Додано: П'ят 23 вер, 2022 18:25

andrijk777 написав:

Можете зразу подивитись з 24:36. Можете зразу подивитись з 24:36.

Невбивчий аргумент: якщо випадає чорне, чорне і чорне, то з кожним наступним випадком ймовірність білого росте.Навіть для невипадкових (сталих) процесів - ймовірність появи виключення росте.А люди тим паче можуть змінитися у будь-який момент.І той, від кого ніколи не очікували, чомусь таке отчибучує або робить подвиг.Тобто виключати овсім можливість застосування ЯЗ рашкою неможна.Стосовно погроз-рішень: пуйло зробив ультиматум перед повномасштабною війною і виконав.Мобілізацією він напряму в'яже кров'ю...З собою (з війною) умовно всіх росіян.І скоро вони будуть волати про помсту за батьків, братів, друзів.Коли будуть прогнані через війну мільйони, то куди і як їх (їх думку, їх позицію) потім дівати? Вони будуть його опорою, підтримкою. Інший світ їм не потрібен, бо там вони не херої та тощо.Імхо -- так він розраховує.Вдасться чи ні -- вже інше питання.Головне -- щоб не встиг прогнати через війну ці мільйони. Бо завадило -- цілий ряд причин.Ядерних ударів можна буде чекати після перейменування СВО в якусь знов *Велику Вітчизняну*.