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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 16:52
andrijk777 написав:
Звичайно для оборони.
Якщо б вони планували наступ - навіщо тоді референдуми? Логічно? Референдум - це якби
не розділяю загального оптимізму... переміщувати мільйон людей щоб просто в окопах сидіти це тупість. Знаючи цих козлів вони полюбому спробують посунути на Харків, Дніпро, Одесу... в гіршому випадку і повторно на Київ
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Letusrock
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 16:59
Letusrock написав:
не розділяю загального оптимізму... переміщувати мільйон людей щоб просто в окопах сидіти це тупість. Знаючи цих козлів вони полюбому спробують посунути на Харків, Дніпро, Одесу... в гіршому випадку і повторно на Київ
Поки що нема доказів, що вони збиратимуть мільйон осіб...
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sashaqbl
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 17:07
sashaqbl написав:
Поки що нема доказів, що вони збиратимуть мільйон осіб...
навіть 300тис якщо зберуть одночасно то буде проблема..
і взагалі розчарувала реакція Заходу на це все: "проти вас мобілізовують тьму народу но ми віримо в Україну, рішуче осуджуємо бла-бла-бла", замість того щоб сказати - даємо 300 хаймерсів і 30 винищувачів як відповідь на подібну ескалацію...
Якщо звісно хтось в світі зацікавлений у збереженні життя українців
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 17:09
Letusrock написав: andrijk777 написав:
Звичайно для оборони.
Якщо б вони планували наступ - навіщо тоді референдуми? Логічно? Референдум - це якби
не розділяю загального оптимізму... переміщувати мільйон людей щоб просто в окопах сидіти це тупість. Знаючи цих козлів вони полюбому спробують посунути на Харків, Дніпро, Одесу... в гіршому випадку і повторно на Київ
А Варшаву вони взяти не хочуть?
По-моєму ви неадекватно оцінюєте воєнне співвідношення сил на сьогодні.
Востаннє редагувалось andrijk777
в П'ят 23 вер, 2022 17:28, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 17:11
Letusrock написав: sashaqbl написав:
Поки що нема доказів, що вони збиратимуть мільйон осіб...
навіть 300тис якщо зберуть одночасно то буде проблема..
і взагалі розчарувала реакція Заходу на це все: "проти вас мобілізовують тьму народу но ми віримо в Україну, рішуче осуджуємо бла-бла-бла", замість того щоб сказати - даємо 300 хаймерсів і 30 винищувачів як відповідь на подібну ескалацію...
Якщо звісно хтось в світі зацікавлений у збереженні життя українців
Ви вважаєте колективний Захід дурнішим від вас?
Що правильніше
Сказати і не зробити
чи
Зробити не кажучи...
Так от на мій погляд
Захід зробить те що вважає за потрібне і при цьому й далі буде уникати розголосу...Сильний не лякає - він робить
Педерація ж буде діяти по іншому
Максимально всіх лякати..але що при цьому вона зможе ефективно зробити? На мій погляд -це тільки в черговий раз обісравшись відповзти в свою нору.
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 17:33
Можете зразу подивитись з 24:36.
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 17:54
Псевдореферендум от РФ в Донецке. Откровенный фарс и фейк
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 18:25
andrijk777 написав:
Можете зразу подивитись з 24:36.
Невбивчий аргумент: якщо випадає чорне, чорне і чорне, то з кожним наступним випадком ймовірність білого росте.
Навіть для невипадкових (сталих) процесів - ймовірність появи виключення росте.
А люди тим паче можуть змінитися у будь-який момент.
І той, від кого ніколи не очікували, чомусь таке отчибучує або робить подвиг.
Тобто виключати овсім можливість застосування ЯЗ рашкою неможна.
Стосовно погроз-рішень: пуйло зробив ультиматум перед повномасштабною війною і виконав.
Мобілізацією він напряму в'яже кров'ю...
З собою (з війною) умовно всіх росіян.
І скоро вони будуть волати про помсту за батьків, братів, друзів.
Коли будуть прогнані через війну мільйони, то куди і як їх (їх думку, їх позицію) потім дівати? Вони будуть його опорою, підтримкою. Інший світ їм не потрібен, бо там вони не херої та тощо.
Імхо -- так він розраховує.
Вдасться чи ні -- вже інше питання.
Головне -- щоб не встиг прогнати через війну ці мільйони. Бо завадило -- цілий ряд причин.
Ядерних ударів можна буде чекати після перейменування СВО в якусь знов *Велику Вітчизняну*.
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 18:50
prodigy написав: ЛАД написав: antey1969 написав:
.........
По сути, вы только что сказали, что инфа про млн высосана из пальца, ибо больше 100 тыс за сезон не наберут.
И почему-то то вы считаете, что эти дольки с нашей стороны никого не нарежут (размен 1 к 100 вангуете, похоже).
Мне кажется, что все весьма серьезно и относится к этому нужно без "шапками закидаем" и без оййоййой миллион.
Баланс где-то там посередине окопался.
И реагировать на действия противника нужно заранее.
Вполне вероятно, что из пальца. Шойгу назвал 300 000. Посмотрим.
Начинать массовый призыв у нас... Не уверен, что есть/будет чем вооружить. И не очень понятно, сколько призывать. Относиться нужно серьёзно, как и к любым военным вопросам, но и бежать впереди паровоза не стоит.
Вполне вероятно, что списки первоочередных призывников уже давно готовы. С оружием вопрос сложнее.
друг проходил медкомиссию (по повестке)-много людей в поликлинике за 55 (есть 1963-1964гр), у нас идет призыв непрерывный 7 месяцев (просто массовый был в первый месяц)
Это в Раше такой идиотизм - дедов по повестке в больничке проктолог и неврологом осматривают или у нас?
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барабашов
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 18:52
ЛАД написав:
Согласен с Вами.
Поэтому и писал, что мнение солдат это не абсолютная истина. И поэтому нельзя допускать не исполнение приказа.
Но когда уже возникла такая скандальная ситуация, комбат мог бы и попытаться объяснить блогера, чтобы не раздувать скандал дальше, а погасить его в зародыше (если, конечно, это не является военной тайной) или направить блогера за разъяснением к вышестоящему командиру.
Но тут сами блогеры даже не сделали попытку что-то проверить, а сразу начали раздувать "зраду".
Поэтому согласен с otg
, что это вредная и провокационная публикация.
Наша пісня гарна нова... Одне припущення на іншому
1)Звідки ви знаєте, що зникнення, а скоріше всього загибель тих хлопців щось дала для поліпшення ситуації на тій ділянці фронту?
2) Чому ви вирішили, що не було спроб поспілкуватися з командиром?
3) Де ви почули що в відео "абсолютна істина"? З цитатою будь ласка.
4) Знову ж таки, якщо служили, то маєте знати, що є такий пунк в уставі: "невиконання злочинного наказу"
Ну і ще раз для тугодумів: запис такого звернення це серьйозний ризик для життя і здоров'я тих солдатів-мстивий командир може зробити з ними майже що завгодно, тому без вагомих підстав військовослужбовці так би не вчинили.
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drevlyanin
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