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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 15:50
sashaqbl написав: andrijk777 написав:
Вал потрібен для наступу. Для оборони вал не дуже і потрібен.
Хаймарси це прекрасно, але їх мало.
Повторюсь: ці 7 місяців ми перебудовувались. Тепер перебудовуватись починають вони. У них це все повільно і неефективно, але процес йде(пішов).
Ви вважаєте, що вони проводять мобілізацію для оборони? Бо наскільки я зрозумів, більшість тут присутніх обговорюють можливості русні продовжити наступ після мобілізації...
Якщо вони оборонятимуться - то це просто затягування війни.
Звичайно для оборони.
Якщо б вони планували наступ - навіщо тоді референдуми? Логічно? Референдум - це якби "фіксація територій".
Ні. Ілюзії у них розвіялись. Тепер головна ціль - втримати загарбане.
А щодо фінансів ви помиляєтесь. У них все прекрасно. Як мінімум значно краще ніж в України.
Затягування війни(з подальшим затуханням, як вони гадають) - їм підходить. Фактично у них надія на "Мінськ-3", я так думаю.
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 15:57
Не переживайте, орки завезли тысячи своих отрыжек, поселили в пустующих помещениях,...
- Соловьёв отчитается с видео о толпах желающих.
- 97% нарисуют.
Такое уже было в Крыму и на Донбассе.- Пипл схавал.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy
в П'ят 23 вер, 2022 16:16, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 16:00
andrijk777 написав:
Звичайно для оборони.
Якщо б вони планували наступ - навіщо тоді референдуми? Логічно? Референдум - це якби "фіксація територій".
Ні. Ілюзії у них розвіялись. Тепер головна ціль - втримати загарбане.
А щодо фінансів ви помиляєтесь. У них все прекрасно. Як мінімум значно краще ніж в України.
Затягування війни(з подальшим затуханням, як вони гадають) - їм підходить. Фактично у них надія на "Мінськ-3", я так думаю.
Такую глупость не стоило даже крапать - плацдарм для уничтожения Украины готов, теперь официально аннексируют и дальше - проглотить всё захваченное они не смогли.
Для чего необходимо пушечное мясо и техника, собранная рабами.
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 16:35
andrijk777 написав:
Звичайно для оборони.
Якщо б вони планували наступ
Палка о двух концах. МОбиков рассадят по окопам, а стреляных соберут до кучи на одном направлении.
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 16:52
andrijk777 написав:
Звичайно для оборони.
Якщо б вони планували наступ - навіщо тоді референдуми? Логічно? Референдум - це якби
не розділяю загального оптимізму... переміщувати мільйон людей щоб просто в окопах сидіти це тупість. Знаючи цих козлів вони полюбому спробують посунути на Харків, Дніпро, Одесу... в гіршому випадку і повторно на Київ
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Letusrock
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 16:59
Letusrock написав:
не розділяю загального оптимізму... переміщувати мільйон людей щоб просто в окопах сидіти це тупість. Знаючи цих козлів вони полюбому спробують посунути на Харків, Дніпро, Одесу... в гіршому випадку і повторно на Київ
Поки що нема доказів, що вони збиратимуть мільйон осіб...
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sashaqbl
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 17:07
sashaqbl написав:
Поки що нема доказів, що вони збиратимуть мільйон осіб...
навіть 300тис якщо зберуть одночасно то буде проблема..
і взагалі розчарувала реакція Заходу на це все: "проти вас мобілізовують тьму народу но ми віримо в Україну, рішуче осуджуємо бла-бла-бла", замість того щоб сказати - даємо 300 хаймерсів і 30 винищувачів як відповідь на подібну ескалацію...
Якщо звісно хтось в світі зацікавлений у збереженні життя українців
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 17:09
Letusrock написав: andrijk777 написав:
Звичайно для оборони.
Якщо б вони планували наступ - навіщо тоді референдуми? Логічно? Референдум - це якби
не розділяю загального оптимізму... переміщувати мільйон людей щоб просто в окопах сидіти це тупість. Знаючи цих козлів вони полюбому спробують посунути на Харків, Дніпро, Одесу... в гіршому випадку і повторно на Київ
А Варшаву вони взяти не хочуть?
По-моєму ви неадекватно оцінюєте воєнне співвідношення сил на сьогодні.
Востаннє редагувалось andrijk777
в П'ят 23 вер, 2022 17:28, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 17:11
Letusrock написав: sashaqbl написав:
Поки що нема доказів, що вони збиратимуть мільйон осіб...
навіть 300тис якщо зберуть одночасно то буде проблема..
і взагалі розчарувала реакція Заходу на це все: "проти вас мобілізовують тьму народу но ми віримо в Україну, рішуче осуджуємо бла-бла-бла", замість того щоб сказати - даємо 300 хаймерсів і 30 винищувачів як відповідь на подібну ескалацію...
Якщо звісно хтось в світі зацікавлений у збереженні життя українців
Ви вважаєте колективний Захід дурнішим від вас?
Що правильніше
Сказати і не зробити
чи
Зробити не кажучи...
Так от на мій погляд
Захід зробить те що вважає за потрібне і при цьому й далі буде уникати розголосу...Сильний не лякає - він робить
Педерація ж буде діяти по іншому
Максимально всіх лякати..але що при цьому вона зможе ефективно зробити? На мій погляд -це тільки в черговий раз обісравшись відповзти в свою нору.
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 17:33
Можете зразу подивитись з 24:36.
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