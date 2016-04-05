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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2315231623172318>
Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 15:00

  sashaqbl написав:
  andrijk777 написав:Вал потрібен для наступу. Для оборони вал не дуже і потрібен.
Хаймарси це прекрасно, але їх мало.
Повторюсь: ці 7 місяців ми перебудовувались. Тепер перебудовуватись починають вони. У них це все повільно і неефективно, але процес йде(пішов).
Ви вважаєте, що вони проводять мобілізацію для оборони? Бо наскільки я зрозумів, більшість тут присутніх обговорюють можливості русні продовжити наступ після мобілізації...
Якщо вони оборонятимуться - то це просто затягування війни.
Я також вважаю що для оборони..
+ як моральна підтримка тим кого ми знищимо під Херсоном , щоб вони не здавались і бились до останнього
+ затягування часу, що дозволить запустити ще 1000 ракет по нашій інфраструктурі...
А все для того щоб затягнути час, надіючись що або ми або наші союзники змучаться і запросять перемирья...
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 15:04

  sashaqbl написав:
  andrijk777 написав:Вал потрібен для наступу. Для оборони вал не дуже і потрібен.
Хаймарси це прекрасно, але їх мало.
Повторюсь: ці 7 місяців ми перебудовувались. Тепер перебудовуватись починають вони. У них це все повільно і неефективно, але процес йде(пішов).

Ви вважаєте, що вони проводять мобілізацію для оборони? Бо наскільки я зрозумів, більшість тут присутніх обговорюють можливості русні продовжити наступ після мобілізації...
Якщо вони оборонятимуться - то це просто затягування війни.

Для оборони і наведення порядку на окупованих територіях, в тому числі і будбати. Наступати вони вже практично не можуть, фюрер хоче зафіксувати "прибуток", через "референдуми" і мобілізацію.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 15:04

Жалюгідне видовище. Українці ігнорують колаборантів, які буквально благають проголосувати на псевдореферендумі - відео

https://nv.ua/ukr/ukraine/events/kolabo ... 72069.html
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 15:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:А все для того щоб затягнути час, надіючись що або ми або наші союзники змучаться і запросять перемирья...

Ну при таких розкладах, мені здається, що вони швидше змучаться. Потоки нафтодоларів підсихають, буджет вже в мінусах, економіка скручується і військові трати її особливо не розкрутять.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 15:15

  sashaqbl написав:
  budivelnik написав:А все для того щоб затягнути час, надіючись що або ми або наші союзники змучаться і запросять перемирья...
Ну при таких розкладах, мені здається, що вони швидше змучаться. Потоки нафтодоларів підсихають, буджет вже в мінусах, економіка скручується і військові трати її особливо не розкрутять.
Так варіантів то в пуйла нема...
Або зараз капітулювати і його повісять..
Або триматись до останнього і його все одно повісять..але трошки пізніше.
І це трошки може бути й пів-року.
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 15:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Або триматись до останнього і його все одно повісять..але трошки пізніше.
І це трошки може бути й пів-року.

Боюсь, що це "трошки" на пару років ще розтягнеться.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 15:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Для уявлення, яка ситуація в російській економіці. Якщо коротко - фігова.


Для розуміння контексту - Наталя Зубаревич - ніфіга не опозиціонер, вона просто еконочійний географ, який намагається бути "внє політікі" але при цьому тверезо оцінювати ситуацію.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 15:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Выскажу и своё мнение. Эту всю массу мобиков не погонят на штурм. Их посадят в окопы по фронту, насытят оборону, что бы ВСУ уже не могли так легко делать глубокие и быстрые прорывы как в харьковской области. Поможет это или нет, увидим. Штурмовыми действиями будут и дальше заниматься вагнеры, контрактники и другие смертники.
P.S. Если их буду выкуривать из окопов, доблестные командиры будут вызывать огонь на себя. - вот функционал єтих мобиков.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 15:32

  drevlyanin написав:
  antey1969 написав:
  prodigy написав:
друг проходил медкомиссию (по повестке)-много людей в поликлинике за 55 (есть 1963-1964гр), у нас идет призыв непрерывный 7 месяцев (просто массовый был в первый месяц)

Ну за 55 - это понятно.
Там много афганцев с боевым опытом, их сейчас вовсю окучивают.
Опять же 50+ практически все у военкомов значатся, как отслужившие или со званиями от военных кафедр. Отслужившие призываются в первую очередь, особенно если имеют в военном билете нужную ВУС. По сути отслужившие 50+ у военкомов приравниваются к неотслужившим сорокалетним по очередности призыва.


Воно начебто й так та не зовсім. В совку овердо...ра люду так "служили" що те можна не рахувати: усілякі частини забезпечення де вся служба то перетягування вантажів та наряди, роти охорони різних об'єктів-тупо караули через день де автомат дають а стріляти зась, стройбати різного пошибу і т.п. Я наприклад був у ВПС але за всю службу, офіційно дали три! патрони вистріляти з автомата у "учебці".

Не применшуйте!)))

Той, хто навіть хоч в один караул сходив, тобто пройшов підготовку та був допущений до вартової служби, на порядок вище підготовлений взагалі до в-служби, ніж той, хто її не торкався. В загальному випадку.

А так практика цієї війни показала, що військовими швидко становляться пекарі, фотографи, вихователі та тощо -- далекі від військової справи.
Інша справа, що стандарти військових фахівців зведені до: свою конкретну задачу виконує - і добре.
Часу на більше нема. Бо війна.
А коли війни нема, то контракт -- сьогодні служиш, завтра контракт скінчився - печеш.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 15:42

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:
  detroytred написав:....
Не згоден.
Подивіться на ситуацію для цього командира. Йому не пояснити блогерам, якщо він правий.
А якщо неправий, то тим паче.
Чому???
Хіба що це пов'язано з військовою таємницею.
Якщо неправий, то так.
1 Дії командира на полі бою має право оцінювати
а - вищестояче командування
б - військова прокуратура
Блогери не відносяться ні до першого ні до другого
2 Як пояснити блогеру , що пославши 12 осіб вправо - ти зберіг
а - 300 осіб зліва
б - виконав наказ командування тримати фланг..

Нагадати чому стався Іловайський котел?
Там ситуація була дуже проста
Командир Івано-Франківського добробату, під ударами Градів , зняв добробат з кордону і через цю дірку в обороні педераційники завели 4 БТГ які оточоли а потім і розстріляли наших 300+ бійців.

Питання до цього командира з точки зору блогера
Так він зберіг своїх 100...чи угробив наших 300 ?
як пояснити все правильно?

Согласен с Вами.
Поэтому и писал, что мнение солдат это не абсолютная истина. И поэтому нельзя допускать не исполнение приказа.
Но когда уже возникла такая скандальная ситуация, комбат мог бы и попытаться объяснить блогера, чтобы не раздувать скандал дальше, а погасить его в зародыше (если, конечно, это не является военной тайной) или направить блогера за разъяснением к вышестоящему командиру.
Но тут сами блогеры даже не сделали попытку что-то проверить, а сразу начали раздувать "зраду".
Поэтому согласен с otg, что это вредная и провокационная публикация.
ЛАД
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