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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2316231723182319
Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 18:57

Оперативна інформація станом на 18.00 23.09.2022 щодо російського вторгнення https://www.youtube.com/watch?v=R64bYnw ... 0%A1%D0%A3
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 19:00

  detroytred написав:Ядерних ударів можна буде чекати після перейменування СВО в якусь знов *Велику Вітчизняну*.

Как вы, совки, все любите символизм названий
Пока называют СВО, то ядерных ударов не будет.
Тьфу, блядь (с)

Ну назвали войну СВО, и шо ?
Это не помешало по Чернигову херачить 500кг бомбами.
Это что, не война ? Война

И не пиши глупости, что пока не переименовали СВО, то ядерных ударов не будет
От названия, война или СВО вообще ничего не зависит
Пора уже это понимать

А ядерных ударов не будет, потому что Путину уже давно, даже не намекнули, а открыто сказали - ударишь ядеркой, получишь такую же ответку
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 19:13

  pesikot написав:
  detroytred написав:Ядерних ударів можна буде чекати після перейменування СВО в якусь знов *Велику Вітчизняну*.

Как вы, совки, все любите символизм названий
Пока называют СВО, то ядерных ударов не будет.
Тьфу, блядь (с)

Ну назвали войну СВО, и шо ?
Это не помешало по Чернигову херачить 500кг бомбами.
Это что, не война ? Война

И не пиши глупости, что пока не переименовали СВО, то ядерных ударов не будет
От названия, война или СВО вообще ничего не зависит
Пора уже это понимать

А ядерных ударов не будет, потому что Путину уже давно, даже не намекнули, а открыто сказали - ударишь ядеркой, получишь такую же ответку

Якась в тебе суцільна рефлексія дійсно совка-психопата.
Проспись, довбойоп.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 19:20

  Letusrock написав:
  andrijk777 написав:Звичайно для оборони.
Якщо б вони планували наступ - навіщо тоді референдуми? Логічно? Референдум - це якби


не розділяю загального оптимізму... переміщувати мільйон людей щоб просто в окопах сидіти це тупість. Знаючи цих козлів вони полюбому спробують посунути на Харків, Дніпро, Одесу... в гіршому випадку і повторно на Київ

мільйон на папері та мільйон в окопах - це дуже різні речі.

з приводу посунути на Київ - якщо мільйон посунуть, то напевне навіть все розмінують...

пробувати вони можуть, але зараз будуть намагатися втриматись.
про наступ можно розмовляти, коли вони реально збільшать кількість людей в України - це станеться нескоро, якщо взагалі станеться.
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 19:26

  pesikot написав:
  detroytred написав:Ядерних ударів можна буде чекати після перейменування СВО в якусь знов *Велику Вітчизняну*.

Как вы, совки, все любите символизм названий
Пока называют СВО, то ядерных ударов не будет.
Тьфу, блядь (с)

Ну назвали войну СВО, и шо ?
Это не помешало по Чернигову херачить 500кг бомбами.
Это что, не война ? Война

И не пиши глупости, что пока не переименовали СВО, то ядерных ударов не будет
От названия, война или СВО вообще ничего не зависит
Пора уже это понимать

А ядерных ударов не будет, потому что Путину уже давно, даже не намекнули, а открыто сказали - ударишь ядеркой, получишь такую же ответку

з приводу назви - це куйня.

а от вдарити ядерної зброєю - я цього побоююсь. бо розумна людина розуміє, що це безглуздо - але в Раші давно немає глузду.
я більше покладаю надію, що навіть якщо наказ буде віддано, його не виконають на якомусь етапі.
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 19:27

  Letusrock написав:
  sashaqbl написав:Поки що нема доказів, що вони збиратимуть мільйон осіб...

навіть 300тис якщо зберуть одночасно то буде проблема..
і взагалі розчарувала реакція Заходу на це все: "проти вас мобілізовують тьму народу но ми віримо в Україну, рішуче осуджуємо бла-бла-бла", замість того щоб сказати - даємо 300 хаймерсів і 30 винищувачів як відповідь на подібну ескалацію...
Якщо звісно хтось в світі зацікавлений у збереженні життя українців

Путін хоче закріпити якийсь результат. Тому замість усієї "Новоросії", він озвучив плани захопити 4 області у адміністративних кордонах. Як мінімум мобілізовані будуть кинуті на штурм Донецької та Запоріжської області. Потім він буде якось продавлювати "припинення вогню". Плани по захопленню Одеської, Миколаївської та Харківської областей поки що Кремль вирішив відкласти.

Далі він спробує розхитати нашу владу через агентів в ОП, як мінімум буде відсторонений Залужний і поставлений Сирський (росіянин за національністю, що народився в Росії, і батьки якого живуть в Росії).
Zebra
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