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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2315231623172318
Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 15:50

  sashaqbl написав:
  andrijk777 написав:Вал потрібен для наступу. Для оборони вал не дуже і потрібен.
Хаймарси це прекрасно, але їх мало.
Повторюсь: ці 7 місяців ми перебудовувались. Тепер перебудовуватись починають вони. У них це все повільно і неефективно, але процес йде(пішов).

Ви вважаєте, що вони проводять мобілізацію для оборони? Бо наскільки я зрозумів, більшість тут присутніх обговорюють можливості русні продовжити наступ після мобілізації...
Якщо вони оборонятимуться - то це просто затягування війни.

Звичайно для оборони.
Якщо б вони планували наступ - навіщо тоді референдуми? Логічно? Референдум - це якби "фіксація територій".
Ні. Ілюзії у них розвіялись. Тепер головна ціль - втримати загарбане.
А щодо фінансів ви помиляєтесь. У них все прекрасно. Як мінімум значно краще ніж в України.
Затягування війни(з подальшим затуханням, як вони гадають) - їм підходить. Фактично у них надія на "Мінськ-3", я так думаю.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 15:57

  Игорь Алексеевич написав:Жалюгідне видовище. Українці ігнорують колаборантів, які буквально благають проголосувати на псевдореферендумі - відео

https://nv.ua/ukr/ukraine/events/kolabo ... 72069.html

Не переживайте, орки завезли тысячи своих отрыжек, поселили в пустующих помещениях,...
- Соловьёв отчитается с видео о толпах желающих.
- 97% нарисуют.
Такое уже было в Крыму и на Донбассе.
- Пипл схавал.

Зображення
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в П'ят 23 вер, 2022 16:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 16:00

  andrijk777 написав:Звичайно для оборони.
Якщо б вони планували наступ - навіщо тоді референдуми? Логічно? Референдум - це якби "фіксація територій".
Ні. Ілюзії у них розвіялись. Тепер головна ціль - втримати загарбане.
А щодо фінансів ви помиляєтесь. У них все прекрасно. Як мінімум значно краще ніж в України.
Затягування війни(з подальшим затуханням, як вони гадають) - їм підходить. Фактично у них надія на "Мінськ-3", я так думаю.

Такую глупость не стоило даже крапать - плацдарм для уничтожения Украины готов, теперь официально аннексируют и дальше - проглотить всё захваченное они не смогли.
Для чего необходимо пушечное мясо и техника, собранная рабами.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 16:35

  andrijk777 написав:Звичайно для оборони.
Якщо б вони планували наступ

Палка о двух концах. МОбиков рассадят по окопам, а стреляных соберут до кучи на одном направлении.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 16:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Звичайно для оборони.
Якщо б вони планували наступ - навіщо тоді референдуми? Логічно? Референдум - це якби


не розділяю загального оптимізму... переміщувати мільйон людей щоб просто в окопах сидіти це тупість. Знаючи цих козлів вони полюбому спробують посунути на Харків, Дніпро, Одесу... в гіршому випадку і повторно на Київ
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 16:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:не розділяю загального оптимізму... переміщувати мільйон людей щоб просто в окопах сидіти це тупість. Знаючи цих козлів вони полюбому спробують посунути на Харків, Дніпро, Одесу... в гіршому випадку і повторно на Київ

Поки що нема доказів, що вони збиратимуть мільйон осіб...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 17:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:Поки що нема доказів, що вони збиратимуть мільйон осіб...

навіть 300тис якщо зберуть одночасно то буде проблема..
і взагалі розчарувала реакція Заходу на це все: "проти вас мобілізовують тьму народу но ми віримо в Україну, рішуче осуджуємо бла-бла-бла", замість того щоб сказати - даємо 300 хаймерсів і 30 винищувачів як відповідь на подібну ескалацію...
Якщо звісно хтось в світі зацікавлений у збереженні життя українців
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 17:09

  Letusrock написав:
  andrijk777 написав:Звичайно для оборони.
Якщо б вони планували наступ - навіщо тоді референдуми? Логічно? Референдум - це якби


не розділяю загального оптимізму... переміщувати мільйон людей щоб просто в окопах сидіти це тупість. Знаючи цих козлів вони полюбому спробують посунути на Харків, Дніпро, Одесу... в гіршому випадку і повторно на Київ

А Варшаву вони взяти не хочуть? :D :D
По-моєму ви неадекватно оцінюєте воєнне співвідношення сил на сьогодні.
Востаннє редагувалось andrijk777 в П'ят 23 вер, 2022 17:28, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 17:11

  Letusrock написав:
  sashaqbl написав:Поки що нема доказів, що вони збиратимуть мільйон осіб...
навіть 300тис якщо зберуть одночасно то буде проблема..
і взагалі розчарувала реакція Заходу на це все: "проти вас мобілізовують тьму народу но ми віримо в Україну, рішуче осуджуємо бла-бла-бла", замість того щоб сказати - даємо 300 хаймерсів і 30 винищувачів як відповідь на подібну ескалацію...
Якщо звісно хтось в світі зацікавлений у збереженні життя українців
Ви вважаєте колективний Захід дурнішим від вас?

Що правильніше
Сказати і не зробити
чи
Зробити не кажучи...

Так от на мій погляд
Захід зробить те що вважає за потрібне і при цьому й далі буде уникати розголосу...Сильний не лякає - він робить
Педерація ж буде діяти по іншому
Максимально всіх лякати..але що при цьому вона зможе ефективно зробити? На мій погляд -це тільки в черговий раз обісравшись відповзти в свою нору.
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 17:33


Можете зразу подивитись з 24:36.
andrijk777
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