andrijk777 написав:Вал потрібен для наступу. Для оборони вал не дуже і потрібен. Хаймарси це прекрасно, але їх мало. Повторюсь: ці 7 місяців ми перебудовувались. Тепер перебудовуватись починають вони. У них це все повільно і неефективно, але процес йде(пішов).
Ви вважаєте, що вони проводять мобілізацію для оборони? Бо наскільки я зрозумів, більшість тут присутніх обговорюють можливості русні продовжити наступ після мобілізації... Якщо вони оборонятимуться - то це просто затягування війни.
Я також вважаю що для оборони.. + як моральна підтримка тим кого ми знищимо під Херсоном , щоб вони не здавались і бились до останнього + затягування часу, що дозволить запустити ще 1000 ракет по нашій інфраструктурі... А все для того щоб затягнути час, надіючись що або ми або наші союзники змучаться і запросять перемирья...
andrijk777 написав:Вал потрібен для наступу. Для оборони вал не дуже і потрібен. Хаймарси це прекрасно, але їх мало. Повторюсь: ці 7 місяців ми перебудовувались. Тепер перебудовуватись починають вони. У них це все повільно і неефективно, але процес йде(пішов).
Ви вважаєте, що вони проводять мобілізацію для оборони? Бо наскільки я зрозумів, більшість тут присутніх обговорюють можливості русні продовжити наступ після мобілізації... Якщо вони оборонятимуться - то це просто затягування війни.
Для оборони і наведення порядку на окупованих територіях, в тому числі і будбати. Наступати вони вже практично не можуть, фюрер хоче зафіксувати "прибуток", через "референдуми" і мобілізацію.
Выскажу и своё мнение. Эту всю массу мобиков не погонят на штурм. Их посадят в окопы по фронту, насытят оборону, что бы ВСУ уже не могли так легко делать глубокие и быстрые прорывы как в харьковской области. Поможет это или нет, увидим. Штурмовыми действиями будут и дальше заниматься вагнеры, контрактники и другие смертники. P.S. Если их буду выкуривать из окопов, доблестные командиры будут вызывать огонь на себя. - вот функционал єтих мобиков.
prodigy написав: друг проходил медкомиссию (по повестке)-много людей в поликлинике за 55 (есть 1963-1964гр), у нас идет призыв непрерывный 7 месяцев (просто массовый был в первый месяц)
Ну за 55 - это понятно. Там много афганцев с боевым опытом, их сейчас вовсю окучивают. Опять же 50+ практически все у военкомов значатся, как отслужившие или со званиями от военных кафедр. Отслужившие призываются в первую очередь, особенно если имеют в военном билете нужную ВУС. По сути отслужившие 50+ у военкомов приравниваются к неотслужившим сорокалетним по очередности призыва.
Воно начебто й так та не зовсім. В совку овердо...ра люду так "служили" що те можна не рахувати: усілякі частини забезпечення де вся служба то перетягування вантажів та наряди, роти охорони різних об'єктів-тупо караули через день де автомат дають а стріляти зась, стройбати різного пошибу і т.п. Я наприклад був у ВПС але за всю службу, офіційно дали три! патрони вистріляти з автомата у "учебці".
Не применшуйте!)))
Той, хто навіть хоч в один караул сходив, тобто пройшов підготовку та був допущений до вартової служби, на порядок вище підготовлений взагалі до в-служби, ніж той, хто її не торкався. В загальному випадку.
А так практика цієї війни показала, що військовими швидко становляться пекарі, фотографи, вихователі та тощо -- далекі від військової справи. Інша справа, що стандарти військових фахівців зведені до: свою конкретну задачу виконує - і добре. Часу на більше нема. Бо війна. А коли війни нема, то контракт -- сьогодні служиш, завтра контракт скінчився - печеш.
detroytred написав:.... Не згоден. Подивіться на ситуацію для цього командира. Йому не пояснити блогерам, якщо він правий. А якщо неправий, то тим паче.
Чому??? Хіба що це пов'язано з військовою таємницею. Якщо неправий, то так.
1 Дії командира на полі бою має право оцінювати а - вищестояче командування б - військова прокуратура Блогери не відносяться ні до першого ні до другого 2 Як пояснити блогеру , що пославши 12 осіб вправо - ти зберіг а - 300 осіб зліва б - виконав наказ командування тримати фланг..
Нагадати чому стався Іловайський котел? Там ситуація була дуже проста Командир Івано-Франківського добробату, під ударами Градів , зняв добробат з кордону і через цю дірку в обороні педераційники завели 4 БТГ які оточоли а потім і розстріляли наших 300+ бійців.
Питання до цього командира з точки зору блогера Так він зберіг своїх 100...чи угробив наших 300 ? як пояснити все правильно?
Согласен с Вами. Поэтому и писал, что мнение солдат это не абсолютная истина. И поэтому нельзя допускать не исполнение приказа. Но когда уже возникла такая скандальная ситуация, комбат мог бы и попытаться объяснить блогера, чтобы не раздувать скандал дальше, а погасить его в зародыше (если, конечно, это не является военной тайной) или направить блогера за разъяснением к вышестоящему командиру. Но тут сами блогеры даже не сделали попытку что-то проверить, а сразу начали раздувать "зраду". Поэтому согласен с otg, что это вредная и провокационная публикация.