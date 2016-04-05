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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 15:50
sashaqbl написав: andrijk777 написав:
Вал потрібен для наступу. Для оборони вал не дуже і потрібен.
Хаймарси це прекрасно, але їх мало.
Повторюсь: ці 7 місяців ми перебудовувались. Тепер перебудовуватись починають вони. У них це все повільно і неефективно, але процес йде(пішов).
Ви вважаєте, що вони проводять мобілізацію для оборони? Бо наскільки я зрозумів, більшість тут присутніх обговорюють можливості русні продовжити наступ після мобілізації...
Якщо вони оборонятимуться - то це просто затягування війни.
Звичайно для оборони.
Якщо б вони планували наступ - навіщо тоді референдуми? Логічно? Референдум - це якби "фіксація територій".
Ні. Ілюзії у них розвіялись. Тепер головна ціль - втримати загарбане.
А щодо фінансів ви помиляєтесь. У них все прекрасно. Як мінімум значно краще ніж в України.
Затягування війни(з подальшим затуханням, як вони гадають) - їм підходить. Фактично у них надія на "Мінськ-3", я так думаю.
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 15:57
Не переживайте, орки завезли тысячи своих отрыжек, поселили в пустующих помещениях,...
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 16:00
andrijk777 написав:
Звичайно для оборони.
Якщо б вони планували наступ - навіщо тоді референдуми? Логічно? Референдум - це якби "фіксація територій".
Ні. Ілюзії у них розвіялись. Тепер головна ціль - втримати загарбане.
А щодо фінансів ви помиляєтесь. У них все прекрасно. Як мінімум значно краще ніж в України.
Затягування війни(з подальшим затуханням, як вони гадають) - їм підходить. Фактично у них надія на "Мінськ-3", я так думаю.
Такую глупость не стоило даже крапать - плацдарм для уничтожения Украины готов, теперь официально аннексируют и дальше - проглотить всё захваченное они не смогли.
Для чего необходимо пушечное мясо и техника, собранная рабами.
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