. обучаются и РДГ, которые владеют этими навыками. А просто обвязаться взрывчаткой и лечь под поезд ума большого не надо. :shock:
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в П'ят 23 вер, 2022 14:58, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 14:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Вал потрібен для наступу. Для оборони вал не дуже і потрібен.
Хаймарси це прекрасно, але їх мало.
Повторюсь: ці 7 місяців ми перебудовувались. Тепер перебудовуватись починають вони. У них це все повільно і неефективно, але процес йде(пішов).

Ви вважаєте, що вони проводять мобілізацію для оборони? Бо наскільки я зрозумів, більшість тут присутніх обговорюють можливості русні продовжити наступ після мобілізації...
Якщо вони оборонятимуться - то це просто затягування війни.
sashaqbl
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